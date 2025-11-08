magazin
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Κόρτνεϊ Κοξ: Σκηνοθετεί το θρίλερ «Evil Genius», μια αληθινή ιστορία, με τους Ντέιβιντ Χάρμπουρ και Πατρίσια Αρκέτ
Culture Live 08 Νοεμβρίου 2025 | 10:52

Κόρτνεϊ Κοξ: Σκηνοθετεί το θρίλερ «Evil Genius», μια αληθινή ιστορία, με τους Ντέιβιντ Χάρμπουρ και Πατρίσια Αρκέτ

Τα γυρίσματα του «Evil Genius» βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το Deadline.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Spotlight

Οι εταιρείες Aggregate Films και August Night αναλαμβάνουν την παραγωγή του νέου ψυχολογικού θρίλερ «Evil Genius» με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Όσκαρ και Emmy, Πατρίσια Αρκέτ και τον σταρ του «Stranger Things» Ντέιβιντ Χάρμπουρ, σε σκηνοθετική επιμέλεια της Κόρτνεϊ Κοξ.

Εμπνευσμένο από την επιτυχημένη σειρά ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος των Μπάρμπαρα Σρέντερ και Τρέι Μπορζιλιέρι, το σενάριο γράφτηκε από την υποψήφια για WGA, Κόρτνει Μάιλς.

Η ταινία εξερευνά την αληθινή ιστορία της διαβόητης υπόθεσης του Brian Wells

Του διανομέα πίτσας που πέθανε το 2003 αφού αναγκάστηκε να ληστέψει μια τράπεζα με μια βόμβα δεμένη στον λαιμό του. Πρόκειται για ένα από τα πιο παράξενα εγκλήματα που διαδραματίστηκαν ποτέ στην πολιτεία της Πενσιλβανία.

Το «Evil Genius» υπόσχεται να διεισδύσει στα άδυτα της ιστορίας, αναδεικνύοντας τις πτυχές της εξαπάτησης, της απελπισίας και της λεπτής γραμμής που χωρίζει το θύμα από τον κακοποιό.

Ποιοι συμμετέχουν στο καστ

επίσης οι Michael Chernus, Garrett Dillahunt, Danielle Macdonald, Tom McCarthy, Gregory Alan Williams, Ryan Eggold, Owen Teague και η κόρη της Πατρίσια Αρκέτ, Harlow.

Η August Night χρηματοδοτεί και παράγει την ταινία μαζί με τους Jason Bateman, Michael Costigan και John Buderwitz για λογαριασμό της Aggregate Films. Η πρωταγωνίστρια των Friends» είναι επίσης παραγωγός.

«Με έχει συνεπάρει το «Evil Genius» από την πρώτη στιγμή που είδα το ντοκιμαντέρ», δήλωσε η Κόρτνεϊ Κοξ. «Είναι πιο αλλόκοτο και από τη μυθοπλασία. Κάποιες στιγμές είναι σκοτεινά αστείο και παράλληλα βαθιά συναισθηματικό. Είναι μια ιστορία για την αγάπη, τη μοναξιά, τη χειραγώγηση και τους ανθρώπους στο περιθώριο, που παρασύρονται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους» συμπλήρωσε η διάσημη ηθοποιός των «Friends», «Cougar Town» και «Scream».

Πίσω από την κάμερα, η Κοξ έχει σκηνοθετήσει από μουσικά βίντεο και μικρού μήκους έργα έως τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Talhotblond» το 2012, η οποία επίσης βασίζεται σε ένα ντοκιμαντέρ της Σρέντερ.

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Stream magazin
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»
«Απαρχαιωμένα» 08.11.25

Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»

Σύμφωνα με έκθεση της αρχής ελέγχου της Γαλλίας, το Λούβρο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, αλλά ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης.

Σύνταξη
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
Η επιστροφή 07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
«Thriller» 06.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Το τρέιλερ της ταινίας «Michael» ξεκινά με τον Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα
Culture Live 06.11.25

66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα

Ένας ναυτικός, χωρίς το δικό του πλοίο, λαχταρά αυτό που ξέρει πως θα τον καταστρέψει: τη ζωή στη θάλασσα. Είδαμε το Μπιτσκόμπερ στο 66ο ΦΚΘ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Annie ανέβηκε στη σκηνή του Παλλάς: Ένα μιούζικαλ που σε καλεί να ξαναγίνεις παιδί, να γελάσεις και να συγκινηθείς
Culture Live 06.11.25

Η Annie ανέβηκε στη σκηνή του Παλλάς: Ένα μιούζικαλ που σε καλεί να ξαναγίνεις παιδί, να γελάσεις και να συγκινηθείς

Μια λαμπερή, ανθρώπινη παράσταση στο Θέατρο Παλλάς, γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και μια μικρή πρωταγωνίστρια που φωτίζει τα πάντα γύρω της. Το in βρέθηκε στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)

Η Γκάις τερμάτισε στην 3η θέση του σουηδικού πρωταθλήματος, εξασφάλισε θέση στα προκριματικά του Conference και ο κόσμος της το γιορτάζει με «Ώπα ώπα» από Νότη Σφακιανάκη!

Σύνταξη
Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens
English edition 08.11.25

Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens

Citizens who had not applied by November 5 now receive a Personal Number automatically, streamlining identification for public services. Corrections are underway to reconcile discrepancies across government records

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 11:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια – Σε φυλακές εκτός Κρήτης έχουν μεταφερθεί οι δύο τραυματίες
Ελλάδα 08.11.25

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ - Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύνταξη
Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
NBA 08.11.25

Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)

Ένας... σεληνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στη νίκη επί των Σικάγο Μπουλς για το NBA Cup και έσπασε -ένα ακόμη- ιστορικό ρεκόρ.

Σύνταξη
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
