Ζούμε τελικά σε προσομοίωση; Η επιστήμη πλέον απαντάει με σιγουριά
Κόσμος 01 Νοεμβρίου 2025 | 17:29

Ζούμε τελικά σε προσομοίωση; Η επιστήμη πλέον απαντάει με σιγουριά

Εδώ και χρόνια η σκέψη ότι μπορεί να ζούμε μέσα σε μια προηγμένη προσομοίωση υπολογιστή συναρπάζει επιστήμονες, στοχαστές και το κοινό.

Σύνταξη
Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Spotlight

Από ταινίες όπως The Matrix μέχρι δηλώσεις προσωπικοτήτων όπως ο Έλον Μασκ, η ιδέα της «ψηφιακής πραγματικότητας» ή της προσομοίωσης έχει αποκτήσει κύρος και ευρεία αποδοχή.

Ωστόσο, πρόσφατη διεθνής επιστημονική έρευνα υποστηρίζει ότι αυτό το σενάριο δεν είναι απλώς απίθανο — είναι μαθηματικά αδύνατο.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Holography Applications in Physics, υποστηρίζει πως η ίδια η φύση της πραγματικότητας περιλαμβάνει στοιχεία που κανένα υπολογιστικό σύστημα δεν μπορεί να αναπαράγει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι ερευνητές βασίζουν το συμπέρασμά τους σε μαθηματικά θεωρήματα και σε αρχές της κβαντικής φυσικής, καταλήγοντας ότι η προσομοίωση του σύμπαντος με αλγοριθμικά μέσα είναι αδύνατη.

Η υπόθεση της προσομοίωσης: Γιατί φαινόταν πειστική

Τα τελευταία χρόνια, το επιχείρημα ότι ζούμε σε προσομοίωση ενισχύθηκε από μια λογική αλυσιδωτή σκέψη: αν ένας εξελιγμένος πολιτισμός διαθέτει την τεχνολογική ικανότητα να προσομοιώσει ένα ολόκληρο σύμπαν, τότε οι προσομοιώσεις αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνειδητή ζωή.

Αυτή η ζωή, στη συνέχεια, θα μπορούσε να δημιουργήσει τις δικές της προσομοιώσεις — και ούτω καθεξής.

Αυτό το «αναδρομικό» σενάριο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι στατιστικά πιο πιθανό να ζούμε σε μια προσομοίωση, παρά στο αυθεντικό «πρωτότυπο» σύμπαν.

Η ιδέα αυτή, αν και ακραία, είχε την υποστήριξη ορισμένων επιστημόνων και επιχειρηματιών υψηλής τεχνολογίας.

Σκηνή από την ταινία Matrix οπου ο Νίο ξυπνάει στον πραγματικό κόσμο

Κβαντική πραγματικότητα και αλγοριθμικοί περιορισμοί

Ωστόσο, η πρόσφατη έρευνα δείχνει πως αυτή η λογική καταρρέει μπροστά στη φύση της κβαντικής πραγματικότητας.

Σύμφωνα με τη θεωρία της κβαντικής βαρύτητας, ο φυσικός κόσμος δεν είναι θεμελιωδώς κατασκευασμένος από σωματίδια ή πεδία, αλλά από κάτι βαθύτερο: καθαρή πληροφορία.

Αυτός ο «πλατωνικός κόσμος» της πληροφορίας αποτελεί τη μαθηματική βάση της ύπαρξής μας.

Όμως —κι εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο— οι ερευνητές υποστηρίζουν πως αυτή η πληροφοριακή δομή δεν μπορεί να περιγραφεί ή να προσομοιωθεί πλήρως μέσω αλγορίθμων.

Με άλλα λόγια, ακόμα και αν γνωρίζαμε κάθε πληροφορία για τη δομή της πραγματικότητας, θα υπήρχαν πάντα αλήθειες για το σύμπαν που δεν θα μπορούσαμε να παράγουμε ή να κατανοήσουμε μέσω υπολογιστικών μέσων.

Τα θεωρήματα του Gödel και η «μη αλγοριθμική κατανόηση»

Η βασική μαθηματική βάση της έρευνας προέρχεται από τον Kurt Gödel.

Στη δεκαετία του 1930, ο μεγάλος μαθηματικός απέδειξε ότι μέσα σε οποιοδήποτε λογικό σύστημα υπάρχουν αληθείς προτάσεις που δεν μπορούν να αποδειχθούν εντός του συστήματος.

Αυτές οι «αλήθειες του Gödel» υποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα όριο στη λογική και στους αλγορίθμους.

Επομένως, δεν μπορούμε να περιγράψουμε πλήρως την πραγματικότητα μόνο μέσω υπολογισμών: χρειάζεται κάτι περισσότερο.

Αυτό το «κάτι» οι επιστήμονες το ονομάζουν μη αλγοριθμική κατανόηση — μια μορφή γνώσης ή αντίληψης που δεν υπακούει σε αυστηρούς υπολογιστικούς κανόνες.

Εφόσον κάθε προσομοίωση είναι ουσιαστικά ένα σύνολο αλγορίθμων, τότε καμία προσομοίωση δεν μπορεί να αναπαράγει πλήρως ένα σύμπαν που απαιτεί μη αλγοριθμική κατανόηση για να περιγραφεί.

Τι σημαίνει αυτό για την αναζήτηση της «θεωρίας των πάντων»

Αν η νέα απόδειξη είναι σωστή, τότε οι συνέπειες εκτείνονται πολύ πέρα από τη θεωρία της προσομοίωσης. Για δεκαετίες, οι φυσικοί ονειρεύονταν μια ενιαία μαθηματική θεωρία που θα εξηγεί πλήρως το σύμπαν — μια «θεωρία των πάντων».

Η έρευνα υποστηρίζει ότι αυτό το όνειρο ίσως είναι ανέφικτο: όχι επειδή δεν είμαστε αρκετά έξυπνοι ή προηγμένοι, αλλά επειδή η ίδια η πραγματικότητα είναι μη αλγοριθμικά ανεξάντλητη.

Με άλλα λόγια, το σύμπαν ίσως να μην είναι πλήρως «υπολογίσιμο».

Πέρα από την τεχνολογία: Ένα φιλοσοφικό συμπέρασμα

Το συμπέρασμα της μελέτης δεν αφορά μόνο την επιστήμη και τους υπολογιστές· ακουμπά και βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα.

Αν η πραγματικότητα δεν μπορεί να προκύψει από αλγοριθμική δομή, τότε ίσως ο κόσμος να είναι περισσότερο από μια ψυχρή μαθηματική μηχανή.

Η ίδια η συνείδηση —η ανθρώπινη εμπειρία— ενδέχεται να αποτελεί μέρος αυτής της μη αλγοριθμικής διάστασης, υποδηλώνοντας ότι η ουσία της ύπαρξής μας δεν μπορεί ποτέ να περιοριστεί σε ψηφιακή μίμηση.

Πολυεθνικές: Το αίνιγμα του 2026 ταλαιπωρεί τους μάνατζερς

Πολυεθνικές: Το αίνιγμα του 2026 ταλαιπωρεί τους μάνατζερς

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες
Κόσμος 03.11.25

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες

Ο Κάρλος Μαθόν, πρόεδρος της Βαλένθια της Ισπανίας, παραιτήθηκε μετά τις κατηγορίες για κακή διαχείριση των πλημμυρών του 2024 που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζόραν Μαμντάνι: Το φαβορί για δήμαρχος Νέας Υόρκης που μπορεί να γίνει αντίπαλο δέος στον Τραμπ
Ζόραν Μαμντάνι 03.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της Νέας Υόρκης - Ένας 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής απειλεί τον Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία - Οι εκλογές της Νέας Υόρκης είναι το «μικρόβιο που θα μολύνει» την Αμερική του Τραμπ;

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ληστεία στο Λούβρο: Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες, πραγματοποίησαν την κλοπή – Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους
Τι λέει η εισαγγελέας 03.11.25

«Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες»: Ζευγάρι με παιδιά μεταξύ των συλληφθέντων για την κλοπή στο Λούβρο

«...είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού για την κλοπή στο Λούβρο

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης
Κόσμος 03.11.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε δύο ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν ενεργοποιηθούν.

Σύνταξη
Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα
Κόσμος 03.11.25

Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα

Σύμφωνα με πηγές στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ο κ. Φιντάν θα απευθύνει σήμερα έκκληση να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν Παλαιστίνιοι να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου

Σύνταξη
Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει
Περί ανακαινίσεων 03.11.25

Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο μοναδικός ηγέτης που θέλει να «ανακαινίσει» τον οίκο του. Και άλλοι το έκαναν στο παρελθόν και η ιστορία δεν τους ξέχασε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία
Φτώχεια, βία, αίμα 03.11.25

Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία

Λαϊκή οργή και διχασμός στη Βραζιλία μετά το μακελειό από την αστυνομική επιχείρηση «κατά ναρκο-τρομοκρατών» σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, ένα χρόνο πριν η χώρα οδηγηθεί στις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο – Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών
Κόσμος 03.11.25

Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο - Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών

Επιστήμονες διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη δεν λέει να ξεχάσει τις αποικιοκρατικές καταβολές της, καταγράφοντας τον τρόπο που αντιμετώπισε δύο πρόσφατους πολέμους, της Γάζας και της Ουκρανίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ απαντά ότι «είναι μετρημένες» οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία
Βενεζουέλα 03.11.25

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι «είναι μετρημένες» οι μέρες του Μαδούρο

