Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ

Σειρά ερωτημάτων προκύπτουν μετά τη δημόσια αποκάλυψη-καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού ότι υψηλόβαθμη υπάλληλος της Πολεοδομίας ζήτησε «φακελάκι» 50.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει τη διαδικασία έκδοσης άδεια ενός κτιρίου του ΤΕΕ! Με απλά λόγια, η υπάλληλος φέρεται να ζήτησε μίζα από το ΤΕΕ το οποίο εποπτεύει τις πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας.

Ο κ. Στασινός εξήγησε πως, όταν ρώτησε τους μηχανικούς του Επιμελητηρίου γιατί η διαδικασία έκδοσης άδειας δεν προχωρούσε και είχε καθυστερήσει χαρακτηριστικά, εκείνοι τού ανέφεραν πως η προϊσταμένη της υπηρεσίας απαιτούσε «αμοιβή» 50.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει το έργο.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη του κ. Στασινού ο εργολάβος δεν ήθελε να γίνει γνωστή η απαίτηση της υπαλλήλου στον πρόεδρο του ΤΕΕ, καθώς, όπως φαίνεται να ειπώθηκε, είχε «άλλες δέκα άδειες στα σκαριά». Παρ’ όλα αυτά ο κ. Στασινός προχώρησε στην αποκάλυψη σε συνέδριο.

Πολλά τα ερωτήματα

Σε κάθε περίπτωση, από την καταγγελία αυτή προκύπτουν αρκετά ερωτήματα. Για παράδειγμα είναι απορίας άξιον γιατί ο κ. Στασινός δεν πήγε κατευθείαν στη δικαιοσύνη να καταγγείλει το περιστατικό, η οποία θα μπορούσε να κινηθεί ανάλογα κι έγκαιρα; Είναι γνωστό ότι σε περιπτώσεις με «φακελάκι» η συνήθης πρακτική είναι όπως το θύμα να δέχεται τον εκβιασμό και να πηγαίνει στο ραντεβού με τον εκβιαστή του, έχοντας προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Με το που ολοκληρώνεται η συναλλαγή, ο εκβιαστής συλλαμβάνεται επί τόπου από τις Αρχές.

Με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, δεν φαίνεται να αποδεικνύεται από κάπου η παρανομία. Το γεγονός ότι κάποιος υπάλληλος ζήτησε χρήματα για να κάνει τη δουλειά του, αν δεν συνοδεύεται από αποδείξεις δεν είναι τίποτε άλλο από λόγια του αέρα. Μένει λοιπόν ν’ αποδειχθεί η καταγγελία και να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που φημολογούνται παρεμβάσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει εξαγγείλει αναδιοργάνωση του συστήματος έκδοσης αδειών μέσα στο 2026.