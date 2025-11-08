newspaper
Σπορά… σε άγονο έδαφος – Οι άκαρπες επενδύσεις στη γεωργία [γραφήματα]
08 Νοεμβρίου 2025 | 19:20

Σπορά… σε άγονο έδαφος – Οι άκαρπες επενδύσεις στη γεωργία [γραφήματα]

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η ευρωπαϊκή γεωργία, καθώς σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ παρατηρείται στασιμότητα στην αγροτική ανάπτυξη, παρά τις υψηλές επιδοτήσεις

Ανθή Γεωργίου
ΕπιμέλειαΑνθή Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Spotlight

Στο μικροσκόπιο του ΟΟΣΑ βρίσκονται οι αγροτικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν στις χώρες μέλη του κατά το 2022 – 24, αλλά και την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2023 – 27 εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), εκτιμώντας ότι αν και η στήριξη προς την γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει υψηλή, έχει μειωθεί σε σχέση με την αγροτική παραγωγή.

Την ίδια στιγμή σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η ευρωπαϊκή γεωργία, καθώς σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ παρατηρείται στασιμότητα στην αγροτική ανάπτυξη, παρά τις υψηλές επιδοτήσεις.

Ο συνολικός δείκτης στήριξης προς τους παραγωγούς στην ΕΕ υπολογίζεται σε 17% του ακαθάριστου αγροτικού εισοδήματος την περίοδο 2022-2024

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, που δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεσή του για το 2025, η συνολική στήριξη προς τον αγροτικό τομέα στις 54 χώρες παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας κατά μέσο όρο σε 842 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως κατά την περίοδο 2022-24.

Αν και αυτό το ποσό είναι περίπου 20% υψηλότερο από τα μέσα επίπεδα που παρατηρήθηκαν μεταξύ 2015-2019, λίγο πριν από την πανδημία COVID-19, ωστόσο ως ποσοστό της συνολικής αγροτικής παραγωγής βαίνει μειούμενο.

Συνολική στήριξη στη γεωργία

Επιβράδυνση της ευρωπαϊκής γεωργίας

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αναφέρει η έκθεση του ΟΟΣΑ, αν και η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μηχανισμό παρέμβασης, ωστόσο η παραγωγικότητα μειώνεται και η καινοτομία υποχωρεί.

Ειδικότερα, η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή γεωργία κινείται πιο αργά από όσο χρειάζεται για να γίνει πραγματικά βιώσιμη, ενώ οι μικροί παραγωγοί δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Αν και η ΚΑΠ (2023-2027) επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη δίκαιη μετάβαση, ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των κρατών-μελών να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις εθνικές στρατηγικές τους και να συνδέσουν τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες με ρεαλιστικά οικονομικά κίνητρα για τους αγρότες. Σημειώνει δε, ότι η πρόκληση για την επόμενη περίοδο είναι να μετατοπιστούν οι δαπάνες από επιδοτήσεις εισοδήματος σε επενδύσεις γνώσης, έρευνας και πράσινης τεχνολογίας.

Δημόσιες δαπάνες για γενικές υπηρεσίες προς τη γεωργία

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ (2025), ο συνολικός δείκτης στήριξης προς τους παραγωγούς στην ΕΕ υπολογίζεται σε 17% του ακαθάριστου αγροτικού εισοδήματος (Gross Farm Receipts) την περίοδο 2022-2024. Πρόκειται επί της ουσίας, για μείωση σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπου η στήριξη ξεπερνούσε το 30%.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία στην έκθεση, η αξία της αγροτικής παραγωγής στην ΕΕ για το 2024 εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 440 δισ. ευρώ, με ετήσια αύξηση περίπου 2,5% σε ονομαστικούς όρους.

Την ίδια στιγμή, η ΕΕ παραμένει καθαρός εξαγωγέας αγροδιατροφικών προϊόντων. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2023, οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθαν σε περίπου 230 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ήταν γύρω στα 170 δισ. ευρώ, με θετικό εμπορικό ισοζύγιο περίπου στα 60 δισ. ευρώ.

Η έκθεση παρουσιάζει στοιχεία και για τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό της ΚΑΠ (2023 – 27), όπου το 72% αφορά ενισχύσεις εισοδήματος, το 23% σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και το 5% σε αγορές και παρεμβάσεις κρίσης.

Οι δαπάνες για περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των άμεσων πληρωμών, ενώ για γνώση και καινοτομία ανέρχονται στο 0,6% της αξίας της παραγωγής, ελαφρώς πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο (0,5%), αλλά χαμηλότερα από το 1% που ίσχυε στις αρχές του 2000.

