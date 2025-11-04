Χαμός σε αγώνα της ΕΠΣΑ: Ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε γιατί κλώτσησε και γρονθοκόπησε αντιπάλους (vid)

«Χοντρό» επεισόδιο είχαμε στο ερασιτεχνικό παιχνίδι ανάμεσα στον Άγιο Θωμά και τον Αστέρα Ζωγράφου στο Γουδή, για την 6η αγωνιστική της Β’ Κατηγορία της ΕΠΣΑ.

Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα κι ενώ οι τυπικά γηπεδούχοι (οι δυο ομάδες μοιράζονται το γήπεδο), είχαν μόλις ισοφαρίσει σε 1-1 με τον Γλυκοφρίδη, η κατάσταση… ξέφυγε.

Συγκεκριμένα μετά από μία κόντρα κοντά στην γραμμή του πλαγίου, o ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, Πάρης Μαλάι, κλώτσησε τον πεσμένο αντίπαλό του, με έναν άλλο παίκτη των γηπεδούχων να «πέφτει πάνω του» προκειμένου να του ζητήσει τον λόγο. Τι το ‘θελε. Δέχθηκε γροθιά α λα… Μάικ Τάισον και έπεσε φαρδύς πλατής στον αγωνιστικό χώρο!

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κινήθηκαν προς το σημείο για να ηρεμήσουν την κατάσταση. Μάλιστα ο πρώτος που πήγε στον «δράστη» ήταν συμπαίκτης του, ενώ στο «σκηνικό» μπήκαν και οπαδοί των γηπεδούχων που του επιτέθηκαν φραστικά μόνο ευτυχώς, με τον ίδιο να απαντάει στην κερκίδα πριν τον απομακρύνουν.

Να τονίσουμε πως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί και και στον Άγιο Θωμά, συνεπώς γνώριζε την ομάδα και τους ανθρώπους της.

Εκτός από την αποβολή του, μένει να δούμε με πόσες αγωνιστικές αποκλεισμού θα τιμωρηθεί η οποία αναμένεται να είναι «βαριά».

Δείτε τη φάση στο 07:52 του βίντεο το επεισόδιο στο παιχνίδι της ΕΠΣΑ