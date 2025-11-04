newspaper
RAFARM:  Διεθνείς συνεργασίες και επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ενισχύουν τις εξαγωγές
04 Νοεμβρίου 2025

RAFARM:  Διεθνείς συνεργασίες και επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ενισχύουν τις εξαγωγές

Η νέα στρατηγική της αμιγώς ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας RAFARM στοχεύει σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για κάλυψη ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες και ένα ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα ως το 2027 προωθεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία RAFARM, με στόχο την ενίσχυση του τομέα έρευνας της εταιρείας, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις εξαγωγές της.

Ο εξωστρεφής προσανατολισμός της RAFARM είναι σταθερός, καθώς η εταιρεία διαθέτει τα οφθαλμικά και σύνθετα ενέσιμα φάρμακα της εξειδικευμένης παραγωγής της, σε 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, επί 34 συνεχόμενα χρόνια.

Για την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα έρευνάς της, η εταιρεία συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες με ισχυρά ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, έγκριτα πανεπιστημιακά ιδρύματα και start-ups.

Παράλληλα, το τελευταίο επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 120 εκατ. ευρώ ως το 2027, με την δημιουργία Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης και νέων εγκαταστάσεων παραγωγής με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, θα επιτρέψει την ανάπτυξη και παραγωγή νέων γενοσήμων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα υποστηρίξουν την ανοδική πορεία των εξαγωγών.

Ο επαναπροσδιορισμός των ενδείξεων των φαρμάκων, είναι μια στρατηγική που στοχεύει σε νέες χρήσεις ήδη γνωστών φαρμάκων. Την τελευταία 10ετία, μόνο στις ΗΠΑ, εγκρίθηκαν 1.092 επεκτάσεις ενδείξεων για 500 νέα φάρμακα

Η RAFARM εξειδικεύεται στην παραγωγή οφθαλμικών σκευασμάτων

Δεδομένων των παραπάνω, ο αντιπρόεδρος της RAFARM Άρης Μητσόπουλος, μιλώντας στο in.gr για τον σχεδιασμό ανάπτυξης της εταιρείας, διαχώρισε τρεις στρατηγικούς πυλώνες της δραστηριότητάς της:

  • Την εμπορική ανάπτυξη στην Ελλάδα με στρατηγικές συνεργασίες και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου με 20 νέα φάρμακα ως το 2029,
  • Την ενίσχυση της εξωστρέφειας υπερδιπλασιάζοντας τις εξαγωγές ως το 2029, αλλά και της ηγετικής θέσης στα οφθαλμικά προϊόντα, την αναβάθμιση της παραγωγικής δυνατότητας και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής εξειδίκευσης και
  • Την ανάπτυξη νέων γενοσήμων και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας για ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, με 14 προϊόντα υπό ανάπτυξη, τα 7 για Ευρώπη και Καναδά και άλλα 7 για τις ΗΠΑ, ενώ ήδη έχουν αναπτυχθεί 43 νέα προϊόντα την τελευταία 10ετία.

Σήμερα, οι ενεργές άδειες προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της παγκοσμίως, υπερβαίνουν τις 1.350, ενώ πάνω από 150 άδειες φαρμακευτικών προϊόντων τελούν υπό έγκριση.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, οι ενεργές άδειες προϊόντων της RAFARM στην Ευρώπη φτάνουν τις 1000, στον Καναδά τις 20 (2014-2025)  και στις ΗΠΑ οι εγκρίσεις γενοσήμων (ANDA) φτάνουν τις 12 (2017 -2025).

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 120 εκατ. ευρώ για τα έτη 2021-2027 περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, τα 45 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με τεχνολογία αιχμής, τόσο στο νέο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης που δημιουργείται, όσο και στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγής, όπου ενισχύονται με νέες μονάδες παραγωγής οφθαλμικών και ενέσιμων προϊόντων, νέα σύγχρονα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, αυτόνομο αποθηκευτικό χώρο και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τα 75 εκατ. ευρώ, διατίθενται στην έρευνα και ανάπτυξη, για την ανάπτυξη σύνθετων γενοσήμων και νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (VAMs) με ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, ενίσχυση της εσωτερικής τεχνογνωσίας και αναβάθμιση δεξιοτήτων, αλλά και για στρατηγικές συνεργασίες με έγκριτα ερευνητικά κέντρα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο επαναπροσδιορισμός των ενδείξεων των φαρμάκων, είναι μια στρατηγική που στοχεύει σε νέες χρήσεις ήδη γνωστών φαρμάκων

