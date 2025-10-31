«Υπηρέτρια της μητέρας της» – Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ

Η Μαρία Ρίβα, ηθοποιός και συγγραφέας που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της ως αυτοαποκαλούμενη «υπηρέτρια» της μητέρας της -της γερμανικής καταγωγής σταρ του Χόλιγουντ, Μαρλέν Ντίτριχ- και που έγραψε μια συγκλονιστική βιογραφία με σκοπό να απομυθοποιήσει την περίπλοκη γυναίκα πίσω από τον λαμπερό μύθο, πέθανε στις 29 Οκτωβρίου στο σπίτι του γιου της στο Γκίλα του Νέου Μεξικού. Ήταν 100 ετών.

Ο γιος της, Πίτερ Ρίβα, δεν αποκάλυψε την ακριβή αιτία θανάτου.

Ως μοναδικό παιδί μιας από τις πιο γνωστές γυναίκες στον κόσμο, η Ρίβα είχε μια οικεία — μερικές φορές υπερβολικά οικεία — εικόνα της ταραχώδους ιδιωτικής ζωής της μητέρας της και της καλλιέργειας της γοητευτικής δημόσιας εικόνας της.

«Η κυρία της αυλής»

Η Ρίβα μεγάλωσε στα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ και, σύμφωνα με την ίδια, ήταν ένα ντροπαλό και άσχημο παιδί που ταυτόχρονα θαύμαζε και κυριαρχούσε από τη συναισθηματικά απόμακρη μητέρα της. Χρόνια αργότερα, αναλογίστηκε ότι η ομορφιά και η ψυχρότητα της Ντίτριχ έκρυβαν μια ακόρεστη ανάγκη για λατρεία, είτε από μια σειρά ανδρών και γυναικών εραστών, είτε από το κοινό που αγόραζε εισιτήρια, είτε από την οικογένειά της.

«Λειτουργούσαμε σαν βασιλική αυλή», είπε η Ρίβα σε έναν δημοσιογράφο. «Η Ντίτριχ ήταν η βασίλισσα. Ο πατέρας μου ήταν ο μάγειράς της. Οι εραστές της ήταν οι αυλικοί της. Και εγώ ήμουν η κυρία της αυλής της».

Θεά του πόθου

Η Ντίτριχ ήταν το θέμα πολλών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των εμφανώς αναξιόπιστων απομνημονευμάτων της, αλλά λίγα από αυτά είχαν τόσο ισχυρό και ενοχλητικό αντίκτυπο όσο η βιογραφία της κυρίας Ρίβα, «Marlene Dietrich», που εκδόθηκε το 1993, ένα χρόνο μετά το θάνατο της μητέρας της σε ηλικία 90 ετών.

Το εναλλασσόμενο συμπαθητικό και αυστηρό πορτρέτο της μητέρας της ήταν μπεστ σέλερ, και η κριτικός κινηματογράφου Μόλι Χάσκελ, σε μια κριτική της στη New York Times, το χαρακτήρισε «ένα εκπληκτικό και συναρπαστικό έργο».

Προστατευόμενη του σκηνοθέτη Γιόζεφ φον Στέρνμπεργκ, η Ντίντριχ έκανε παγκόσμια αίσθηση ως ψυχρή γοητευτική αρτίστα καμπαρέ στην γερμανόφωνη ταινία του «Ο Γαλάζιος Άγγελος», του 1930. Υπό τη σκηνοθεσία του αργότερα στο Χόλιγουντ, εξασφάλισε τη μυστηριώδη φήμη της ως θεά του πόθου σε μια σειρά από εξαιρετικά στιλιζαρισμένες ταινίες που τόνιζαν τα διάσημα πόδια της, τα βαθιά ζυγωματικά της, τα λεπτά καμπυλωτά φρύδια της και τα νωθρά μπλε μάτια της.

«Lili Marlene»

Η Μαρλέν Ντίτριχ απεικονιζόταν ως σαγηνευτική ακόμη και όταν φορούσε ανδρικά παντελόνια ή σμόκιν, και έγινε μια femme fatale που έσπασε τα όρια, με την ανδρόγυνη και μυστηριώδη ευρωπαϊκή σεξουαλική της γοητεία να εμπνέει πλήθος μιμητών, μεταξύ των οποίων η Μάντλιν Καν και η Μαντόνα.

