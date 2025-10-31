newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Είναι η Τουρκία έτοιμη για επί της ουσίας διάλογο με την Ελλάδα;
Διπλωματία 31 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Είναι η Τουρκία έτοιμη για επί της ουσίας διάλογο με την Ελλάδα;

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι η Ελλάδα έχει στην παρούσα συγκυρία ευκαιρία να φέρει την Τουρκία στο τραπέζι.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Έτοιμη να αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό για επί της ουσίας διάλογο εμφανίζεται η Τουρκία μετά τις δηλώσεις του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, περί δυνατότητας συνεννόησης όσον αφορά την αιγιαλίτιδα ζώνη στο Αιγαίο.

Μία δήλωση την οποία επανέλαβε και ο τούρκος πρεσβευτή στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτζιγές κατά τη δεξίωση για τον εορτασμό της 102ης επετείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, στις 29 Οκτωβρίου.

Ο Ερτζιγές επανέλαβε τις δηλώσεις Φιντάν, λέγοντας πως «Η αιώνια ειρήνη μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας είναι εφικτή στο Αιγαίο — ας την κάνουμε εφικτή. Είναι επίσης εφικτή στη Μεσόγειο — ας την κάνουμε και αυτή εφικτή».

«Η Τουρκία έτοιμη να συνομιλήσει»

Και έσπευσε να δηλώσει ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη, με πολιτική βούληση και θάρρος, να μετατρέψει αυτό το όραμα σε πραγματικότητα».

Επέμεινε σε ρητορική που παραπέμπουν σε ένδειξη καλής θέλησης εκφράζοντας την πεποίθηση του ότι «όλα τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών μας μπορούν να επιλυθούν μέσω ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου, βασισμένου στο διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία».

Σημείωσε ωστόσο πως «πρέπει να σεβόμαστε τα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα του άλλου. Πρέπει να αντλούμε αρμονία, όχι εχθρότητα, από την κοινή μας ιστορία», προφανώς όπως αυτά νοούνται από την Τουρκία.

«Πρέπει να αντλήσουμε από τη σοφία και την κοινή λογική, προχωρώντας με αυτοπεποίθηση, αφήνοντας κατά μέρος αβάσιμους φόβους, προκαταλήψεις και παρανοήσεις — ειδικά εκείνες που εξακολουθούν να υφίστανται στην Ελλάδα» συνέχισε ο Ερτζιγές.

«Κοινό συμφέρον η συνεργασία»

Και κατέληξε πως Ελλάδα και Τουρκία «ως στενοί γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, το πραγματικό μας συμφέρον έγκειται στη συνεργασία, όχι στην αντιπαράθεση. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον διάλογο αντί της απομόνωσης, τη συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης και την κοινή πρόοδο αντί του κατακερματισμού».

Διπλωμάτες διάβαζαν τις δηλώσεις Φιντάν και τις δηλώσεις Ερτζιγές που ακολούθησαν ως ένα καλό δείγμα που αφήνει ανοιχτές δυνατότητες για επί της ουσίας διάλογο όσον αφορά τη μία διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα με την Τουρκία, αυτό τις οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν αυτή την περίοδο και των συμφερόντων που έχει η Τουρκία και θα μπορούσαν να τη φέρουν στο τραπέζι.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καμία από τις δύο πλευρές θα εγκαταλείψει τις κόκκινες γραμμές της εκ των προτέρων ή θα προχωρήσει σε υποχωρήσεις πριν καν φτάσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακόμα και αν η Άγκυρα δεν είναι ειλικρινής στις δηλώσεις προθέσεων που αφήνει να εννοηθούν ή κάνει συμφέρον της Ελλάδας είναι να τις αξιοποιήσει με κάθε τρόπο.

