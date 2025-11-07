newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 09:29

Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της

Η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αλλοίωση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για τους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βρίσκεται σε σταυροδρόμι όσον αφορά τις φιλοδοξίες της στον τομέα της κινητικότητας. Παρόλο που διαθέτει μερικά από τα πιο προηγμένα δίκτυα μεταφορών στον κόσμο, η Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα όπως κατακερματισμένες διασυνοριακές συνδέσεις, παλιές υποδομές, μεγάλη εξάρτηση από τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές, μποτιλιάρισμα που επιμένει, καθώς και ορυκτά καύσιμα που υπονομεύουν τους κλιματικούς της στόχους.

Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι γεμάτος εμπόδια — από την κινητοποίηση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων σε επενδύσεις και την εναρμόνιση 27 διαφορετικών εθνικών συστημάτων, έως την υπέρβαση των εμποδίων, τόσο της βιομηχανίας όσο και των πολιτών να αποδεχθούν την αλλαγή.

Στο επίκεντρο των αλλαγών οι πόλεις στην Ευρώπη

Καθώς η Ένωση αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για το κλίμα, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η Ευρώπη μπορεί να μετασχηματίσει το τοπίο της κινητικότητας — αλλά αν μπορεί να το κάνει αρκετά γρήγορα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ (75 %) ζει σε πόλεις και αστικές περιοχές, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες δεκαετίες.

Με πολλές πόλεις να αντιμετωπίζουν προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και κακής ποιότητας αέρα, το κύριο επίκεντρο των αλλαγών στην κινητικότητα βρίσκεται στις πόλεις και στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με τις γειτονικές αγροτικές περιοχές.

«Ο ρόλος που έχουν τα αυτοκίνητα στην πόλη θα μειωθεί στο μέλλον», δήλωσε ο Τόμας Λάιμς, διευθυντής πολιτικής της Eurocities, στο EUobserver. «Θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές, επειδή οι πόλεις έχουν φιλοδοξίες όσον αφορά το κλίμα και την ποιότητα του αέρα. Πρόκειται πραγματικά για την παροχή εναλλακτικών λύσεων».

Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει ότι όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που θα πωλούνται από το 2035 πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές, απαγορεύοντας ουσιαστικά την πώληση κινητήρων εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, ασκείται αυξανόμενη πίεση από τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Σλοβακίας, για επανεξέταση της απόφασης.

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας από την Επιτροπή, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το 2026, έχει μεταφερθεί στο τέλος του 2025.

Αξιοποίηση των μέσων μεταφοράς

Μία από τις εναλλακτικές λύσεις για τις ατομικές μεταφορές με υψηλές εκπομπές είναι οι δημόσιες μεταφορές, και ως εκ τούτου, αυτές αποτελούν το επίκεντρο της μετάβασης στην κινητικότητα, καθώς θα μπορούσαν να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, εκτός των άλλων.

Ο Μαρκ Ρόζενταλ, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για την Αστική Κινητικότητα, θεωρεί τα αυτόνομα ή αυτοκινούμενα οχήματα ως λύση για πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Δοκιμές που υποστηρίζονται από την ΕΕ τοποθετούν αυτόνομα ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους των πόλεων, με στόχο να καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες φθηνότερες, πιο οικολογικές και πιο προσβάσιμες.

«Ελπίζουμε ότι με την εισαγωγή αυτού του είδους των νέων τεχνολογιών και των νέων τάσεων, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της σύνδεσης των αγροτικών με τις αστικές περιοχές», δήλωσε.

Δοκιμές που υποστηρίζονται από την ΕΕ τοποθετούν αυτόνομα ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους των πόλεων, με στόχο να καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες φθηνότερες, πιο οικολογικές και πιο προσβάσιμες, αναφέρει το EUobserver. Στόχος είναι η εξυγίανση των αστικών περιοχών τόσο περιβαλλοντικά, όσο και κυκλοφοριακά.

Πρωτοβουλίες όπως η ULTIMO χρησιμοποιούν ηλεκτρικά, αυτόνομα μίνι λεωφορεία σε ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Χέρφορντ (Γερμανία), το Γκρορούνταλεν στο Όσλο (Νορβηγία) και τη Γενεύη (Ελβετία), με στόχο τη μείωση του κόστους, τη μείωση των εκπομπών και τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές ως λύση;

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τετάρτη (5 Νοεμβρίου) ένα πακέτο μέτρων για τις μεταφορές με την ονομασία «Σχέδιο δράσης για τις σιδηροδρομικές μεταφορές υψηλής ταχύτητας».

Ο στόχος είναι να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί η σύνδεση των ευρωπαϊκών πόλεων έως το 2040 με πιο βιώσιμο τρόπο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή επιθυμεί να μειώσει τη διάρκεια του ταξιδιού από τη Σόφια στην Αθήνα από 13 ώρες και 40 λεπτά σε έξι ώρες.

«Φανταστείτε να ταξιδεύετε από το Βερολίνο στην Κοπεγχάγη σε τέσσερις ώρες αντί για επτά. Το τρένο θα ήταν σίγουρα προτιμότερο από το αεροπλάνο», δήλωσε την Τετάρτη ο Επίτροπος της ΕΕ για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση της Greenpeace για το 2023, τα εισιτήρια τρένου είναι κατά μέσο όρο διπλάσια από τα αεροπορικά εισιτήρια, επισημαίνοντας ότι η τιμή παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μετατόπιση των επιβατών από τον αέρα στο σιδηρόδρομο.