Διεθνείς συνεργασίες

Σημαντικό ορόσημο στην πορεία ανάπτυξης της RAFARM, αποτελούν οι συνεργασίες της με διεθνή ερευνητικά κέντρα, που οδηγούν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων προστιθέμενης αξίας, όπως νέους συνδυασμούς σταθερής δόσης, νέα οφθαλμικά σκευάσματα μέσω πλατφόρμας νανοτεχνολογίας σε συνεργασία με την BNS Ophthalmics ή την επαναστόχευση φαρμάκου με την τελευταία συνεργασία με την Cleveland Clinic.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο επαναπροσδιορισμός των ενδείξεων των φαρμάκων, είναι μια στρατηγική που στοχεύει σε νέες χρήσεις ήδη γνωστών φαρμάκων.

Χαρακτηριστικό της εφαρμογής της στρατηγικής επαναστόχευσης, είναι ότι την τελευταία 10ετία, μόνο στις ΗΠΑ, εγκρίθηκαν 1.092 επεκτάσεις ενδείξεων για 500 νέα φάρμακα.

Συνεργασία με την Cleveland Clinic

Η συνεργασία της RAFARM με την Cleveland Clinic αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου, μη επεμβατικής οφθαλμολογικής θεραπείας για αποκατάσταση κερατοειδών με ουλώδη ίνωση – μια πάθηση που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την οπτική οξύτητα των ασθενών.

Για την πάθηση αυτή δεν υπάρχει θεραπεία, οπότε η ιατρική ανάγκη παραμένει ανεκπλήρωτη. Η έρευνα της RAFARM σε συνεργασία με την Cleveland Clinic, αφορά στην επαναστόχευση ήδη γνωστού φαρμάκου με ενθαρρυντικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα στην επούλωση τραυμάτων του κερατοειδούς.

Στη RAFARM απασχολούνται σήμερα πάνω από 700 άτομα, στα οποία συγκαταλέγονται επιστήμονες  υψηλής εξειδίκευσης

Ανθρώπινο δυναμικό

Η έντονα αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας, δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα σήμερα να απασχολούνται σε αυτήν πάνω από 700 άτομα, στα οποία συγκαταλέγονται επιστήμονες  υψηλής εξειδίκευσης.

Η RAFARM αναπτύσσεται μαζί με τους ανθρώπους της, ενδυναμώνει παράλληλα τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους, ενώ προσφέρει ίσες ευκαιρίες και σέβεται τη διαφορετικότητα.

Με το σκεπτικό αυτό και με το μήνυμα «Προχωράμε με όραμα, εξελισσόμαστε μαζί με τους ανθρώπους μας», η RAFARM έλαβε την Πιστοποίηση του Great Place to Work, μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, από τον οργανισμό Great Place to Work Hellas.

Κοινωνική ευθύνη

Προσανατολισμένη στη συνεισφορά στην κοινωνία, η RAFARM εφαρμόζει τριετές πρόγραμμα κοινωνικών δράσεων με έμφαση στη βελτίωση της υγείας, την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πέραν των δράσεων στην τοπική κοινωνία της Ανατολικής Αττικής, η RAFARM υποστηρίζει δράσεις για ευπαθείς ομάδες σε συνεργασία με φορείς όπως Humanity Greece, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τον Αθλητικό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία «ΑΤΛΑΣ» και το Πανελλήνιο Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων με Αναπηρίες ΕΡΜΗΣ.

Προχωρεί επίσης σε δωρεές φαρμάκων στηρίζοντας προγράμματα του GIVMED, στέλνοντας 10.000 φαρμακευτικά σκευάσματα σε εμπόλεμες ζώνες και δωρίζοντας πάνω από 6.500 σκευάσματα ετησίως για την κάλυψη αναγκών των Κοινωνικών Φαρμακείων.

