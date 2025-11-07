Πρόγραμμα «E.L.E.N.I.»: Δίπλα στις γυναίκες που αναρρώνουν από σοβαρές ασθένειες

Το Project E.L.E.N.I. είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Ελένης, μιας νέας γυναίκας και ψυχολόγου της IASIS Hypatia, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, στα 27 της χρόνια, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η δράση αυτή εστιάζει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στην ένταξή του στην κοινωνία, όταν βιώνουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ειδικά στις ηλικίες των 18-35 ετών.

«Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η πίστη της σε ένα καλύτερο αύριο έγιναν πηγή έμπνευσης για να δημιουργήσουμε ένα έργο που μετατρέπει την απώλεια σε ελπίδα και τη δοκιμασία σε στήριξη για άλλες γυναίκες» επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του IASIS, Νίκος Μπαλτάς παρουσιάζοντας το Project E.L.E.N.I. και συμπληρώνοντας

«Συνεχίζουμε το όνειρό της, που δεν ήταν άλλο από το να υπάρχει πάντα ένας ασφαλής χώρος στον οποίο κάθε γυναίκα θα μπορεί να σταθεί όρθια, να βρει και πάλι τη δύναμή της και να ονειρευτεί μια ζωή με αξιοπρέπεια, ισότητα και νέες ευκαιρίες.»

Το πρόγραμμα και που απεύθυνεται

Μέλη της ομάδας του IASIS Όλγα Κοντοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια IASIS Hypatia, η Ιωάννα Αλπέτη, Ψυχολόγος- Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Επιστημονικά Υπεύθυνη IASIS At Centro και ο Σεραφείμ Δήμου, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Κέντρου Edify Centre , εξηγώντας το Project E.L.E.N.I. επεσήμαναν ότι στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει γυναίκες από 18-35 ετών που βρίσκονται σε στάδιο ανάρρωσης έπειτα από μια ασθένεια ή κάποιες άλλες συνθήκες ευαλωτότητας, προσφέροντα τους τα εργαλεία που χρειάζονται για αυτονομία, ευκαιρίες και κοινωνική ένταξη.

Συγκεκριμένα, μέσα από το Project E.L.E.N.I. οι ειδικοί θα ενδυναμώνουν τις γυναίκες, θα τους προσφέρουν εκπαίδευση και δίκτυα υποστήριξης και τέλος θα δημιουργούν γι’ αυτές ένα περιβάλλον αποδοχής και συμπερίληψης.

Οι 5 άξονες του προγράμματος

Empowerment (Ενδυνάμωση) μέσα από ομάδες στήριξης και προσωπική καθοδήγηση.

Leadership (Ηγεσία) μέσα από εργαστήρια ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων, επικοινωνίας, δημόσιας ομιλίας.

Education (Εκπαίδευση) για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Networking (Δικτύωση) με εργοδότες, φορείς και μέντορες.

Inclusion (Ένταξη) με συμμετοχή σε δράσεις κοινότητας και συνεχή στήριξη ακόμη και μετά την ένταξη στην εργασία, ώστε να παραμείνουν δυνατές στη νέα τους πορεία.

Πληροφορίες

Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε χρειάζεται υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί με το πρόγραμμα τηλεφωνικά στο: 210 2601364 είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: hypatia@iasismed.eu