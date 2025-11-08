Απόστολος Γκλέτσος: «Κάποιοι σκέφτονται ότι γίνεσαι ηθοποιός με ‘το βρακί στο χέρι’»

Ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε από το πλατό της εκπομπής The Real View, όταν προκλήθηκε θερμό επεισόδιο με την παρουσιάστρια της εκπομπής Σοφία Μουτίδου κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου.

Απόστολος Γκλέτσος: Πώς σχολιάζει τα σχόλια εναντίον του

«Δεν έχω να πω κάτι. Ότι είδατε και ότι ακούσατε, τι παραπάνω να πεις;», ήταν η πρώτη του αντίδραση για το περιστατικό.

«Δεν με έχει στενοχωρήσει η ιστορία αυτή, υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα που γίνονται στην κοινωνία, που δεν θα σταθούμε σε τέτοια πράγματα. Έχει τελειώσει αυτό για μένα, πάμε παρακάτω».

«Οι μεγαλοστομίες σε έναν άνθρωπο που είναι στην ηλικία μου δεν μου λένε τίποτα, αλλά δεν θέλω να ακούγεται ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Κάνουν κακό στο θέατρο. Όταν λές αυτό το πράγμα και μετά ‘ελάτε να δείτε θέατρο’, απογοητεύεις τον κόσμο.

Γιατί να έρθει ο άλλος να δει κάποιους ανθρώπους που είναι ψυχικά διαταραγμένοι, ανώμαλοι, ξέρω γω τι; Και κάποια παιδιά που έχουν όνειρα, ταλέντο, τα διώχνεις και τα φοβίζεις».

«Κάποιοι σκέφτονται και λένε ότι στο θέατρο γίνεσαι σταρ και ηθοποιός με το βρακί στο χέρι. Άρα προσελκύεις τέτοια άτομα. Δίνεις λάθος συντεταγμένες για το θέατρο. Να βγαίνει ο κάθε πικραμένος και να λέει ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είναι κακό για το θέατρο και για το κοινό και τι θα προσελκύσεις. Τι θα έρθει ως νέο υλικό στο θέατρο; Θα έρθουν οι καιροσκόποι και αυτοί που δεν έχουν ταλέντο, αλλά σκέφτονται αλλιώς για το θέατρο».

Ο Απόστολος Γκλέτσος σχολίασε πως από τις αναπαραγωγές αυτών των φράσεων έχει μείνει ότι το θέατρο αποτελείται από τέρατα.

«Ακόμα και αυτή η τοξική αρρενωπότητα εάν δεν υπήρχε, δεν θα πήγαινε η ζωή μπροστά»

Ας έρθει κάποιος να βγάλει 8 χρόνια δημαρχιλίκι στην Στυλίδα χωρίς λίγη αρρενωπότητα παραπάνω για να δούμε πως θα σταθεί. Σου λέει ότι κάποιος μέσα βίαζε μία κοπέλα και εσύ δεν έκανες τίποτα. Και λες εσύ θα πήγαινα μέσα και θα τον έδερνα, εσείς τι θα λέγατε δηλαδή; Εγώ θα πήγαινα και θα τον έδερνα. Επιμένω, θα πλακωνόμασταν στις μπουνιές».

«Έπαιξα και στην Στυλίδα ξύλο όταν χρειάστηκε», είπε, διευκρινίζοντας πως εννοούσε τις κινητοποιήσεις του στα μπλόκα των αγροτών της περιοχής.

Νωρίτερα, ο ηθοποιός είχε αναφέρει τη λέξη ‘μπάτσος’ στον αέρα της εκπομπής, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της ΠΟΑΣΥ, η οποία θα κινηθεί νομικά εναντίον του.

«Είπα την λέξη ‘μπάτσος’, είπα κάτι κακό και βεβαίως αντέδρασε η ΠΟΑΣΥ. Την Αστυνομία και τους αστυνομικούς τους σέβομαι απόλυτα. Η λέξη ‘μπάτσος’ στον λόγο μου αφορά τους επίορκους αστυνομικούς. Καμία σχέση οι αστυνομικοί με τους μπάτσους, τους επίορκους αστυνομικούς», σχολίασε.