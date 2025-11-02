Πασίγνωστη τενίστρια έκανε λογαριασμό σε εφαρμογή γνωριμιών και προκάλεσε αντιδράσεις (pic)

Τον έρωτα ψάχνει ξανά η Ντανιέλ Κόλινς, καθώς ένα μήνα μετά τον χωρισμό της με τον Μπράιαν Κιπ, δημοσίευσε το προφίλ της σε εφαρμογή γνωριμιών και προκάλεσε αντιδράσεις.

Η 31χρονη τενίστρια από την Αμερική μετά από τη σχέση της που διήρκησε ένα χρόνο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα πήγαινε και σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το «Bachelorette» για να βρει το επόμενο ταίρι της.

Αυτό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από το προφίλ του νούμερου 63 του κόσμου είναι οι απαιτήσεις της, καθώς απορρίπτει αμέσως τους κοντούς άνδρες.

«Είμαι επαγγελματίας τενίστρια αυτή τη στιγμή, αλλά φιλοδοξώ να γίνω παραδοσιακή σύζυγος. Το λέω ευθέως.

Ήθελα απλώς να μεγαλώσω τις κότες μου, να κάνω οικιακές εργασίες, να φτιάξω φρεσκοψημένο προζύμι, να είμαι μαμά σκύλων στο σπίτι και ελπίζω να έχω μωρά.

Αν πρόκειται να πεις ψέματα για το ύψος σου, απλώς άσε με ήσυχη. Δεν είναι εδώ χώρος για κοντούς βασιλιάδες» είναι η περιγραφή του προφίλ της.

Δείτε τον λογαριασμό που έκανε η τενίστρια

Ένας ακόλουθός της είχε το… θάρρος να στείλει στην Κόλινς και αυτή απάντησε μέσω δημοσίευσης, λέγοντας ότι για να είναι κάποιος μαζί της πρέπει να έχει υψηλό εισόδημα, παρότι έχει εισπράξει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια στην καριέρα της.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Θα σου πω κάτι… Αν κάποιος έχει το θάρρος να μου στείλει ένα τέτοιο μήνυμα, ας επισυνάψει την πιο πρόσφατη τραπεζική κίνηση του λογαριασμού του».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κόλινς έχει προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις, καθώς στο Αυστραλιανό Όπεν στην αρχή του 2025 είχε επικρατήσει της Αυστραλής Ντέστανι Αϊάβα και δέχτηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους συμπατριώτες της. Η Αμερικανίδα ως απάντηση έστελνε… φιλιά στις εξέδρες ενώ αργότερα δήλωνε ότι λατρεύει τις «εχθρικές» ατμόσφαιρες.