«Είναι μετρημένες» οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην εξουσία, απαντά με κυνισμό ο «ειρηνοποιός» Ντόναλντ Τραμπ, που αμφιβάλλει παράλληλα για το εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: 4 νεκροί και φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες θύματα από τα 6,3 Ρίχτερ – Εχουν καταρρεύσει σπίτια
Κατέρρευσαν σπίτια 03.11.25

4 νεκροί - Φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες θύματα από τα 6,3 Ρίχτερ

Τέσσερις νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής στο Αφγανιστάν από τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες νεκρούς κάτω από τα συντρίμμια κτισμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: 6 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις – Οι Ουκρανοί έπληξαν πετρελαϊκό λιμάνι
Ουκρανία - Ρωσία 03.11.25

Πολύνεκρες ρωσικές επιθέσεις και ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκό λιμάνι

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν ρωσικό πετρελαϊκο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, και οι ρωσικές εξαπέλυσαν επιθέσεις σε διάφορες ουκρανικές περιοχές, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Σύνταξη
Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Να φύγουν από το χωριό την ώρα της τελετής ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης
Φρούριο το χωριό 03.11.25

Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Να φύγουν από το χωριό την ώρα της τελετής ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια Ηρακλείου λίγο πριν την τέλεση της κηδείας του 39χρονου - Παγωμένοι μετά το μακελειό οι κάτοικοι, ανησυχούν για την επόμενη μέρα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Κατάθεση μάρτυρα καίει την ΕΥΠ για το predator: Αυτοί μου έστειλαν το μολυσμένο λογισμικό – Πώς με παγίδεψαν
Ελλάδα 03.11.25

Κατάθεση μάρτυρα καίει την ΕΥΠ για το predator: Αυτοί μου έστειλαν το μολυσμένο λογισμικό – Πώς με παγίδεψαν

Από την αρχή της εξέτασης της η μάρτυρας περίγραψε πως παγιδεύτηκε το τηλέφωνο της όταν έλαβε ένα μήνυμα που έλεγε ' Κοριτσάκι μου θυμάσαι" και είχε ένα link

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η νέα σειρά “Betsson Stories” κάνει πρεμιέρα!
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Η νέα σειρά “Betsson Stories” κάνει πρεμιέρα!

Η Betsson παρουσιάζει τη νέα σειρά “Betsson Stories” με την Φελίσια Τσαλαπάτη, στην οποία αγαπημένοι αθλητές μιλούν ανοιχτά και αυθόρμητα για τη ζωή, την πορεία και τις εμπειρίες τους, μέσα από χαλαρές συζητήσεις που θα σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο
Media 03.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κλείνει νέο ραντεβού τον Νοέμβριο, καθώς έρχεται στις μικρές οθόνες μας κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Γνωρίστε το τρομερό δίδυμο Τάκη και Μπούμπη και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη σήμερα
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Γνωρίστε το τρομερό δίδυμο Τάκη και Μπούμπη και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη σήμερα

Ο σκεπτικιστής τετράποδος Μπούμπης προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Τάκης δεν αγχώνεται πια για δάνεια, συμβουλές και καθημερινά απρόοπτα. Η απάντηση είναι πάντα η ίδια: Όλα γίνονται απλά & ανθρώπινα, χάρη στις ψηφιακές λύσεις της Εθνικής Τράπεζας.

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων
Τι της συμβαίνει; 03.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram εν μέσω δημόσιας διαμάχης σχετικά με τo νέο βιβλίο αποκαλύψεων του πρώην συζύγου της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισπανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες
Κόσμος 03.11.25

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες

Ο Κάρλος Μαθόν, πρόεδρος της Βαλένθια της Ισπανίας, παραιτήθηκε μετά τις κατηγορίες για κακή διαχείριση των πλημμυρών του 2024 που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική

Ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια περιέγραψε στο in, όλα όσα έζησε

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Άρης: Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ

Ο Χιμένεθ περιμένει τους παίκτες που θα ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών για να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για το κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ θέση βασικού διεκδικεί ο Ισπανός εξτρέμ.

Σύνταξη
«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας
Αντιρρήσεις 03.11.25

«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας

Ο Δήμος Γρεβενών απορρίπτει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»
Ελλάδα 03.11.25

Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»

Κάτοικος που άκουσε το περιστατικό στα Βορίζια μίλησε στο in και έκανε λόγο για πολλούς πυροβολισμούς στην περιοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ζόραν Μαμντάνι: Το φαβορί για δήμαρχος Νέας Υόρκης που μπορεί να γίνει αντίπαλο δέος στον Τραμπ
Ζόραν Μαμντάνι 03.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της Νέας Υόρκης - Ένας 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής απειλεί τον Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία - Οι εκλογές της Νέας Υόρκης είναι το «μικρόβιο που θα μολύνει» την Αμερική του Τραμπ;

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
