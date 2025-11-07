magazin
Ιρλανδία: Η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα λιοντάρι που στην πραγματικότητα ήταν σκύλος και το φώναζαν ποντίκι
Viral 07 Νοεμβρίου 2025 | 09:44

Ιρλανδία: Η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα λιοντάρι που στην πραγματικότητα ήταν σκύλος και το φώναζαν ποντίκι

Η αστυνομία έχει τις απαντήσεις για το λιοντάρι που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν σκυλί

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Spotlight

Viral έγινε ένα βίντεο το οποίο ερεύνησε η αστυνομία στην Ιρλανδία.

Το βίντεο απεικονίζει ένα «λιοντάρι» να κυκλοφορεί ελεύθερο στα δάση της ανατολικής κομητείας Κλερ… Ωστόσο η αστυνομία ανακάλυψε ότι το ζώο ήταν στην πραγματικότητα ένας σκύλος που μόλις είχε κουρευτεί.

Η έρευνα της αστυνομίας για το «λιοντάρι»

Η αστυνομία που σταθμεύει στο Κιλαλόε ξεκίνησε έρευνα μετά από ένα βίντεο που κατέγραψε ένας οδηγός φορτηγού και έδειξε κάτι που φαινόταν να είναι ένα αφρικανικό λιοντάρι να περιπλανιέται στο δάσος.

Ο John O’Reilly, ο τοπικός διευθυντής του δάσους, δήλωσε ότι το βίντεο δημοσιεύτηκε μετά από αρκετές αναφορές για θεάσεις ενός άγνωστου ζώου στο δάσος.

«Το ζώο είχε εμφανιστεί και στο παρελθόν από θεριστές που εργάζονταν στο σημείο, αλλά ήταν από απόσταση, να κινείται μέσα από τα δέντρα. Υποθέσαμε ότι ήταν ελάφι πριν καταγραφεί το βίντεο», δήλωσε ο O’Reilly.

Ήταν σκυλί και το όνομά του ήταν ποντίκι

Η αστυνομία ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι το ζώο βρέθηκε και ταυτοποιήθηκε.

«Αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ένας πολύ αφοσιωμένος σκύλος που μόλις είχε κουρευτεί», έγραψε η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αξιωματούχοι της Gardaí έγραψαν ότι ο «πολύ φιλικός» σκύλος ονομάζεται Mouse (ποντίκι) και «είναι ενθουσιασμένος με το πρόσφατο viral βίντεο κλιπ του».

Ο Σκύλος Νέας Γης

Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί το σκυλί είχε υποστεί επεξεργασία στο κούρεμά του ώστε να μοιάζει με λιοντάρι.

Οι κτηνίατροι δεν συνιστούν το ξύρισμα υδρόβιων σκύλων όπως της συγκεκριμένης ράτσας Newfoundlands (Σκύλος Νέας Γης), των οποίων το τρίχωμα τα προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης.

Το Newfoundland είναι μια μεγαλόσωμη ράτσα σκύλων εργασίας. Μπορούν να είναι μαύρα, γκρι, καφέ ή ασπρόμαυρα.

Ο μέσος ενήλικος αρσενικός έχει ύψος 71εκ και βάρος 64-69 κιλά. Οι ενήλικες θηλυκές είναι 66 εκατοστά και 50-54.5 κιλά.

ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Σύνταξη
Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
Ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες: Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές
Energean – ExxonMobil – Helleniq Energy 07.11.25

Επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη έρευνας υδρογονανθράκων - Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από τέσσερις δεκαετίες – Τα επόμενα βήματα της ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy

Σύνταξη
Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της

Η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αλλοίωση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για τους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Η Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύνταξη
Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση
Ελλάδα 07.11.25

Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση

Ένα μήνα μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Λάρισας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις εκταφές των θυμάτων στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Πότε θα ολοκληρωθούν

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
