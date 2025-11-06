Νταγκ Μπέργκαμ: Έχουμε κοινές αξίες – Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τον κάθετο διάδρομο

«Έχουμε κοινές αξίες για όλα για τα οποία μιλήσαμε σήμερα, είπε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ, κατά την τοποθέτησή του στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC), που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

«Μιλήσαμε για την ειρήνη και την ευημερία. Όλα αυτά βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», τόνισε o κ. Μπέργκαμ που εκτός από υπ. Εσωτερικών είναι και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, και στενός προσωπικός φίλος του αμερικανού προέδρου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αφθονία του αμερικανικού LNG τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι των ΗΠΑ μπορούν να βασισθούν σε αυτές ως αξιόπιστο προμηθευτή. «Όταν έχουμε τη δυνατότητα να πουλήσουμε ενέργεια στους φίλους και τους συμμάχους μας θα το κάνουμε» είπε.

Μπέργκαμ: Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τον κάθετο διάδρομο

«Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τον κάθετο διάδρομο», είπε ο Αμερικανός υπουργός, προσθέτοντας ότι υπάρχουν συνθήκες αφθονίας φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και ότι «στο μέλλον οι ΗΠΑ μόνες τους θα μπορούσαν να εκτοπίσουν όλο το ρωσικό φυσικό αέριο από την Ευρώπη με αυτό που χτίζουμε σήμερα εδώ».

«Εάν μπορέσουμε να χρησμοποιήσουμε την ΑΙ προς την επίτευξη των στόχων μας, θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε όλο και περισσότερο καθαρή ενέργεια», ανέφερε ο Νταγκ Μπέργκαμ. «Τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη; Μπορεί να φτιάξει κάποιον κώδικα. Τα σημερινά μοντέλα μπορούν να γράψουν λογισμικό καλύτερα από τα παλαιότερα μοντέλα», είπε.

«Έχουμε ένα τεράστιο εργαλείο. Μπροστά στα μάτια μας συμβαίνουν θαύματα (…) Πρόκειται για μία επανάσταση και πίσω από όλα αυτά υπάρχει και η φυσική τεχνητή νοημοσύνη» δήλωσε.

Ανέφερε ότι είναι επιθυμητό οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην ΕΕ να ακολουθούν τις δικές τους ταχύτητες στο κομμάτι της ΑΙ, με στόχο την επιτάχυνση της τεχνολογίας και να μην μένουν πίσω λόγω νομοθεσιών.

«Είμαστε όχι σε περίοδο μετάβασης, αλλά σε περίοδο ενεργειακής προσθήκης», είπε και συμπλήρωσε ότι είμαστε σε έναν αγώνα ταχύτητας εξοπλισμού.

Όπως τόνισε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την περιέργεια που διαθέτουμε ως άνθρωποι και οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι «ο δρόμος μπροστά δεν δείχνει λιγότερη ενέργεια, αλλά περισσότερη ενέργεια».

Παράλληλα αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί η χρήση λάθος ενεργειακών πηγών, όπως το ξύλο. «Η ενέργεια παίζει τεράστιο ρόλο στην ανθρώπινη διαβίωση. Αν είστε εδώ, είστε μέρος της λύσης της εξεύρεσης ενεργειακής αφθονίας. Η ενέργεια είναι ο θεμέλιος λίθος του πώς ζούμε, του πώς φωτίζουμε τον χώρο μας, πώς τροφοδοτούμε τα οχήματά μας. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε».