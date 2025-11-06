«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Σχέδια για την πλήρη αποκατάσταση της αρχαίας πόλης της Παλμύρας στη Συρία — μαζί με το Μουσείο της Παλμύρας και τα πολύτιμα εκθέματά του — βρίσκονται πλέον σε τροχιά υλοποίησης, μετά το πρώτο μεγάλο διεθνές συνέδριο για το θέμα από την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ το 2024, σύμφωνα με το The Art Newspaper.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ελβετία, υπό την οργάνωση της UNESCO και του διεθνούς ιδρύματος προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς Aliph. Για πρώτη φορά από το 2019, στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν διεθνείς ειδικοί, αξιωματούχοι αρχαιοτήτων και μέλη της συριακής κοινότητας. Στόχος: ένα κοινό σχέδιο δράσης για την Παλμύρα και η πορεία προς την αφαίρεσή της από τη Λίστα Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο της UNESCO.

«Η Παλμύρα υπήρξε σταυροδρόμι πολιτισμών και σύμβολο διαλόγου και αντοχής»

Οι εργασίες

Ο Βαλερί Φρελάν, εκτελεστικός διευθυντής της Aliph, δήλωσε στο The Art Newspaper ότι «η διεθνής κοινότητα είναι πλέον πλήρως κινητοποιημένη».

Όπως είπε, οι εργασίες θα κινηθούν σε τρεις άξονες:

Αποκατάσταση του Μουσείου της Παλμύρας, το οποίο έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες

Συντήρηση και αποκατάσταση των εκθεμάτων που σήμερα φυλάσσονται προσωρινά στο Μουσείο της Δαμασκού.

Επισκευή της πεζογέφυρας, που αποτελεί βασική πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο.

Ο Φρελάν έκανε γνωστό ότι το Aliph στοχεύει να ξεκινήσει τις πρώτες εργασίες τον Ιανουάριο του 2026, ενώ θα αναζητηθεί διαχειριστής για το μουσείο.

Παράλληλα, η Συριακή Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων (DGAM) κατέθεσε σειρά συστάσεων: άμεση σταθεροποίηση και προστασία των συλλογών, τεκμηρίωση αρχαιολογικών δεδομένων και ένταξη της τοπικής κοινωνίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια.

«Η Παλμύρα υπήρξε σταυροδρόμι πολιτισμών και σύμβολο διαλόγου και αντοχής», ανέφερε ο Φρελάν. «Η αποκατάστασή της θα δώσει ελπίδα στους ανθρώπους της Παλμύρας.»

«Στην Παλμύρα κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή της, η Λίνα Κουτίφαν, αναπληρώτρια διευθύντρια της DGAM, μίλησε για την ανάγκη άμεσης έναρξης μικρών πιλοτικών έργων σε τμήματα του χώρου των 200 στρεμμάτων.

Έκανε ειδική αναφορά στην έλλειψη βασικών υποδομών όπως ηλεκτρικό ρεύμα και πόσιμο νερό, σημειώνοντας ότι η αποκατάσταση του χώρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βελτίωση των συνθηκών για τους κατοίκους.

Σε πάνελ για τη συμμετοχή της κοινότητας, ο Χασάν Αλί, διευθυντής του Μουσείου της Παλμύρας, περιέγραψε τον δεσμό των κατοίκων με τον χώρο λέγοντας: «Στην Παλμύρα κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»