Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Παβλένκα: «Έχει αλλάξει η αυτοπεποίθηση μας»
Ποδόσφαιρο 02 Νοεμβρίου 2025 | 23:20

Ο Γίρι Παβλένκα αναφέρθηκε στην επιστροφή του, στην εικόνα του ΠΑΟΚ, αλλά και στον Αντώνη Τσιφτσή.

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τις Σέρρες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού 5-0, με τον Γίρι Παβλένκα να επιστρέφει στην ενεργό δράση και κάτω από τα δοκάρια των «ασπρόμαυρων».

Ο Τσέχος τερματοφύλακας μίλησε μετά το ματς και αναφέρθηκε στην επιστροφή του, στον Αντώνη Τσιφτσή που τον είχε αντικαταστήσει επάξια, αλλά και στην εικόνα που δείχνουν οι Θεσσαλονικείς.

Οι δηλώσεις του Γίρι Παβλένκα:

Για την επιστροφή του: «Είμαι καλά, επέστρεψα. Έμεινα εκτός σχεδόν τέσσερις εβδομάδες. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να βοηθήσω ξανά την ομάδα, όπως και για την σημερινή νίκη».

Για το πως βίωσε τα παιχνίδια που ήταν τραυματίας: «Δεν ήταν εύκολο να παρακολουθώ τα παιχνίδια από το σπίτι, χωρίς να μπορώ να βοηθήσω. Παρόλα αυτά, είμαι πολύ χαρούμενος με τα αποτελέσματα».

Για τον Τσιφτσή: «Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν. Ο Αντώνης πέρασε κάποιους δύσκολους τραυματισμούς την περασμένη χρονιά και χαίρομαι που επέστρεψε και βοηθάει την ομάδα».

Για το πως αντιμετωπίζει τα παιχνίδια: «Γενικά, είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος και προσπαθώ να μεταδίδω αυτή την ηρεμία και στους συμπαίκτες μου».

Για την αγωνιστική ανάκαμψη του ΠΑΟΚ: «Στην αρχή της χρονιάς, χάναμε πολλές ευκαιρίες γιατί δεν είχαμε αυτοπεποίθηση. Σε αυτό το σημείο της σεζόν, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, κυρίως λόγω της αλλαγής στην αυτοπεποίθηση μας».

Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»

Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην «αγχωτική» νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 και υποστήριξε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη.

LIVE: Μίλαν – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μίλαν – Ρόμα

LIVE: Μίλαν – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Μίλαν – Ρόμα για την 10η αγωνιστική της Serie A.

Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετά από μαζική επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ανακοίνωση των «ρεντς» και στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ
Αναστολή 02.11.25

Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ

Η Κίνα θα αναστείλει ουσιαστικά την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα τερματίσει τις έρευνες που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών

Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»

Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην «αγχωτική» νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 και υποστήριξε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη.

Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο
O τίτλος 02.11.25

Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο

Ο Γούντι Άλεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της
«Έφυγες αθόρυβα» 02.11.25

«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της

«Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε» γράφει η Αγγελική Νικολούλη.

Βορίζια: Ετοιμάζονται για νέο μακελειό – Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό
Βεντέτα στην Κρήτη 02.11.25

Ετοιμάζονται για νέο μακελειό στα Βορίζια - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό

Κινήσεις και πληροφορίες που δείχνουν ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν συνέχεια στη βεντέτα και να μην κλείσει ο κύκλο αίματος στα Βορίζια, έχουν θέσει τις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη σε κατάσταση συναγερμού

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια – Τούρτα φέρετρο [εικόνες]
Φωτογραφίες 02.11.25

«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια - Τούρτα φέρετρο

Πλήθος κόσμου, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να είναι μάλιστα νέοι σε ηλικία, τίμησαν τον ιδιοκτήτη του νέου γραφείου τελετών που άνοιξε στην Εύβοια και ευχήθηκαν «καλή αρχή».

Δημοσκοπήσεις: Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές – Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος
Πολιτική Γραμματεία 02.11.25

Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές - Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος

Το υψηλό ποσοστό ψηφοφόρων που στις δημοσκοπήσεις απαντούν πως δεν έχουν αποφασίσει ή αρνούνται να δηλώσουν πρόθεση ψήφου προς κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, για διαφορετικούς λόγους, διαμορφώνουν ένα «σκοτεινό» τοπίο την ίδια ώρα που νέα σχηματισμοί είναι πιθανό να κάνουν την εμφάνισή τους.

Τεχνητή νοημοσύνη: Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει – Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη
Τρεις ειδικοί εξηγούν 02.11.25

Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη - Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας αλλά δεν παύει να αποτελεί πηγή κινδύνου και να δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση
Πολιτική 02.11.25

Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση

Σάλος από το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Οι κυβερνητικές ευθύνες για την απαξίωση των ταχυδρομείων. Πως τα χρήματα τη εξυγίανσης πήγαν εν πολλοίς σε ιδιώτες, μεταξύ άλλων και στη διαφημιστική V+O, την αγαπημένη του Μαξίμου.

Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι
Διπλωματία 02.11.25

Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της
Διεθνής Οικονομία 02.11.25

Πώς η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να διορθώσει την οικονομία της Ευρώπης

Η BNP Paribas λέει ότι οι χώρες που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

