RIP Tika: Πέθανε το λαγωνικό και fashion influencer – «Η Άννα Γουίντουρ των σκύλων»

Το Instagram και το TikTok αποχαιρετούν την Tika the Iggy, το ιταλικό λαγωνικό που δίδαξε τον κόσμο πως το στιλ δεν έχει σύνορα, έχει όμως ουρά.

Η Tika the Iggy που κέρδισε εκατομμύρια θαυμαστές χάρη στην απαράμιλλη αίσθηση της μόδας του, απεβίωσε τη Δευτέρα στα 14 του χρόνια – μια ηλικία που αντιστοιχεί στα βαθιά γεράματα για τον άνθρωπο.

Την είδηση ανακοίνωσε ο ιδιοκτήτης του, Τόμας Σαπίρο, μαζί με τον σύζυγό του, Λούις, με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Tika στο Instagram, ο οποίος αριθμεί 1,6 εκατομμύρια ακολούθους (με την επιρροή της να αγγίζει συνολικά τα 4,7 εκατομμύρια σε όλες τις πλατφόρμες).

Το λαγωνικό που η Vogue χαρακτήρισε «νέο fashion It girl» πέθανε σε ηλικία 14 ετών (περίπου 75 σε ανθρώπινα χρόνια), μετά από επιπλοκές μετά από χειρουργική επέμβαση.

Η Tika the Iggy ήταν μια από τις πιο ασυνήθιστες και αγαπημένες fashion influencers, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο φορώντας μια πληθώρα από αξιολάτρευτα και εξαιρετικά fashionable σύνολα και βέβαια μια ιδιαίτερα κερδοφόρα επιχείρηση με σειρά προϊόντων, αξεσουάρ και εκδόσεων με την υπογραφή της.

View this post on Instagram A post shared by tika the iggy (@tikatheiggy)

Η φήμη της Τika δεν ήταν τυχαία. Χάρη στην έμφυτη κομψότητα της ράτσας και τις ευφάνταστες στιλιστικές επιλογές των ιδιοκτητών του, είχε κερδίσει τον τίτλο της «Άννας Γουίντουρ των Σκύλων» από τον δημοφιλή δημιουργό του TikTok, The Dogist.

Ο Τόμας Σαπίρο αποκάλυψε στην ανάρτησή του ότι η Tika είχε δύο όγκους στο συκώτι. «Ήταν δύσκολο να το πιστέψει κανείς, γιατί ήσουν ακόμα τόσο γεμάτη ζωή, πηδούσες, έτρεχες, έκανες τα πάντα ως συνήθως», έγραψε.

Οι κτηνίατροι είχαν συμβουλεύσει τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εγχείρηση για την αφαίρεση των όγκων.

Σύμφωνα με τον Σαπίρο, η επέμβαση πήγε καλά και η Tika πήρε εξιτήριο «χωρίς επιπλοκές», μάλιστα, απόλαυσε το αγαπημένο της φαγητό όταν έφτασε στο σπίτι. Όμως, δύο μέρες αργότερα, η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

View this post on Instagram A post shared by tika the iggy (@tikatheiggy)

«Μετά τη δεύτερη μέρα στο σπίτι, κάτι είχε αλλάξει. Έδειχνες τόσο κουρασμένη, όχι ακριβώς ο εαυτός σου, αλλά ήρεμη», περιέγραψε ο Σαπίρο.

Ενώ αρχικά νόμιζαν ότι η αλλαγή στη διάθεση της οφειλόταν στα παυσίπονα, σύντομα διαπίστωσαν την τραγική αλήθεια: «Το σώμα σου σιγά-σιγά τα παρατούσε και δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να σε βοηθήσουμε. Είναι δυστυχώς ένας κίνδυνος που συνοδεύει τις επεμβάσεις σε ηλικιωμένους σκύλους».

Η Tika «πέρασε τις τελευταίες της στιγμές στο σπίτι, στην αγκαλιά των αγαπημένων της μπαμπάδων» ανέφερε συγκινημένος ο Σαπίρο. «Πραγματικά πίστευα πως θα ζούσες για πάντα, Tika… Απλώς ελπίζουμε να ξέρεις πόσο βαθιά αγαπήθηκες, Tika. Από εμάς, αλλά και από τόσους πολλούς άλλους που σε γνώρισαν».

Η κοινότητα των dog influencers, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών We Rate Dogs και Doug the Pug, εξέφρασαν τη θλίψη τους στα σχόλια, αποδεικνύοντας ότι η Tika the Iggy άφησε πίσω της μια φήμη που ξεπερνά τις πασαρέλες και τα εκατομμύρια των likes.

«Bisous» από το Μόντρεαλ

View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

H Tika the Iggy είχε έδρα το Μόντρεαλ αλλά κατέκτησε τον κόσμο της παγκόσμιας μόδας με ευκολία.

Η τετράποδη σούπερ σταρ αναδείχθηκε σε influencer από ανάγκη και αγάπη. Τα ιταλικά λαγωνικά είναι λεπτά και ευαίσθητα στο κρύο, κάτι που είναι καθημερινή πρόκληση στον παγωμένο Καναδά.

«Το να ζεις στο Μόντρεαλ σήμαινε να αντιμετωπίζεις κάθε είδους καιρού», δήλωσε η Tika σε συνέντευξή του στο Hunger Magazine.

«Οι μπαμπάδες μου άρχισαν να με ντύνουν απλώς για να με κρατούν άνετη, αλλά στην πορεία συνειδητοποιήσαμε… Μου αρέσει να φοράω ρούχα και τα φοράω καλά» έγραψε σε μια κλασική πλέον λεζάντα.

View this post on Instagram A post shared by Tom Daley (@tomdaley)

Αυτή η ανάγκη για ζεστασιά εξελίχθηκε σε μια πλούσια γκαρνταρόμπα, η οποία φημολογείται ότι περιλάμβανε πάνω από 300 ειδικά ραμμένες δημιουργίες, μετατρέποντας την Tika σε pet-ντίβα της μόδας.

H Tika δεν έμεινε μόνο στο διαδίκτυο. Παρακολούθησε κορυφαίες εκδηλώσεις μόδας, όπως την πρώτη σειρά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, καθώς και shows στο Παρίσι και το Μιλάνο, συνεργαζόμενη με πολυτελείς μπράντες.

View this post on Instagram A post shared by tika the iggy (@tikatheiggy)

Η φήμη της ξεπέρασε τα όρια των pet-influencers, καθιστώντας τον, λόγω και των δύο μπαμπάδων του και της προβολής της διαφορετικότητας, ως ένα «gay icon».

Η ανακοίνωση του θανάτου της που είχε κλείσει τις εμφανίσεις της ανακοινώνοντας την αποχώρηση της τον Σεπτέμβριο, έκλεισε με μια παράκληση προς τους πολυάριθμους φανς της για «καλοσύνη και συμπόνια» στα σχόλια, καθώς πρόκειται για μια «τεράστια απώλεια» για την οικογένεια.

Τον συγκινητικό αποχαιρετισμό έκλεισε η γαλλική λέξη: «Σας ευχαριστούμε, και όπως θα έλεγε η γλυκιά μου ηλικιωμένη κυρία Tika, bisous (φιλιά)».