Μείωση επενδύσεων

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επενδύσεις σε συστήματα καινοτομίας και προγράμματα αγροτικής κατάρτισης, σύμφωνα με την έκθεση, υποχωρούν ως ποσοστό της αξίας παραγωγής, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα.

Ειδικότερα, κατά μέσο όρο, μεταξύ 2022 και 2024, δαπανήθηκαν 112 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως για γενικές υπηρεσίες με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του τομέα, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,4% της αξίας της αγροτικής παραγωγής, από 4,7% το 2000-02.

Από αυτό, η χρηματοδότηση για συστήματα αγροτικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS) αντιπροσώπευε το 22% του συνόλου, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος γενικών υπηρεσιών μετά τις υποδομές.

Ωστόσο, μόλις το 0,5% της αξίας παραγωγής κατευθύνεται πλέον σε συστήματα γνώσης και καινοτομίας, ποσοστό σχεδόν στο μισό σε σχέση με πριν από 25 χρόνια.

Διασύνδεση εμπορίου και περιβάλλοντος

Ένα από τα βασικά θέματα της φετινής έκθεσης είναι η διασύνδεση μεταξύ εμπορίου και περιβάλλοντος. Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι, παρότι το παγκόσμιο αγροδιατροφικό εμπόριο έχει αυξηθεί θεαματικά από τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία το 1995, οι αγροτικές πολιτικές εξακολουθούν να δημιουργούν παραμορφώσεις στις αγορές. Παράλληλα, οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι εμπορικές ρυθμίσεις συνδέονται πλέον στενότερα από ποτέ.

«Η ανάπτυξη του εμπορίου έχει ξεπεράσει την ανάπτυξη της παραγωγής και η γεωργία ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, με πολλά προϊόντα να διασχίζουν πλέον τα σύνορα πολλές φορές πριν φτάσουν στους καταναλωτές», επισημαίνεται στην έκθεση, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το εμπόριο δεν θα έχει κόστος για το νερό, τον αέρα, τα δάση και τη βιοποικιλότητα.

Τα μέτρα που σχετίζονται με το εμπόριο και αφορούν τη βιωσιμότητα των γεωργικών και διατροφικών συστημάτων βρίσκονται σε άνοδο, με το 60% των μέτρων που προσδιορίζονται στην έκθεση να εισήχθησαν μετά το 2018. Οι εμπορικές συμφωνίες εξελίσσονται επίσης: ένας αυξανόμενος αριθμός από αυτές περιλαμβάνει περιβαλλοντικές διατάξεις και ορισμένες αρχίζουν να περιλαμβάνουν διατάξεις που σχετίζονται ειδικά με βιώσιμα διατροφικά συστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΟΣΑ καλεί τις κυβερνήσεις – και ειδικά την ΕΕ – να μειώσουν τις πιο στρεβλωτικές μορφές στήριξης, όπως οι ενισχύσεις που βασίζονται στις τιμές αγοράς, να επενδύσουν περισσότερο στην καινοτομία και στην πράσινη μετάβαση της γεωργίας αλλά και να υποστηρίξουν πιο στοχευμένα προγράμματα για μικρούς και ευάλωτους παραγωγούς.

Πηγή: ot.gr

AGRO
ΟΟΣΑ: Παραμένει υψηλή η στήριξη στη γεωργία – Υποχωρεί η ανάπτυξη [γραφήματα]

ΟΟΣΑ: Παραμένει υψηλή η στήριξη στη γεωργία – Υποχωρεί η ανάπτυξη [γραφήματα]

Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»
Οικονομία 02.11.25

Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»

H ευλογιά απειλεί να εξαλείψει σπάνιες ελληνικές ράτσες αιγοπροβάτων. Περισσότερο κινδυνεύουν τα πρόβατα από τα κατσίκια. Οι θανατώσεις αφορούν μονάχα τον έλεγχο της ζωονόσου

Σύνταξη
Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα
Κλιμακώνουν 31.10.25

Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη - Τέσσερα τα μπλόκα

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη δηλώνουν ότι ο αγώνας είναι για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Κρήτη 29.10.25

«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου στα Χανιά που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου
Agro-in 26.10.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα - Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στις 11 Νοεμβρίου

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις αφού η οικονομική ασφυξία και τα αδιέξοδα έχουν ξεχειλίσει το ποτήρι. Βγαίνουν στους δρόμους καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει γίνει αφόρητη.

Σύνταξη
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
