Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την αναστολή τμημάτων της ιστορικής νομοθεσίας της για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) εν μέσω έντονων πιέσεων από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μήνες πιέσεων από τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Meta και η Alphabet και πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει προειδοποιήσει για τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η ΕΕ «συνεργάζεται» με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με προσαρμογές στον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη και άλλους ψηφιακούς κανονισμούς, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας απλούστευσης, η οποία αναμένεται να εγκριθεί στις 19 Νοεμβρίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ στους Financial Times.

Τον Ιούλιο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέρριψε τις εκκλήσεις ορισμένων εταιρειών και χωρών για παύση, λέγοντας ότι οι κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα τεθούν σε εφαρμογή σύμφωνα με το νομικό χρονοδιάγραμμα της νομοθεσίας.

Οι συνομιλίες εντός της επιτροπής συνεχίζονται σχετικά με πιθανές καθυστερήσεις στην «εφαρμογή στοχευμένων τμημάτων του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ στους Financial Times. Πρόσθεσε ότι ενώ εξετάζονται διάφορες επιλογές, η ΕΕ παραμένει «υποστηρικτής του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη και των στόχων του».

Σημειώνεται ότι η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2024, αλλά πολλές από τις διατάξεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τα επόμενα χρόνια.