Όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα ζώα δεν έχουν όλα την ίδια προσωπικότητα. Ας πιάσουμε για παράδειγμα τα σκυλιά. Σίγουρα ως ζώα κοιτούν να ικανοποιήσουν πρώτα τα ανάγκες επιβίωσής τους, ύστερα έπονται οι… ανέσεις.

Παρακάτω, λοιπόν, ακολουθούν τρία σκυλάκια που έχουν γίνει viral στο Διαδίκτυο για διαφορετικούς λόγους το καθένα.

Ο ένας σκύλος γιατί απλώς θέλει να φάει (τα περισσότερα), ο δεύτερος γιατί ψάχνει -και βίσκει- ευφάνταστους τρόπους να δροσιστεί, ο τρίτος γιατί θέλει να γίνει famous και από ό,τι δειχνουν τα likes… το κατάφερε.

Στην πρώτη περίπτωση, υπάρχει ένας πεινασμένος σκυλάκος που παίζει με το φαγητό και το αφεντικό του – ή μάλλον το αντίστροφο, το αφεντικό παίζει με το φαγητό του τετράποδου φίλου του.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που αριθμεί περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια views, το αφεντικό του σκύβει ένα κομμάτι ξηρής τροφής κάτω από ένα πιατάκι μπροστά στα μάτια του σκύλου του.

Ο τετράποδος φίλος του όμως πεινάει και έτσι φροντίζει να μην χάσει από το οπτικό του πεδίο το πιατάκι κάτω από το οποίο έβαλε την σκυλοτροφή, καθώς τα ανακατεύει το αφεντικό του.

Πράγματι, δεν το έχασε από τα μάτια του και όταν έπρεπε να επιλέξει το πιάτο που ήταν κρυμμένο, το βρήκε και το αφεντικό του του το έδωσε ως επιβράβευση. Μέχρι τη στιγμή όμως που άνοιξε το άλλο πιατάκι…

Υπήρχε μια ολόκληρη μερίδα σκυλοτροφής που ο καημένος… την έχασε. Έτσι, γεμάτος παράπονο, απογοητεύτηκε που έχασε τον γευστικό «θησαυρό».

Καλοκαίρι έχουμε, καύσωνα έχουμε και ο τετράποδος φίλος που απαθανατίζεται σε ένα δεύτερο βιντεάκι που έχει γίνει viral ψάχνει απεγνωσμένα για δροσιά, χωρίς να σκέφτεται προφανώς τις εναλλακτικές κλιματιστικό-ανεμιστήρας όπως κάνουν οι άνθρωποι.

Βρήκε τη λύση, ξαπλώνοντας σε ένα ρυάκι από το οποίο κυλά άφθονο και δροσερό νερό, καταφέρνοντας να ανακουφιστεί από τις ζέστες. Και όλο αυτό με τρόπο… οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Αναμφίβολα, είναι ένας ευρηματικός σκύλος.

Not a single care was given.. 😅 pic.twitter.com/pJIU8aNRrv

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) June 19, 2024