08.11.2025 | 16:40
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο λόγω του Μαραθωνίου
Ελλάδα 08 Νοεμβρίου 2025 | 16:40

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο λόγω του Μαραθωνίου

Κίνηση επικρατεί στους δρόμους του λεκανοπεδίου - Πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Spotlight

Ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς που κινούνται το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Στον Κηφισό σχηματίζονται ουρές οχημάτων και στα δύο ρεύματα, ενώ σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Επίσης, «ασφυξία» επικρατεί στο κέντρο της πρωτεύουσας λόγω των δύο αγώνων δρόμου 5 χλμ., που έχουν προγραμματιστεί ενόψει του αυριανού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ο πρώτος αγώνας ξεκινά στις 17:00 στην Αμαλίας στο ύψος του Μέγαρου Μποδοσάκη και τερματίζει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Ο δεύτερος αγώνας με την ίδια αφετηρία και τον ίδιο τερματισμό, ξεκινά στις 19:30.

Γι’ αυτό το λόγο, πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας έτσι αυξημένη κίνηση στους γύρω κεντρικούς δρόμους.

Η Αττική οδός δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει ιδιαίτερες καθυστερήσεις εκτός από αυτή στην έξοδο προς Πειραιά, που ως συνήθως έχουν δημιουργηθεί ουρές αυτοκινήτων που προσπαθούν να μπουν στον Κηφισό.

Δείτε τον χάρτη με την κίνηση τώρα

Κλειστοί δρόμοι λόγω του Μαραθωνίου

Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία κλειστοί θα είναι μέχρι τις 21:00:

-Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
-Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

-Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.
-Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.
-Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
-Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ισχύει και για τη Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Παράλληλα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 18:30 της Κυριακής στους εξής δρόμους:

– Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.
– Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.
– Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.
– Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.
– Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.
– Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.
– Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.
– Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.
– Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.
– Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.
– Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας.
– Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.
– Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.
– Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.
– Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
– Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

– Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:
Λ. Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Κατεχάκη κ.λπ.
– Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο πόλεως Αθηνών:
Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ.
– Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Νότια Προάστια:
Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος κ.λπ. ή
Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης κ.λπ.
– Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):
Λιμάνι Ραφήνας – αριστερά Χρ. Σμύρνης – δεξιά Λ. Καραμανλή – Λ. Σπάτων – δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα – δεξιά Λ. Σπάτων – αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:
– Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:
Κόμβο Λεονταρίου – δεξιά Λ. Λαυρίου – κάθετη διέλευση Σταυρού – Κλεισθένους κ.λπ.
– Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:
Δεξιά Λ. Λαυρίου – αριστερά Τρικάλων (πριν τον Κόμβο Σταυρού) – δεξιά Γραβιάς – δεξιά Αγ. Ιωάννου – αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.
– Προς Νότια Προάστια:
Κόμβο Λεονταρίου – αριστερά Λ. Λαυρίου – δεξιά Λ. Κορωπίου/Βάρης κ.λπ.
– Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια – Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:
Μέσω οδού Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος – δεξιά Χελμού – αριστερά Κρυονερίου – αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.
– Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:
Μέσω Λ. Διονύσου – Αγίου Πέτρου.

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού

Φόβος και αγωνία επικρατεί στα Βορίζια μία εβδομάδα μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς - Η ηρεμία στα χωριό κρέμεται από μία κλωστή και οι κάτοικοι που δεν έχουν σχέση με τη βεντέτα των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύνταξη
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα
Ελλάδα 08.11.25

Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα

Στην περίπτωση της Φωκίδας αλλά και της Βοιωτίας, τα δύο αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύνταξη
Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια – Σε φυλακές εκτός Κρήτης έχουν μεταφερθεί οι δύο τραυματίες
Ελλάδα 08.11.25

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ - Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύνταξη
Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

Παρακολουθήστε LIVE στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ Novibet για την 10η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση
Γαλλία 08.11.25

Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση

Τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών συνελήφθησαν στη Γαλλία. Κατηγορούνται ότι ετοίμαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι εν όψει επετείου των τρομοκρατικών ενεργειών της 13ης Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα
Οδικός χάρτης 08.11.25

Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα

Βασικά ζητούμενα και τα επόμενα διεκδικητικά βήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης περιγράφονται στο ψήφισμα του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη με πρωτοφανή συμμετοχή στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύνταξη
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Απανωτές επιθέσεις 08.11.25

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση - Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
Αλλάζει μορφή 08.11.25

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Περιστέρι – Παναθηναϊκός, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»
ΥΠΠΟ 08.11.25

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»

Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων - Τι αναφέρεται στην οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
