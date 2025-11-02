Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο

Η περιφέρεια της Μαδρίτης ελπίζει ότι ο αριθμός των τουριστών θα εκτοξευτεί μέσω μιας επένδυσης ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ σε μια νέα ταινία του Γούντι Άλεν, που θα γυριστεί στο κέντρο και τα περίχωρά της – με τον όρο ότι ο τίτλος θα περιλαμβάνει το όνομα της ισπανικής πρωτεύουσας.

Οι αρχές είναι πεπεισμένες δε, ότι το επόμενο έργο του σκηνοθέτη θα έχει για τη Μαδρίτη την ίδια επίδραση που είχε η ταινία «Διακοπές στην Ρώμη» σε ότι αφορά τον τουρισμό στην ιταλική πρωτεύουσα στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και που είχαν πιο πρόσφατα οι σειρές «Sex and the City» και «Emily in Paris» για την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στη Νέα Υόρκη και το Παρίσι.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος πρόσφατα εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα, εικάζεται ότι αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Η κατηγορία αρχικά ήρθε στο φως εν μέσω της διαμάχης μεταξύ του Άλεν και της Μία Φάροου για την επιμέλεια της Ντίλαν και του αδελφού της, Ρόναν, και αποτέλεσε αντικείμενο δύο ερευνών – οι οποίες οδήγησαν στο κενό σε ότι αφορά το νομικό κομμάτι.

Η πόλη στην μεγάλη οθόνη

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης πιστεύει ότι η επένδυση στο όνομα του σκηνοθέτη θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη – ενώ το γόητρο αποτελεί επίσης κριτήριο για την χρηματοδότηση.

«Ο Γούντι Άλεν είναι ένας από τους πιο πολυδιάστατους σύγχρονους καλλιτέχνες στον κινηματογραφικό χώρο και έχει διαμορφώσει ένα από τα πιο πρωτότυπα και αναγνωρισμένα στυλ στην κινηματογραφική δημιουργία», ανέφερε η περιφέρεια σε ένα έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο αυτή την εβδομάδα.

Η περιοχή της Μαδρίτης, η οποία διοικείται από την δεξιά Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο – η οποία συχνά αποκαλείται «Ισπανίδα Τραμπ», μπορεί να μην έχει την κινηματογραφική αίγλη του Παρισιού ή της Νέας Υόρκης, αλλά έχει από καιρό απαθανατιστεί στις ταινίες του Ισπανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος μετακόμισε στην πρωτεύουσα στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Πέρυσι, η πόλη διοργάνωσε μια έκθεση με τίτλο «Μαδρίτη, κορίτσι του Αλμοδόβαρ», για να γιορτάσει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει στην έργο του Αλμοδόβαρ. «Μεγάλωσα, διασκέδασα, υπέφερα, πάχυνα και άνθισα στη Μαδρίτη», έχει δηλώσει ο σκηνοθέτης. «Και έκανα πολλά από αυτά τα πράγματα την ίδια περίοδο που τα έκανε και η πόλη».

