Σοκ στον Πανιώνιο: Ρήξη χιαστού ο Λούντζης, θα χειρουργηθεί άμεσα

Δυσάρεστα νέα στο στρατόπεδο του Πανιωνίου, καθώς η ομάδα της Νέας Σμύρνης εξέδωσε ενημέρωση στην οποία αναφέρει ότι ο Μιχάλης Λούντζης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, όπως προέκυψε από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε.

Ο παίκτης θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου και θα ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Στην ανακοίνωση της, η ΚΑΕ Πανιώνιος εξέφρασε τη στήριξή της προς τον Λούντζη, και του ευχήθηκε ταχεία επιστροφή στα παρκέ.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου για τον Λούντζη

«Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε, ο Μιχάλης Λούντζης υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού.

Ο αθλητής θα χειρουργηθεί άμεσα. Ευχόμαστε στον Μιχάλη να είναι σιδερένιος και σύντομα να βρίσκεται στα γήπεδα».