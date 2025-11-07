Στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στις δυνατότητες ενεργειακή συνεργασίας και στις προκλήσεις που κυριαρχούν στο νέο γεωπολιτικό σκηνικό αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ. Ο κ. Μπέργκαμ μίλησε στο 6ο OT FORUM και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Φωτάκη λίγες ώρες μετά τη συμφωνία της ExxonMobil με το κοινοπρακτικό σχήμα των Energean – HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

«Μετά το συνέδριο οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πιο ισχυρές από ποτέ», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες πέντε εβδομάδες που επισκέπτεται τη χώρα μας ως υπουργός Εσωτερικών: «Η συνεργασία μας γύρω από την ενέργεια και γύρω από την ΑΙ, γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο, με την Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος, μπορεί να φέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη ευθυγράμμιση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Τραμπ και του πρωθυπουργού εδώ (σ.σ. Κ. Μητσοτάκη) και βλέπω ένα πολύ λαμπρό μέλλον για αυτή τη σχέση που έχουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όσα είπε ο Νταγκ Μπέργκαμ στην Αλεξάνδρα Φωτάκη:

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μπέργκαμ τόνισε: «Ξεκινώ με τα συναρπαστικά νέα που ανακοινώθηκαν για την ExxonMobil και τη Chevron. Αυτές είναι δύο εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ, αλλά είναι παγκόσμιες, μπορούν να επιλέγουν που θα δραστηριοποιούνται οπουδήποτε στον κόσμο. Όταν η Ελλάδα άνοιξε τις άδειες για έρευνες οι δύο αυτές εταιρείες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους», επεσήμανε, υπενθυμίζοντας ότι ειδικά για την περίπτωση της ExxonMobil αυτή θα είναι η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια. Αναγνώρισε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική σε αυτό και δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα με αυτές τις πηγές να εξάγει ενέργεια.