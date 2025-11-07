Viral έγινε ένα βίντεο το οποίο ερεύνησε η αστυνομία στην Ιρλανδία.

Το βίντεο απεικονίζει ένα «λιοντάρι» να κυκλοφορεί ελεύθερο στα δάση της ανατολικής κομητείας Κλερ… Ωστόσο η αστυνομία ανακάλυψε ότι το ζώο ήταν στην πραγματικότητα ένας σκύλος που μόλις είχε κουρευτεί.

Η έρευνα της αστυνομίας για το «λιοντάρι»

Η αστυνομία που σταθμεύει στο Κιλαλόε ξεκίνησε έρευνα μετά από ένα βίντεο που κατέγραψε ένας οδηγός φορτηγού και έδειξε κάτι που φαινόταν να είναι ένα αφρικανικό λιοντάρι να περιπλανιέται στο δάσος.

Ο John O’Reilly, ο τοπικός διευθυντής του δάσους, δήλωσε ότι το βίντεο δημοσιεύτηκε μετά από αρκετές αναφορές για θεάσεις ενός άγνωστου ζώου στο δάσος.

«Το ζώο είχε εμφανιστεί και στο παρελθόν από θεριστές που εργάζονταν στο σημείο, αλλά ήταν από απόσταση, να κινείται μέσα από τα δέντρα. Υποθέσαμε ότι ήταν ελάφι πριν καταγραφεί το βίντεο», δήλωσε ο O’Reilly.

Ήταν σκυλί και το όνομά του ήταν ποντίκι

Η αστυνομία ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι το ζώο βρέθηκε και ταυτοποιήθηκε.

«Αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ένας πολύ αφοσιωμένος σκύλος που μόλις είχε κουρευτεί», έγραψε η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αξιωματούχοι της Gardaí έγραψαν ότι ο «πολύ φιλικός» σκύλος ονομάζεται Mouse (ποντίκι) και «είναι ενθουσιασμένος με το πρόσφατο viral βίντεο κλιπ του».

Mystery solved! Turns out the “lion” spotted roaming Clare was just a Newfoundland dog with a fresh haircut! Gardaí from Killaloe have concluded that the recent video of a “lion like” animal roaming around the woods in East Clare is in fact the very friendly dog named ‘Mouse’. pic.twitter.com/xjlms0nNaY — Garda Info (@gardainfo) November 4, 2025

Ο Σκύλος Νέας Γης

Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί το σκυλί είχε υποστεί επεξεργασία στο κούρεμά του ώστε να μοιάζει με λιοντάρι.

Οι κτηνίατροι δεν συνιστούν το ξύρισμα υδρόβιων σκύλων όπως της συγκεκριμένης ράτσας Newfoundlands (Σκύλος Νέας Γης), των οποίων το τρίχωμα τα προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης.

Το Newfoundland είναι μια μεγαλόσωμη ράτσα σκύλων εργασίας. Μπορούν να είναι μαύρα, γκρι, καφέ ή ασπρόμαυρα.

Ο μέσος ενήλικος αρσενικός έχει ύψος 71εκ και βάρος 64-69 κιλά. Οι ενήλικες θηλυκές είναι 66 εκατοστά και 50-54.5 κιλά.