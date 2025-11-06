Η γάτα, μπορεί να γίνει επιθετική για πολλούς λόγους. Τη συμπεριφορά αυτή μπορούμε να την αντιληφθούμε εάν γνωρίζουμε τη φύση, τα ένστικτα και την «ομιλία» της. Και η γάτα δείχνει τις διαθέσεις της με τα μέλη του σώματός της.

Μάλιστα, εάν είναι μανούλα, μπορεί να γίνει ακόμα πιο επιθετική στην περίπτωση που νοιώσει ότι απειλούνται τα «μωρά» της.

«Όσοι αγαπούν τα ζώα γνωρίζουν καλά πως η φύση κρύβει ένστικτα πανίσχυρα, βαθιά ριζωμένα στην επιβίωση. Ένα από αυτά είναι το μητρικό ένστικτο της γάτας. Μια μαμά γάτα όσο ήρεμη και φιλική κι αν είναι, συνήθως, μεταμορφώνεται όταν πρόκειται να προστατεύσει τα μικρά της. Για εβδομάδες μετά τη γέννα, μπορεί να γίνει εξαιρετικά επιφυλακτική ή ακόμη και επιθετική

απέναντι σε όποιον πλησιάσει πολύ κοντά (άνθρωπο ή ζώο), επισημαίνει ο επαγγελματίας θετικός εκπαιδευτής σκύλων, Σωτήρη Κοντάκος.

Η περίοδος αυτή, ενημερώνει, ξεκινά αμέσως μετά τη γέννα και διαρκεί, συνήθως, έως ότου τα γατάκια απογαλακτιστούν, δηλαδή περίπου οκτώ με δέκα εβδομάδες.

Μέχρι τότε, η μητέρα παρακολουθεί διαρκώς το περιβάλλον, είναι σε εγρήγορση και προειδοποιεί με χαρακτηριστικούς τρόπους: συριγμό, φούσκωμα της ουράς, τέντωμα του σώματος και βλέμμα καρφωμένο στον «εισβολέα». Αν η προειδοποίηση αγνοηθεί, δεν θα διστάσει να επιτεθεί.

Αν ένας σκύλος δεχθεί επίθεση από γάτα, μπορεί να αναπτύξει φόβο ή επιθετικότητα απέναντι στις γάτες, στο μέλλον

«Και εδώ, ξεκινά το πρόβλημα για όσους έχουν σκύλο. Οι σκύλοι από τη φύση τους είναι περίεργοι και κοινωνικοί ειδικά αν δουν μικρά γατάκια να τρέχουν ή να παίζουν. Μπορεί να πλησιάσουν από ενδιαφέρον, όχι όμως με πρόθεση επίθεσης», διευκρινίζει ο κ. Κοντάκος.

Ωστόσο, αναφέρει ότι στα μάτια μιας μαμάς γάτας κάθε σκύλος είναι απειλή. Το αποτέλεσμα, μπορεί να είναι μια ξαφνική επίθεση, με νύχια και δόντια, που συχνά αιφνιδιάζει τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και το ίδιο το ζώο.

Τι μπορούμε να κάνουμε

Πρώτα απ’ όλα, συμβουλεύει ο κ. Κοντάκος, η λύση είναι η πρόληψη. Αν δούμε, λοιπόν, γατάκια ή υποψιαζόμαστε πως υπάρχει φωλιά, κρατάμε τον σκύλο δεμένο και σε απόσταση. Δεν πλησιάζουμε, δεν προσπαθούμε να χαϊδέψουμε τα μικρά, και φυσικά δεν επιτρέπουμε στον σκύλο να τα μυρίσει ή να τα παρακολουθήσει από κοντά. Η μητέρα, μπορεί να βρίσκεται κάπου κοντά, ακόμη κι αν δεν τη βλέπουμε.



Αν, παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει ο ειδικός, η γάτα επιτεθεί, πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι. Δεν φωνάζουμε, δεν προσπαθούμε να χωρίσουμε τα ζώα με τα χέρια μας – κινδυνεύουμε να τραυματιστούμε.

Αντίθετα, τραβάμε απαλά τον σκύλο προς τα πίσω με το λουρί, απομακρυνόμαστε και του μιλάμε ήρεμα, ώστε να καταλάβει ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή.

Η επίθεση μιας γάτας στον σκύλο επηρεάζει την ψυχολογική του κατάσταση

Ένα σημαντικό ζήτημα, υπογραμμίζει ο κ. Κοντάκος – που πολλοί παραβλέπουν-, είναι οι ψυχολογικές συνέπειες μιας τέτοιας εμπειρίας. Αν ένας σκύλος δεχθεί επίθεση από γάτα, μπορεί να αναπτύξει φόβο ή επιθετικότητα απέναντι στις γάτες, στο μέλλον.

Για να το αποτρέψουμε, χρειάζεται σταδιακή και θετική επανασύνδεση. Δηλαδή, να του δείχνουμε γάτες από απόσταση και να τις συνδέει με κάτι ευχάριστο (λιχουδιές, ήρεμη φωνή, παιχνίδι). Έτσι, θα ξεπεράσει τον φόβο του και δεν θα αντιδρά με ένταση.

Μαθαίνουμε να παρατηρούμε και σεβόμαστε τα σημάδια που μας δίνουν τα ζώα

Η συμβίωση σκύλων και γατών, υπογραμμίζει ο κ. Κοντάκος, δεν είναι ουτοπία. Είναι θέμα σεβασμού και κατανόησης. Οι γάτες υποκινούνται από τα ένστικτά τους, οι σκύλοι από τη φυσική τους περιέργεια. Κι εμείς, οφείλουμε να γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε αυτές τις φυσικές αντιδράσεις, χωρίς να προκαλούμε συγκρούσεις.

Αν μάθουμε να παρατηρούμε και να σεβόμαστε τα σημάδια που μας δίνουν τα ζώα,μπορούμε να αποφύγουμε παρεξηγήσεις, τραυματισμούς και φόβους.



Η φύση έχει τους δικούς της κανόνες. Εμείς, ως υπεύθυνοι φιλόζωοι, έχουμε το καθήκον να τους κατανοούμε και να φροντίζουμε να ζουν όλα τα πλάσματα με ασφάλεια και ηρεμία.

Η μητρική προστασία μιας γάτας είναι από τα πιο ισχυρά ένστικτα της φύσης κι όταν συναντά τον περίεργο σκύλο μας, η σύγκρουση είναι, συχνά, αναπόφευκτη.

Με τη σωστή καθοδήγηση και τη θετική εκπαίδευση όμως, μπορούμε να μετατρέψουμε τον φόβο σε εμπιστοσύνη και τη συνύπαρξη σε αρμονία.

● Ο κύριος Σωτήρης Κοντάκος είναι απόφοιτος της σχολής Dogfully της Εριέττας Καραμπέτσου.

Παρακολουθεί ανελλιπώς σεμινάρια και συνέδρια που αφορούν την εκπαίδευση σκύλων και, όπως λέει: «Λατρεύω να δουλεύω με τους τετράποδους φίλους μου και τους κηδεμόνες τους».