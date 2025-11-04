magazin
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022
Culture Live 04 Νοεμβρίου 2025 | 21:50

Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σαλμάν Ρουσντί μίλησε για τη νέα του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «The Eleventh Hour», ενώ αναφέρθηκε και στην δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Ο Σαλμάν Ρουσντί δηλώνει ότι δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα μετατραυματικού στρες (PTSD), παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δεκαπέντε μαχαιριές το 2022, γεγονός που οδήγησε τον θεραπευτή του να συμπεράνει ότι αυτό οφείλεται στο ότι ο μυθιστοριογράφος είναι «σκληρός τύπος».

Ο Ρουσντί μοιράστηκε αυτή την ιστορία κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο CBS News, στην οποία μίλησε για τη νέα του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «The Eleventh Hour», ενώ αναφέρθηκε και στην δολοφονική επίθεση που δέχτηκε σε μια λογοτεχνική συγκέντρωση στη Νέα Υόρκη.

Η δημοσιογράφος Μάρθα Τέιχνερ είπε στον Ρούσντι ότι την εντυπωσίασε το γεγονός ότι δεν φαινόταν θυμωμένος για την επίθεση που τελικά οδήγησε σε μακροχρόνια φυλάκιση για τον καταδικασθέντα δράστη.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι θα έλεγαν… ότι αυτό είναι μια συνταγή για μια ζωή με PTSD», είπε η Τέινχερ.

«Λοιπόν, έχω έναν θεραπευτή και κάποια στιγμή του ζήτησα να μου απαριθμήσει τα συμπτώματα του PTSD», απάντησε ο Ρούσντι. «Και του είπα: ‘Αλλά δεν φαίνεται να έχω αυτά τα συμπτώματα, οπότε τι πρόβλημα έχω;’ Και εκείνος απάντησε: ‘ Μάλλον είσαι σκληρός τύπος’ ».

Η επίθεση

Η επίθεση εναντίον του Σαλμάν Ρουσντί συνέβη σχεδόν τέσσερις δεκαετίες από την πρώτη φορά που του επιβλήθηκε θανατική ποινή, ή φετφάς (διάταγμα του μούφτη), από Ιρανούς θρησκευτικούς ηγέτες που ήταν εξοργισμένοι με την απεικόνιση του Ισλάμ στο μυθιστόρημά του «Οι Σατανικοί Στίχοι», το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη ζωή του προφήτη Μωάμεθ.

Πιο συγκεκριμένα, το αποτρόπαιο συνέβη την στιγμή που ο Ρούσντι έδινε διάλεξη σε ένα ίδρυμα στις ΗΠΑ. Τότε,  ο Χάντι Ματάρ τον μαχαίρωσε στο κεφάλι, το λαιμό, τον κορμό και το αριστερό χέρι, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα, με αποτέλεσμα να χάσει την όραση του από το δεξί του μάτι.

Ο Ματάρ κρίθηκε ένοχος τον Φεβρουάριο για απόπειρα δολοφονίας και αργότερα καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση.

Σε μια δήλωση που παραδόθηκε στο δικαστήριο, ο Ματάρ ανέφερε: «Ο Σαλμάν Ρουσντί δεν σέβεται τους άλλους ανθρώπους … Θέλει να είναι νταής, θέλει να εκφοβίζει τους άλλους ανθρώπους. Δεν συμφωνώ με αυτό».

«Ποτέ δεν διάβαζα βιβλία σε iPad»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του στο κανάλι, ο Σαλμάν Ρούσντι κατέστησε σαφές ότι οι ενέργειες του Ματάρ άλλαξαν ορισμένες πτυχές της ζωής του.

Μια αξιοσημείωτη αλλαγή είναι ότι στο παρελθόν αρνιόταν να διαβάζει βιβλία σε tablet, αλλά τώρα το κάνει.

«Πράγματι, χρησιμοποιώ τα iPad με έναν τρόπο που δεν το έκανα ποτέ στο παρελθόν… επειδή έχουν φωτεινή οθόνη», είπε ο Ρούσντι. «Μπορώ να ρυθμίσω το μέγεθος των γραμμάτων. Ποτέ δεν διάβαζα βιβλία σε iPad, αλλά τώρα το κάνω».

*Με πληροφορίες από: Guardian

Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inWellness
inTown
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

