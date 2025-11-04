Απότομη προσγείωση για την Golden Visa

Νέα πτώση σημείωσε τον Σεπτέμβριο ο οι αιτήσεις για χορηγήσεις νέων αδειών διαμονής, μέσω του προγράμματος Golden Visa.

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον Σεπτέμβριο κατατέθηκαν μόλις 392 νέες αιτήσεις, έναντι 780 που είχαν κατατεθεί τον αντίστοιχο μήνα του 2024, μια πτώση κατά 49,7%, που είναι και η μεγαλύτερη σε ετήσια βάση, που καταγράφεται κατά το τρέχον έτος.

Συνολικά πάντως, από τις αρχές του έτους μέχρι και τον Σεπτέμβριο, έχουν υποβληθεί 5.747 αιτήσεις, έναντι 6.108 που είχαν υποβληθεί κατά την ίδια περίοδο του 2024 (Ιανουάριος-Σεπτέμβριο).

Golden Visa και επενδυτές

Τον Σεπτέμβριο οι επενδυτές από την Κίνα εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση στις άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα», με 8.792 άδειες, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως πύλης εισόδου προς την Ευρώπη.

Οι επενδυτές από την Τουρκία έχουν λάβει 2.698 άδειες, τον Λίβανο έχουν λάβει930 άδειες, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί 737άδειες.

Επιπλέον, υπάρχει ενδιαφέρον και από επενδυτές από τον Ιράν, την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που βλέπουν στην Ελλάδα μια ευκαιρία για επενδύσεις σε σταθερό περιβάλλον.

Οι περιοχές

Με βάση τις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα, από την 1η Σεπτεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε επένδυση ελάχιστου ύψους 800.000 ευρώ, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στην Αττική, στον Δήμο Θεσσαλονίκης και σε όλα τα νησιά με ελάχιστο μόνιμο πληθυσμό 3.100 κατοίκων και 400.000 ευρώ για την υπόλοιπη χώρα (από 250.000 ευρώ).

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των νέων αιτήσεων αφορά κατοικίες εκτός Αττικής (π.χ. εξοχικά ακίνητα εκτός νησιών), αλλά και αγορές κατοικιών που έχουν προέλθει από αλλαγή χρήσης.

Σύμφωνα με τα οποία στοιχεία υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις αδειών 10.703 στην Αττική, 1.055 στη Μακεδονία – Θράκη, 869 στην Πελοπόννησο κ.α.

Τα Νότια Προάστια αναδεικνύονται οι μεγάλοι κερδισμένοι της αγοράς ακινήτων των τελευταίων χρόνων καθώς συνεχίζουν να προσελκύουν κυρίως το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών.

Τα ελληνικά νησιά, όπως η Πάρος, η Κρήτη αποτελούν ελκυστικό προορισμό για αγορά εξοχικής κατοικίας.

Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφουν οι επενδυτές για Χαλκίδα, Κόρινθο, Ναύπλιο και Πάτρα.

Πηγή: ot.gr