Κάποτε εθεωρείτο σύμβολο πολυτέλειας.

Σήμερα, το άρωμα έχει γίνει καθημερινό «εργαλείο» αυτοέκφρασης για τη Gen Z.

Οι νέοι καταναλωτές και ειδικότερα εκείνοι της Gen Z αναζητούν προϊόντα που εκφράζουν την προσωπικότητά τους, ενισχύουν τη διάθεσή τους και προσφέρουν μια μικρή δόση πολυτέλειας, σε μια εποχή οικονομικής αβεβαιότητας. Οι αναλυτές μιλούν για το νέο «φαινόμενο του κραγιόν» — όταν η οικονομία πιέζει, οι μικρές πολυτέλειες κυριαρχούν.

Οι μεγάλοι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι για να γοητεύσουν τη Gen Z

Κολοσσοί όπως οι Estée Lauder, L’Oréal και Coty επενδύουν μαζικά στα αρώματα, βλέποντας τις πωλήσεις τους να εκτοξεύονται.

Η Coty, γνωστή για τα Calvin Klein και Hugo Boss, ανακοίνωσε αισιόδοξες προβλέψεις, με τον οικονομικό διευθυντή Laurent Mercier να δηλώνει ότι η κατηγορία αυτή «ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες των νέων καταναλωτών», αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters.

Αντίστοιχα, η Estée Lauder σημείωσε άνοδο 14% στο τμήμα αρωμάτων, που αντιστάθμισε τη μειωμένη ζήτηση για μακιγιάζ.

Αρώματα αντί για μακιγιάζ

Ενώ εταιρείες όπως η e.l.f. Beauty, που δεν διαθέτουν αρώματα, αντιμετωπίζουν πτώση στις πωλήσεις λόγω δασμών και μειωμένης αγοραστικής δύναμης, οι μάρκες που επένδυσαν στις …ευωδιές βλέπουν τα ταμεία τους να «ανθίζουν».

Σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Circana, το 38% των συνολικών αγορών αρωμάτων προέρχεται πλέον από νοικοκυριά που περιλαμβάνουν μέλη της Γενιάς Z.

Επενδύσεις και εξαγορές με άρωμα

Η L’Oréal εξασφάλισε πρόσφατα συμφωνία ύψους 4,7 δισ. δολαρίων για εξαγορά αρωματικών και καλλυντικών brands της Kering, αποκτώντας πολύτιμες άδειες για ονόματα όπως Gucci.

Από την άλλη, η Coty εξετάζει την πώληση μαρκών όπως CoverGirl και Rimmel, ώστε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα αρώματα — έναν τομέα που πλέον αντιπροσωπεύει τα ¾ των συνολικών της πωλήσεων.

Η πολιτιστική στιγμή του αρώματος

«Το άρωμα ζει τη δική του πολιτιστική στιγμή», λέει στο Reuters η Kendal Ascher, ανώτερο στέλεχος της Estée Lauder.

Η εταιρεία άνοιξε 40 νέα καταστήματα αρωμάτων διεθνώς, με flagship στο Σόχο της Νέας Υόρκης και ατελιέ στο Παρίσι.

Η Ascher αποκάλυψε ότι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ερμηνεύουν πώς περιγράφουν οι καταναλωτές τις μυρωδιές («φωτεινό», «χαρούμενο») και δημιουργούν περιεχόμενο TikTok ειδικά για το κοινό της Gen Z.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, οι πωλήσεις αρωμάτων αυξήθηκαν κατά 6% το πρώτο εξάμηνο του 2025, ξεπερνώντας το μακιγιάζ και τη φροντίδα δέρματος.

«Πρόκειται για προϊόν που προσφέρει γεύση πολυτέλειας και προσωπικής απόλαυσης χωρίς το υψηλό κόστος», λέει στο Reuters ο οικονομικός αναλυτής Michael Ashley Schulman.

Για τη Γενιά Z, το άρωμα δεν είναι απλώς προϊόν – είναι δήλωση ταυτότητας, διάθεσης και στυλ.

Πηγή ΟΤ