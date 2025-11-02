Παβλένκα: «Έχει αλλάξει η αυτοπεποίθηση μας»

Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τις Σέρρες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού 5-0, με τον Γίρι Παβλένκα να επιστρέφει στην ενεργό δράση και κάτω από τα δοκάρια των «ασπρόμαυρων».

Ο Τσέχος τερματοφύλακας μίλησε μετά το ματς και αναφέρθηκε στην επιστροφή του, στον Αντώνη Τσιφτσή που τον είχε αντικαταστήσει επάξια, αλλά και στην εικόνα που δείχνουν οι Θεσσαλονικείς.

Οι δηλώσεις του Γίρι Παβλένκα:

Για την επιστροφή του: «Είμαι καλά, επέστρεψα. Έμεινα εκτός σχεδόν τέσσερις εβδομάδες. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να βοηθήσω ξανά την ομάδα, όπως και για την σημερινή νίκη».

Για το πως βίωσε τα παιχνίδια που ήταν τραυματίας: «Δεν ήταν εύκολο να παρακολουθώ τα παιχνίδια από το σπίτι, χωρίς να μπορώ να βοηθήσω. Παρόλα αυτά, είμαι πολύ χαρούμενος με τα αποτελέσματα».

Για τον Τσιφτσή: «Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν. Ο Αντώνης πέρασε κάποιους δύσκολους τραυματισμούς την περασμένη χρονιά και χαίρομαι που επέστρεψε και βοηθάει την ομάδα».

Για το πως αντιμετωπίζει τα παιχνίδια: «Γενικά, είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος και προσπαθώ να μεταδίδω αυτή την ηρεμία και στους συμπαίκτες μου».

Για την αγωνιστική ανάκαμψη του ΠΑΟΚ: «Στην αρχή της χρονιάς, χάναμε πολλές ευκαιρίες γιατί δεν είχαμε αυτοπεποίθηση. Σε αυτό το σημείο της σεζόν, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, κυρίως λόγω της αλλαγής στην αυτοπεποίθηση μας».