Η στρατηγική στοχεύει επίσης στην ενίσχυση των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας, όπως τα συστήματα κράτησης εισιτηρίων, της κινητοποίησης επενδύσεων μέσω μιας «συμφωνίας για τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας», της βελτίωσης των κανονιστικών συνθηκών και των ψηφιακών συστημάτων για τους φορείς εκμετάλλευσης, καθώς και της ενίσχυσης του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τις υποδομές και την τυποποίηση.

Στο μέλλον, η ευρωπαϊκή κινητικότητα θα μπορούσε να κυριαρχείται από δημόσιες συγκοινωνίες μηδενικών εκπομπών, με έμφαση στους ποδηλάτες και τους πεζούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι θα κοστίσει περίπου 345 δισ. ευρώ για να ολοκληρωθεί το προγραμματισμένο δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας TEN-T έως το 2040. Άλλες μελέτες υποδεικνύουν ότι η περαιτέρω επέκτασή του — για να τριπλασιαστεί το τρέχον μέγεθος με τρένα που θα κινούνται με ταχύτητα 250 km/h ή περισσότερο — θα μπορούσε να κοστίσει έως και 546 δισ. ευρώ.

Στο μέλλον, η ευρωπαϊκή κινητικότητα θα μπορούσε να κυριαρχείται από δημόσιες συγκοινωνίες μηδενικών εκπομπών, με έμφαση στους ποδηλάτες και τους πεζούς, ένα πλάνο που θα περιόριζε τα φαινόμενα της κυκλοφοριακής συμφόρησης, μειώνοντας τον χρόνο που οι οδηγοί παραμένουν στο όχημά τους.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν.

Υψηλοί στόχοι, μεγάλες προκλήσεις

Οι φιλοδοξίες στην Ευρώπη είναι υψηλές, αλλά οι πόλεις αντιμετωπίζουν προβλήματα χώρου, προϋπολογισμού και δυσαρέσκειας από ορισμένους πολίτες.

Κάθε χρόνο, η Eurocities, ένα δίκτυο των 200 μεγαλύτερων πόλεων της Ευρώπης, διεξάγει δημοσκόπηση μεταξύ των δημάρχων της ομάδας για να μάθει ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους.

Φέτος, διαπίστωσαν ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής παραμένει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες και, όσον αφορά την κινητικότητα, οι αστικές περιοχές δίνουν μεγάλη έμφαση στην αειφορία των μεταφορών τους — αλλά τα χρήματα δεν επαρκούν.

Μια μεγάλη πρόκληση που ο διευθυντής πολιτικής Λάιμς βλέπει στις πόλεις είναι «να πείσει τους πολίτες να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια. Και αν δεν επενδύσεις στο να κερδίσεις την υποστήριξη των πολιτών, τότε δημιουργείς αντίδραση. Το έχουμε δει σε ορισμένες πόλεις».

Όπως τονίζει το EUobserver, πέρα από την τεχνολογία, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αλλαγή της κινητικότητας είναι οι άνθρωποι.

Η αλλαγή συμπεριφοράς απαιτεί θετικές εμπειρίες από πρώτο χέρι με τις εναλλακτικές λύσεις.

Μια νέα μελέτη εξέτασε τους ψυχολογικούς παράγοντες στις μεταβάσεις κινητικότητας. Οι άνθρωποι προτιμούν τις γνωστές ρουτίνες και φοβούνται να χάσουν την άνεση, κάτι που εμποδίζει σημαντικά τις αλλαγές τρόπου μετακίνησης.

Η αλλαγή συμπεριφοράς απαιτεί θετικές εμπειρίες από πρώτο χέρι με τις εναλλακτικές λύσεις. Οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις πρέπει να συνδυάζουν κίνητρα με διαρθρωτικά μέτρα, όπως βελτιωμένη υποδομή και ενθαρρυντικές πολιτικές.

Οι Έλληνες χάνουν δεκάδες ώρες στον δρόμο

Υπενθυμίζεται ότι ετήσια στοιχεία παρουσίασε τον φετινό Σεπτέμβριο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, μιλώντας σε διαδικτυακό πάνελ του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, όπου στάθηκε κυρίως στο κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στην Αθήνα αλλά και την Θεσσαλονίκη.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα έτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που γνωστοποίησε, στην Αθήνα το 2024 ο μέσος οδηγός έχασε 111 ώρες στην κίνηση, ενώ χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να διανύσει 10 χιλιόμετρα. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη ο μέσος οδηγός έχασε περίπου 80 ώρες και χρειάστηκε περίπου 23 λεπτά για κάθε 10 χιλιόμετρα.

Μάλιστα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα έτη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη
Κόσμος 07.11.25

Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη - Ο λαός με τους πιο ένθερμους γυμνιστές στην Ευρώπη

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι μιας χώρας στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους - και ότι το είχαν κάνει

Σύνταξη
Μεξικό: Ενας 17χρονος ταυτοποιείται ως ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου
Μεξικό 07.11.25

Ενας έφηβος ταυτοποιείται ως ο δολοφόνος δημάρχου

Οι αρχές στο Μεξικό ανακοινώνουν ότι ένας 17χρονος διέπραξε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, και ειδικοί αποκαλύπτουν ότι συμμορίες εκπαιδεύουν συχνά ανηλίκους για να διαπράξουν εγκλήματα.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Σύνταξη
Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
Ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες: Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές
Energean – ExxonMobil – Helleniq Energy 07.11.25

Επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη έρευνας υδρογονανθράκων - Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από τέσσερις δεκαετίες – Τα επόμενα βήματα της ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy

Σύνταξη
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Η Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύνταξη
Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση
Ελλάδα 07.11.25

Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση

Ένα μήνα μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Λάρισας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις εκταφές των θυμάτων στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Πότε θα ολοκληρωθούν

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο