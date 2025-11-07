science
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Η ΕΕ φέρεται να εξετάζει την αναστολή τμημάτων του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη ενόψει της πίεσης των ΗΠΑ και των Big Tech

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την αναστολή τμημάτων της ιστορικής νομοθεσίας της για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) εν μέσω έντονων πιέσεων από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μήνες πιέσεων από τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Meta και η Alphabet και πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει προειδοποιήσει για τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η ΕΕ «συνεργάζεται» με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με προσαρμογές στον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη και άλλους ψηφιακούς κανονισμούς, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας απλούστευσης, η οποία αναμένεται να εγκριθεί στις 19 Νοεμβρίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ στους Financial Times.

Τον Ιούλιο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέρριψε τις εκκλήσεις ορισμένων εταιρειών και χωρών για παύση, λέγοντας ότι οι κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα τεθούν σε εφαρμογή σύμφωνα με το νομικό χρονοδιάγραμμα της νομοθεσίας.

Οι συνομιλίες εντός της επιτροπής συνεχίζονται σχετικά με πιθανές καθυστερήσεις στην «εφαρμογή στοχευμένων τμημάτων του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ στους Financial Times. Πρόσθεσε ότι ενώ εξετάζονται διάφορες επιλογές, η ΕΕ παραμένει «υποστηρικτής του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη και των στόχων του».

Σημειώνεται ότι η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2024, αλλά πολλές από τις διατάξεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τα επόμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τις αντιμονοπωλιακές ρυθμίσεις και τους αυστηρούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αμερικανικές Big Tech (όπως Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft) με απειλές για επιβολή δασμών σε προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τα πρόστιμα και τις έρευνες που επιβάλλει η ΕΕ στις αμερικανικές εταιρείες «άδικα» και έχει απειλήσει με εμπορικά αντίποινα, εφόσον η ΕΕ δεν υποχωρήσει από τις ρυθμιστικές της πρωτοβουλίες.
Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι εταιρείες ήδη αξιοποιούν τις στενές σχέσεις τους με την κυβέρνηση Τραμπ για να εντείνουν τις πιέσεις προς την Κομισιόν, κυρίως σε περιπτώσεις όπως το Digital Markets Act (DMA) και το AI Act, όπου οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές επιχειρούν να εφαρμόσουν αυστηρότερο πλαίσιο συμμόρφωσης. Παρά τους αμερικανικούς εκβιασμούς, οι Βρυξέλλες δηλώνουν πως δεν θα κάνουν πίσω.
Ουσιαστικά, η Ευρώπη βλέπει το τεχνολογικό πλαίσιο ως πεδίο ισχύος και αντιστάθμισμα στην αμερικανική πίεση. Η γερμανική πρόταση για αποκλεισμό των Big Tech από ορισμένους τομείς έχει αυξήσει τις διατλαντικές εντάσεις, με τον Τραμπ να απειλεί με νέους δασμούς για κάθε μέτρο που θεωρεί ότι υπονομεύει τις αμερικανικές εταιρείες.
Πηγή: OT.gr

