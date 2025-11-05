Σοκ στον Πανιώνιο: Ρήξη χιαστού ο Λούντζης, θα χειρουργηθεί άμεσα
Ο Μιχάλης Λούντζης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Πανιώνιος.
- Σύλληψη Ρώσου μοναχού - Αρνήθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα στους αστυνομικούς
- Πώς ο αρχαιότερος πολιτισμός της Αμερικής επέζησε από μια κλιματική καταστροφή
- Ποιοι αντιδρούν στην αμοιβή του 1 τρισ. που απαιτεί ο Μασκ από την Tesla
- Ο Άντονι Χόπκινς παραδέχεται ότι απάτησε τη δεύτερη σύζυγό του και ήλπιζε «να βρει κι αυτή εραστή»
Δυσάρεστα νέα στο στρατόπεδο του Πανιωνίου, καθώς η ομάδα της Νέας Σμύρνης εξέδωσε ενημέρωση στην οποία αναφέρει ότι ο Μιχάλης Λούντζης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, όπως προέκυψε από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε.
Ο παίκτης θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου και θα ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.
Στην ανακοίνωση της, η ΚΑΕ Πανιώνιος εξέφρασε τη στήριξή της προς τον Λούντζη, και του ευχήθηκε ταχεία επιστροφή στα παρκέ.
Η ανακοίνωση του Πανιωνίου για τον Λούντζη
«Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε, ο Μιχάλης Λούντζης υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού.
Ο αθλητής θα χειρουργηθεί άμεσα. Ευχόμαστε στον Μιχάλη να είναι σιδερένιος και σύντομα να βρίσκεται στα γήπεδα».
- Λίγες φορές μιλάει έτσι ο αντίπαλος…
- Γουλβς: Ο Ρουί Βιτόρια υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς
- Μράβατς (προπονητής Μάλμε): «Απίστευτο να αγωνίζεσαι εναντίον του Μπενίτεθ»
- Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι
- Πιερό: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, να αξιοποιήσω κάθε ευκαιρία που θα μου δοθεί»
- Νίκολιτς ενόψει Σάμροκ Ρόβερς: «Να είμαστε έξυπνοι…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις