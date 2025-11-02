magazin
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο
Culture Live 02 Νοεμβρίου 2025 | 23:31

Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο

Ο Γούντι Άλεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Η περιφέρεια της Μαδρίτης ελπίζει ότι ο αριθμός των τουριστών θα εκτοξευτεί μέσω μιας επένδυσης ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ σε μια νέα ταινία του Γούντι Άλεν, που θα γυριστεί στο κέντρο και τα περίχωρά της – με τον όρο ότι ο τίτλος θα περιλαμβάνει το όνομα της ισπανικής πρωτεύουσας.

Οι αρχές είναι πεπεισμένες δε, ότι το επόμενο έργο του σκηνοθέτη θα έχει για τη Μαδρίτη την ίδια επίδραση που είχε η ταινία «Διακοπές στην Ρώμη» σε ότι αφορά τον τουρισμό στην ιταλική πρωτεύουσα στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και που είχαν πιο πρόσφατα οι σειρές «Sex and the City» και «Emily in Paris» για την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στη Νέα Υόρκη και το Παρίσι.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος πρόσφατα εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα, εικάζεται ότι αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Η κατηγορία αρχικά ήρθε στο φως εν μέσω της διαμάχης μεταξύ του Άλεν και της Μία Φάροου για την επιμέλεια της Ντίλαν και του αδελφού της, Ρόναν, και αποτέλεσε αντικείμενο δύο ερευνών – οι οποίες οδήγησαν στο κενό  σε ότι αφορά το νομικό κομμάτι.

Η πόλη στην μεγάλη οθόνη

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης πιστεύει ότι η επένδυση στο όνομα του σκηνοθέτη θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη – ενώ το γόητρο αποτελεί επίσης κριτήριο για την χρηματοδότηση.

«Ο Γούντι Άλεν είναι ένας από τους πιο πολυδιάστατους σύγχρονους καλλιτέχνες στον κινηματογραφικό χώρο και έχει διαμορφώσει ένα από τα πιο πρωτότυπα και αναγνωρισμένα στυλ στην κινηματογραφική δημιουργία», ανέφερε η περιφέρεια σε ένα έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο αυτή την εβδομάδα.

Η περιοχή της Μαδρίτης, η οποία διοικείται από την δεξιά Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο – η οποία συχνά αποκαλείται «Ισπανίδα Τραμπ», μπορεί να μην έχει την κινηματογραφική αίγλη του Παρισιού ή της Νέας Υόρκης, αλλά έχει από καιρό απαθανατιστεί στις ταινίες του Ισπανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος μετακόμισε στην πρωτεύουσα στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Πέρυσι, η πόλη διοργάνωσε μια έκθεση με τίτλο «Μαδρίτη, κορίτσι του Αλμοδόβαρ», για να γιορτάσει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει στην έργο του Αλμοδόβαρ. «Μεγάλωσα, διασκέδασα, υπέφερα, πάχυνα και άνθισα στη Μαδρίτη», έχει δηλώσει ο σκηνοθέτης. «Και έκανα πολλά από αυτά τα πράγματα την ίδια περίοδο που τα έκανε και η πόλη».

*Με πληροφορίες από: Guardian

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

Business
ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Stream magazin
Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;
Ουπς 02.11.25

Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;

Στο «Die My Love» η Τζένιφερ Λόρενς υποδύεται μια συγγραφέα της οποίας η ψυχική υγεία καταρρέει εν μέσω ενός προβληματικού γάμου με τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο
2006 02.11.25

Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο

«Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβ Φράνκο σε πρόσφατη συνέντευξή του, αν και παραδέχτηκε ότι η συγγένεια του με τον Τζέιμς Φράνκο του άνοιξε πόρτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ
The Big Lebowski 02.11.25

«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ

Γεννημένος κυριολεκτικά στο Χόλιγουντ, ο Τζεφ Μπρίτζες δεν έγινε ποτέ «προϊόν νεποτισμού». Στα 75 του επιστρέφει με μια νέα ταινία και την ίδια σοφία που τον έκανε θρύλο: «Χαλαρώστε, φίλοι».

Σύνταξη
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν
Book of Lives 01.11.25

«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: στα καναδικά δάση, στις καταστροφές και τις βλακείες που θυμάται, στους άνδρες που την υποτίμησαν και στις γυναίκες που την πολέμησαν

Σύνταξη
Θρασύτατη κλοπή σε μουσείο της Καλιφόρνια: Πάνω από 1.000 αντικείμενα εξαφανίστηκαν από αποθήκη
Culture Live 01.11.25

Θρασύτατη κλοπή σε μουσείο της Καλιφόρνια: Πάνω από 1.000 αντικείμενα εξαφανίστηκαν από αποθήκη

Πάνω από 1.000 αντικείμενα — από κοσμήματα μέχρι τρόπαια — εκλάπησαν από αποθήκη του Μουσείου του Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Οι αρχές φοβούνται πως έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά.

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Γαλλία: Πέθανε ο ηθοποιός Τσεκί Καριό σε ηλικία 72 ετών
Γαλλία 01.11.25

Πέθανε στα 72 του ο Τσεκί Καριό

Η σύζυγός του Βαλερί Κερουζορέ και τα παιδιά τους ανακοίνωσαν «με βαθιά θλίψη» τον θάνατο του Τσεκί Καριό, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο χθες Παρασκευή 31 Οκτωβρίου».

Σύνταξη
Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ
Αναστολή 02.11.25

Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ

Η Κίνα θα αναστείλει ουσιαστικά την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα τερματίσει τις έρευνες που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»

Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην «αγχωτική» νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 και υποστήριξε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη.

Σύνταξη
«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της
«Έφυγες αθόρυβα» 02.11.25

«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της

«Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε» γράφει η Αγγελική Νικολούλη.

Σύνταξη
Βορίζια: Ετοιμάζονται για νέο μακελειό – Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό
Βεντέτα στην Κρήτη 02.11.25

Ετοιμάζονται για νέο μακελειό στα Βορίζια - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό

Κινήσεις και πληροφορίες που δείχνουν ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν συνέχεια στη βεντέτα και να μην κλείσει ο κύκλο αίματος στα Βορίζια, έχουν θέσει τις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη σε κατάσταση συναγερμού

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια – Τούρτα φέρετρο [εικόνες]
Φωτογραφίες 02.11.25

«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια - Τούρτα φέρετρο

Πλήθος κόσμου, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να είναι μάλιστα νέοι σε ηλικία, τίμησαν τον ιδιοκτήτη του νέου γραφείου τελετών που άνοιξε στην Εύβοια και ευχήθηκαν «καλή αρχή».

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές – Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος
Πολιτική Γραμματεία 02.11.25

Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές - Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος

Το υψηλό ποσοστό ψηφοφόρων που στις δημοσκοπήσεις απαντούν πως δεν έχουν αποφασίσει ή αρνούνται να δηλώσουν πρόθεση ψήφου προς κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, για διαφορετικούς λόγους, διαμορφώνουν ένα «σκοτεινό» τοπίο την ίδια ώρα που νέα σχηματισμοί είναι πιθανό να κάνουν την εμφάνισή τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή νοημοσύνη: Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει – Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη
Τρεις ειδικοί εξηγούν 02.11.25

Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη - Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας αλλά δεν παύει να αποτελεί πηγή κινδύνου και να δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση
Πολιτική 02.11.25

Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση

Σάλος από το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Οι κυβερνητικές ευθύνες για την απαξίωση των ταχυδρομείων. Πως τα χρήματα τη εξυγίανσης πήγαν εν πολλοίς σε ιδιώτες, μεταξύ άλλων και στη διαφημιστική V+O, την αγαπημένη του Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι
Διπλωματία 02.11.25

Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύνταξη
BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της
Διεθνής Οικονομία 02.11.25

Πώς η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να διορθώσει την οικονομία της Ευρώπης

Η BNP Paribas λέει ότι οι χώρες που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

