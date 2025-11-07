Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»

Η Γαλλία συνιστά στους υπηκόους της να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί «το συντομότερο δυνατό», καθώς η πρωτεύουσα Μπαμάκο και πολλές περιοχές της χώρας ασφυκτιούν σταδιακά από έναν τζιχαντιστικό αποκλεισμό, σύμφωνα με μια ανακοίνωση προς τους ταξιδιώτες που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου από το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών.

«Εδώ και αρκετές εβδομάδες, η κατάσταση ασφαλείας στο Μαλί, συμπεριλαμβανομένου του Μπαμάκο, επιδεινώνεται», τονίζει η ανακοίνωση σύμφωνα με το france24.

«Συνιστάται στους Γάλλους υπηκόους να προγραμματίσουν την προσωρινή αναχώρησή τους από το Μάλι το συντομότερο δυνατό με τις εμπορικές πτήσεις που είναι ακόμη διαθέσιμες», προσθέτει, διευκρινίζοντας ότι «τα ταξίδια μέσω ξηράς εξακολουθούν να αποθαρρύνονται, καθώς οι εθνικές οδοί είναι επί του παρόντος στόχος επιθέσεων τρομοκρατικών ομάδων».

Το υπουργείο υπενθυμίζει επίσης ότι «παραμένει ανεπιφύλακτα ανεπιθύμητη η μετάβαση στο Μάλι, ανεξάρτητα από τον λόγο».

«Η ασφάλειά τους είναι προτεραιότητα»

Την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πασκάλ Κονφαβρέ τόνισε ότι η Γαλλία παρακολουθεί «με μεγάλη προσοχή και πραγματική ανησυχία» την επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας στο Μαλί, όπου η βία των τζιχαντιστών έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

Προς το παρόν, «το διπλωματικό σύστημα παραμένει αμετάβλητο, με την πρεσβεία της Γαλλίας να παραμένει ανοιχτή, υπό τη διεύθυνση ενός επιτετραμμένου που ασχολείται κυρίως με την προξενική προστασία των 4.300 υπηκόων μας που είναι εγγεγραμμένοι στον προξενικό κατάλογο», είχε δηλώσει.

«Η ασφάλειά τους είναι προτεραιότητα», είχε τονίσει.

Από το 2012, το Μαλί αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση ασφάλειας, που τροφοδοτείται κυρίως από τη βία της Ομάδας Υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (Jnim, συνδεδεμένη με την Αλ Κάιντα) και της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, οι τζιχαντιστές της Jnim επιβάλλουν μέχρι και στο Μπαμάκο αποκλεισμό των εισαγωγών καυσίμων, στραγγαλίζοντας την οικονομία της απομονωμένης χώρας του Σαχέλ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν την εκκένωση του «μη απαραίτητου» προσωπικού τους και των οικογενειών τους, ενόψει της επιδείνωσης της κατάστασης.