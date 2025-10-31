Είναι η Τουρκία έτοιμη για επί της ουσίας διάλογο με την Ελλάδα;

Έτοιμη να αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό για επί της ουσίας διάλογο εμφανίζεται η Τουρκία μετά τις δηλώσεις του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, περί δυνατότητας συνεννόησης όσον αφορά την αιγιαλίτιδα ζώνη στο Αιγαίο.

Μία δήλωση την οποία επανέλαβε και ο τούρκος πρεσβευτή στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτζιγές κατά τη δεξίωση για τον εορτασμό της 102ης επετείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, στις 29 Οκτωβρίου.

Ο Ερτζιγές επανέλαβε τις δηλώσεις Φιντάν, λέγοντας πως «Η αιώνια ειρήνη μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας είναι εφικτή στο Αιγαίο — ας την κάνουμε εφικτή. Είναι επίσης εφικτή στη Μεσόγειο — ας την κάνουμε και αυτή εφικτή».

«Η Τουρκία έτοιμη να συνομιλήσει»

Και έσπευσε να δηλώσει ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη, με πολιτική βούληση και θάρρος, να μετατρέψει αυτό το όραμα σε πραγματικότητα».

Επέμεινε σε ρητορική που παραπέμπουν σε ένδειξη καλής θέλησης εκφράζοντας την πεποίθηση του ότι «όλα τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών μας μπορούν να επιλυθούν μέσω ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου, βασισμένου στο διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία».

Σημείωσε ωστόσο πως «πρέπει να σεβόμαστε τα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα του άλλου. Πρέπει να αντλούμε αρμονία, όχι εχθρότητα, από την κοινή μας ιστορία», προφανώς όπως αυτά νοούνται από την Τουρκία.

«Πρέπει να αντλήσουμε από τη σοφία και την κοινή λογική, προχωρώντας με αυτοπεποίθηση, αφήνοντας κατά μέρος αβάσιμους φόβους, προκαταλήψεις και παρανοήσεις — ειδικά εκείνες που εξακολουθούν να υφίστανται στην Ελλάδα» συνέχισε ο Ερτζιγές.

«Κοινό συμφέρον η συνεργασία»

Και κατέληξε πως Ελλάδα και Τουρκία «ως στενοί γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, το πραγματικό μας συμφέρον έγκειται στη συνεργασία, όχι στην αντιπαράθεση. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον διάλογο αντί της απομόνωσης, τη συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης και την κοινή πρόοδο αντί του κατακερματισμού».

Διπλωμάτες διάβαζαν τις δηλώσεις Φιντάν και τις δηλώσεις Ερτζιγές που ακολούθησαν ως ένα καλό δείγμα που αφήνει ανοιχτές δυνατότητες για επί της ουσίας διάλογο όσον αφορά τη μία διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα με την Τουρκία, αυτό τις οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν αυτή την περίοδο και των συμφερόντων που έχει η Τουρκία και θα μπορούσαν να τη φέρουν στο τραπέζι.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καμία από τις δύο πλευρές θα εγκαταλείψει τις κόκκινες γραμμές της εκ των προτέρων ή θα προχωρήσει σε υποχωρήσεις πριν καν φτάσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακόμα και αν η Άγκυρα δεν είναι ειλικρινής στις δηλώσεις προθέσεων που αφήνει να εννοηθούν ή κάνει συμφέρον της Ελλάδας είναι να τις αξιοποιήσει με κάθε τρόπο.

Μία διαφορά που όπως έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο υφίσταται άλυτη θα συνεχίζει να οδηγεί σε κρίσεις και εντάσεις, ανάλογα με την περίοδο που διανύουμε και παρά τις κατά περίπτωση φάσεις ηρεμίας στα ελληνοτουρκικά.

Ο παράγοντας εκλογές

Οι ίδιοι διπλωμάτες ωστόσο που αναγνωρίζουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, ήταν οι ίδιοι που έθεταν τον προβληματισμό τους κατά πόσο μία κυβέρνηση, όπως η παρούσα θα αναλάβει την πρωτοβουλία να κάνει ένα τέτοιο βήμα. Και μάλιστα ενόψει εκλογών.

Σημείωναν δε την πάγια τάση στην Ελλάδα να επιχειρείται η αναζήτηση λύσεων σε ζητήματα εν μέσω κρίσεων και όχι εν ηρεμία, κάτι που καταλήγει στο να μην παράγεται αποτέλεσμα και να οδηγούνται οι εξελίξεις σε ένα φαύλο κύκλο.

Με το ερώτημα να παραμένει για μία ακόμα φορά, εάν όντως υπάρχει ευκαιρία για λύση γιατί να μην αξιοποιηθεί για μία ακόμα φορά…