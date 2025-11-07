newspaper
Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Νοεμβρίου 2025 | 18:24

OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μίλησε στο OT FORUM και αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στις δυνατότητες ενεργειακή συνεργασίας και στις προκλήσεις που κυριαρχούν στο νέο γεωπολιτικό σκηνικό αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ. Ο κ. Μπέργκαμ μίλησε στο 6ο OT FORUM και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Φωτάκη λίγες ώρες μετά τη συμφωνία της ExxonMobil με το κοινοπρακτικό σχήμα των Energean – HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

«Μετά το συνέδριο οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πιο ισχυρές από ποτέ», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες πέντε εβδομάδες που επισκέπτεται τη χώρα μας ως υπουργός Εσωτερικών: «Η συνεργασία μας γύρω από την ενέργεια και γύρω από την ΑΙ, γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο, με την Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος, μπορεί να φέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη ευθυγράμμιση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Τραμπ και του πρωθυπουργού εδώ (σ.σ. Κ. Μητσοτάκη) και βλέπω ένα πολύ λαμπρό μέλλον για αυτή τη σχέση που έχουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όσα είπε ο Νταγκ Μπέργκαμ στην Αλεξάνδρα Φωτάκη:

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μπέργκαμ τόνισε: «Ξεκινώ με τα συναρπαστικά νέα που ανακοινώθηκαν για την ExxonMobil και τη Chevron. Αυτές είναι δύο εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ, αλλά είναι παγκόσμιες, μπορούν να επιλέγουν που θα δραστηριοποιούνται οπουδήποτε στον κόσμο. Όταν η Ελλάδα άνοιξε τις άδειες για έρευνες οι δύο αυτές εταιρείες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους», επεσήμανε, υπενθυμίζοντας ότι ειδικά για την περίπτωση της ExxonMobil αυτή θα είναι η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια. Αναγνώρισε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική σε αυτό και δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα με αυτές τις πηγές να εξάγει ενέργεια.

Η Αλεξάνδρα Φωτάκη και ο Νταγκ Μπέργκαμ

Οι «ευλογίες» της Ελλάδας

Ως ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα δεν είναι ευλογημένη μόνο για την πολιτική της, αλλά και για τη γεωγραφική της θέση, υποστήριξε και εξήγησε: « Στην Ανατολική Ευρώπη είναι 100 εκατ. άνθρωποι. Οι περισσότεροι αγωγοί κινούνται από τα ανατολικά στα δυτικά και οι βόρειες χώρες μπορούσαν να προμηθεύονται αέριο μόνο από τη Ρωσία, έναν πολύ αναξιόπιστο προμηθευτή. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται εδώ και τέσσερα χρόνια πολιτική των ΗΠΑ είναι να προμηθεύουμε τους συμμάχους μας με ενέργεια, ώστε να μην αναγκάζονται να την προμηθεύονται από χώρες που την εργαλειοποιούν. Είναι μέρος της στρατηγικής του Τραμπ να φέρει ειρήνη και ευημερία στον κόσμο. Και σε αυτό η Ελλάδα παίζει έναν πολύ στρατηγικό ρόλο».

Ο Αμερικανός υπουργός διευκρινίζει ότι «η Ελλάδα με τη δυνατότητά της να λαμβάνει LNG από τα πλοία μας και να το διαθέτει εδώ σημαίνει χαμηλότερες τιμές για τους ανθρώπους στην Ελλάδα, να έχουν άφθονη και προσιτή ενέργεια για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, θα μπορεί να εξάγει αυτό το LNG μέσω αγωγών στους γείτονες στον βορρά, θέτοντας τη χώρα σε πολύ ισχυρή θέση για το μέλλον. Μία ενεργειακή στρατηγική που μπορεί να εφαρμόσει η Ελλάδα μπορεί να χαμηλώσει τις τιμές και για κάθε άλλη βιομηχανία».

Σπάζοντας το ρωσικό μονοπώλιο

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ επενδύουν σημαντικά για να αυξήσουν την εξαγωγική τους capacity είναι για να δώσουν στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης να έχουν εναλλακτικούς προμηθευτές, διασπώντας το μονοπώλιο που είχε σε αυτές τις αγορές η Ρωσία, ανέφερε.

Ερωτηθείς αν οι Ηνωμένες Πολιτείες «προτιμούν την Τουρκία» ο κ. Μπέργκαμ τόνισε: «Δεν θα μιλήσω για προτιμήσεις. Σε όλον τον κόσμο έχει χώρες που βρίσκονται σε διαμάχη, που βλέπουν τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Εύχομαι αυτές οι διαφορές να επιλύονται ειρηνικά, ή στα δικαστήρια. Νομίζω ωστόσο ότι είναι συναρπαστικό ότι εταιρείες όπως η ExxonMobil τιμούν τα συμβόλαιά τους και προχωρούν με τις γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες που ανήκουν στην Ελλάδα»

Ενώ αναφορικά με το ενδεχόμενο διαμεσολάβησης των ΗΠΑ μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ο Αμερικανός υπουργός είπε: «Δεν θα μιλήσω για λογαριασμό του προέδρου Τραμπ, ωστόσο ο ίδιος είναι πρόθυμος να παρέμβει σε κάθε διαμάχη σε όλον τον κόσμο. Δεν θα το απέκλεια αλλά τοι ενδιαφέρον του προέδρου αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στο να τελειώσει την ρωσο-ουκρανική διένεξη. Αυτή είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα. Κι ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να σταματήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Για αυτό και οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ δεν είναι μόνο εναντίον της Ρωσίας, αλλά και εναντίον της Rosneft και της Lukoil, τις δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες. Μάλιστα, ο Τραμπ σήκωσε το τηλέφωνο και τηλεφώνησε σε ηγέτες, όπως τον Ινδό, και τους ζήτησε να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Θέλει ειρήνη για όλους τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο». «Είναι ο πρόεδρος της ειρήνης οπότε δεν θα απέκλεια τίποτα» είπε σε ερώτηση αν θα μεσολαβούσε στα ελληνοτουρκικά.

Για το 3+1

«Το 3+1 ήταν μία ιδέα του Μαρκ Ρούμπιο, στην πρώτη θητεία Τραμπ, όταν ήταν γερουσιαστής, επί των ετών του Μπάιντεν πάγωσε και τώρα αναβιώνει. Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση χθες στην Αθήνα μεταξύ των υπουργών της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ για τις δυνατότητες συνεργασίας στο εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη ή τον ηλεκτρισμό. Και δεσμευτήκαμε να συναντηθούμε ξανά το πρώτο εξάμηνο του 2026 στην Ουάσιγκτον , με τον Κρις Ράιτ να προσφέρεται να ενισχύει αυτή την ομάδα. Είμαστε αισιόδοξος ότι μπορούμε να δουμε πολύ καλά αποτελέσματα να βγαίνουν από αυτές τις συζητήσεις

OT FORUM
OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

Σύνταξη