Μία διαφορά που όπως έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο υφίσταται άλυτη θα συνεχίζει να οδηγεί σε κρίσεις και εντάσεις, ανάλογα με την περίοδο που διανύουμε και παρά τις κατά περίπτωση φάσεις ηρεμίας στα ελληνοτουρκικά.

Ο παράγοντας εκλογές

Οι ίδιοι διπλωμάτες ωστόσο που αναγνωρίζουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, ήταν οι ίδιοι που έθεταν τον προβληματισμό τους κατά πόσο μία κυβέρνηση, όπως η παρούσα θα αναλάβει την πρωτοβουλία να κάνει ένα τέτοιο βήμα. Και μάλιστα ενόψει εκλογών.

Σημείωναν δε την πάγια τάση στην Ελλάδα να επιχειρείται η αναζήτηση λύσεων σε ζητήματα εν μέσω κρίσεων και όχι εν ηρεμία, κάτι που καταλήγει στο να μην παράγεται αποτέλεσμα και να οδηγούνται οι εξελίξεις σε ένα φαύλο κύκλο.

Με το ερώτημα να παραμένει για μία ακόμα φορά, εάν όντως υπάρχει ευκαιρία για λύση γιατί να μην αξιοποιηθεί για μία ακόμα φορά…

Markets
Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Stream newspaper
Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Διπλωματία 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Οι δεσμεύσεις που θέλει η Ελλάδα για την πώληση των Eurofighter, σε μία περίοδο που η Άγκυρα εξελίσσεται σταδιακά σε μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
28η Οκτωβρίου 27.10.25

Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στην Ημερήσια Διαταγή του, μιλά για τους ήρωες «που έδρασαν στην αφάνεια, χωρίς υπερφίαλη προβολή, χωρίς να προσμένουν δημαγωγικά την αναγνώριση και το χειροκρότημα»

Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;
Ο παράγοντας Τραμπ 24.10.25

Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;

Ερωτήματα για το νέο διπλωματικό σκηνικό που διαμορφώνεται και τις επιπτώσεις ή τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει και στα ελληνοτουρκικά θέτουν διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας – Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν
Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ 20.10.25

Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας – Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν

«Είναι η εποχή των συνθέσεων. Είναι η εποχή να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν», είπε ο κ. Γεραπετρίτης από το Λουξεμβούργο, όπου θα συναντηθεί με τον τούρκο ομόλογό του

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση
Διπλωματία 19.10.25

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση

Στον χαιρετισμό του μετά τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής

Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE
Τούρκος ΥΠΕΞ 19.10.25

Προκλητικός ο Φιντάν επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό - Τι είπε για το SAFE

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια λέγοντας πως «αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία».

ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Απών θα είναι ο Χάρης Δούκας, που θα βρίσκεται στη Βραζιλία. Πώς τα Τέμπη οδηγούν το ΠΑΣΟΚ σε συνέδριο τον Μάρτιο.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ισπανία: Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ
Ισπανία 31.10.25

Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας και μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες
«Φούσκωσαν» 31.10.25

Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί φέτος να ξεχωρίσει «την ήρα από το σιτάρι» στα ληξιπρόθεσμα χρέη, βάζοντας προσωρινά στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν
Culture Live 31.10.25

Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν

Μια νέα μελέτη ανατρέπει όσα πιστεύαμε για την ξαφνική εγκατάλειψη της Αμάρνα: δεν υπήρξε επιδημία που «σάρωσε» την πόλη του Ακενατόν, αλλά η οικονομική εξαθλίωση και οι συνθήκες διαβίωσης

Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia
xAI 31.10.25

Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia

Ο εκκεντρικός επιχειρηματίας λάνσαρε τη δική του διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί ένα εναλλακτικό μέσο πληροφόρησης και ενημέρωσης, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις δικές του απόψεις και αντιλήψεις

Εφη Φαλίδα
Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ
Social Europe 31.10.25

Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ

Η κλιματική αλλαγή άρχισε ήδη να εκτοπίζει ανθρώπους από τους τόπους τους. Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες εγκαθίστανται στην Αυστραλία. Ο κόσμος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα τείχη ή στην αλληλεγγύη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια
Ακίνητα 31.10.25

Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Το νέο μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες εφαρμόζεται από τα φετινά εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2026 n Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

Μαρία Βουργάνα
Δώρο σε Κίνα και Ρωσία οι πυρηνικές δοκιμές που εξήγγειλε ο Τραμπ;
Μπούμερανγκ 31.10.25

Δώρο σε Κίνα και Ρωσία οι πυρηνικές δοκιμές που εξήγγειλε ο Τραμπ;

Τον λιγότερο σκεπτικισμό προκαλεί στους ειδικούς τυχόν επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ, ενώ εκθέσεις προειδοποιούν ότι ο κόσμος ήδη βρίσκεται στο χείλος νέας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia
«Άμεσος κίνδυνος» 31.10.25

«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia

Σκληρή δικαστική μάχη για την επιμέλεια του ενός έτους γιου της τραγουδίστριας Sia, με αλληλοκατηγορίες για εξαρτήσεις και έρευνα των αρχών για παράνομο υλικό

Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη
Νέα εποχή 31.10.25

Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει διαμορφώσει την οικονομική και κοινωνική δομή του κόσμου από τα μέσα του 20ού αιώνα. Είναι όμως το σύστημα που εξυπηρετεί καλύτερα την ευημερία πλέον;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θράκη: Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ εύχεται στη μουσουλμανική μειονότητα για την εθνική γιορτή της Τουρκίας
Αδιανόητο 31.10.25

Ευχές του Περιφερειάρχη ΑΜΘ στη μουσουλμανική μειονότητα για την εθνική γιορτή της Τουρκίας

Σε γραμμή... Ερντογάν, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εύχεται στη μουσουλμανική μειονότητα «χρόνια πολλά» για την εθνική γιορτή της Τουρκίας.

Νότια Κορέα – APEC: Η περιοχή Ασίας – Ειρηνικού βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής, λέει ο πρόεδρος Λι
Σύνοδος APEC 31.10.25

Σε κρίσιμο σημείο καμπής η περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, λέει ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας

Η συνεργασία μεταξύ των μελών της APEC είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις της εποχής, λέει ο πρόεδρος της Ν. Κορέας, κρίνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής.

Ιράν: Καταδικάζει την «ανεύθυνη» εντολή του Τραμπ για έναρξη των πυρηνικών δοκιμών
Τεχεράνη 31.10.25

Ιράν για Τραμπ: Ενας πυρηνικά οπλισμένος νταής ξαναρχίζει τις δοκιμές

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «πυρηνικά οπλισμένο νταή» τον Τραμπ, ο οποίος δίνει εντολή να αρχίσουν οι δοκιμές πυρηνικών όπλων τη στιγμή που «δαιμονοποιεί το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Λετονία: Η Βουλή της υπερψήφισε την αποχώρηση από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών
Πρωτόγνωρο στην ΕΕ 31.10.25

Η Βουλή της Λετονίας υπέρ της αποχώρησης από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών

Εάν εγκριθεί η απόφαση της Βουλής από τον πρόεδρο της Λετονίας, θα γίνει η πρώτη χώρα-μέλος της ΕΕ που εγκαταλείπει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των γυναικών.

Ποια ήταν η «Μούσα του Εγκλήματος», από τα πλέον σκληρά μέλη της συμμορίας Comando Vermelho
Τζαπίνια 31.10.25

Ποια ήταν η «Μούσα του Εγκλήματος», από τα πλέον σκληρά μέλη της συμμορίας Comando Vermelho

Η Πενέλοπε δραστηριοποιούνταν στην προστασία διαδρομών διαφυγής και στην υπεράσπιση στρατηγικών σημείων διακίνησης ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην επικράτεια της συμμορίας Comando Vermelho