Αφού η κινηματογραφική της καριέρα επιβραδύνθηκε τη δεκαετία του 1950, η Ντίτριχ πέρασε δεκαετίες σε περιοδείες με ένα μονοπρόσωπο θεατρικό σόου, ντυμένη με γούνες και κοσμήματα και επαναλαμβάνοντας χαρακτηριστικές μουσικές επιτυχίες όπως τα «Falling in Love Again», «Lili Marlene» και «La Vie en Rose».

Ανοιχτά αντιναζίστρια

Η Μαρία Ρίβα περιέγραψε την πρωσική πειθαρχία που η Ντίντριχ έφερε στην τέχνη της, τη ματιά της στην παραμικρή σκιά ή ατέλεια που μπορούσε να συλλάβει ο φακός της κάμερας, και μια διάνοια τόσο οξεία που ο συγγραφέας Έρνεστ Χέμινγουεϊ ζητούσε τη γνώμη της για τα πρώτα του σχέδια ιστοριών.

Είπε πώς η Ντίντριχ, που ήταν ανοιχτά αντιναζίστρια, αποκήρυξε τη γερμανική υπηκοότητα για να γίνει Αμερικανίδα και ταξίδεψε στα μέτωπα της Ευρώπης για να διασκεδάσει τις συμμαχικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ωστόσο, έχοντας πρόσβαση στα σκανδαλώδη ημερολόγια που η Ντίτριχ αρνιόταν ότι κρατούσε, η Ρίβα παρουσίασε επίσης τη μητέρα της ως αστείρευτη τόσο στη δουλειά όσο και στο σεξ και φαινομενικά ανίκανη να αυτοαναλυθεί.

Η Ντίτριχ ήταν, τελικά, μια τραγική φιγούρα, έγραψε η Ρίβα, διαβρωμένη από ματαιοδοξία, εγωκεντρισμό και προδοσία, παγιδευμένη από την εξάρτηση από το αλκοόλ και τα φάρμακα, καθώς προσπαθούσε να διατηρήσει τη γοητεία της μέχρι τα 70 της χρόνια.

Το ταμπού της ηλικίας

Σκεπτόμενη τη δική της ανατροφή, η Ρίβα θυμήθηκε μια ζωή γεμάτη θαύματα με φόντο την οικονομική ύφεση, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιών πρώτης θέσης σε πολυτελή υπερωκεάνια και σουίτες σε μεγάλα ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και του Παρισιού. Σε ηλικία 9 ετών, υποδύθηκε τη νεαρή Αικατερίνη τη Μεγάλη (που ενσάρκωσε ως ενήλικη η μητέρα της) στην ταινία του φον Στέρνμπεργκ «Η Τραγική Τσαρίνα» (1934).

Η συγκίνηση αυτών των εμπειριών αντισταθμίστηκε από αυτό που η Ρίβα αντιλαμβανόταν ως την σκληρή αδιαφορία της μητέρας της για την ευημερία της.

Για να προστατευθεί η εικόνα της νεότητας της Ντίτριχ, η πραγματική ηλικία της Ρίβα κρατήθηκε μυστική — ακόμη και από την ίδια — για μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας. Της απαγορεύτηκαν οι φίλοι και η επίσημη εκπαίδευση, ώστε να παραμένει συνεχώς στη διάθεση της μητέρας της.

Η Ρίβα είπε ότι η μητέρα της προσποιούταν την μητρική αγάπη για χάρη των φωτογράφων. Στην ιδιωτική της ζωή, η Ντίτριχ κατηγόρησε κάποτε την κόρη της ότι της κατέστρεψε το στήθος, επειδή την θήλαζε πολύ έντονα όταν ήταν μωρό.

Συμπεριφορικές πολυπλοκότητες της μητέρας

Στην πιο εμπρηστική κατηγορία της, η Ρίβα έγραψε ότι μόλις άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον για τα αγόρια ως έφηβη, η μητέρα της κανόνισε να βιαστεί από μια λεσβία γκουβερνάντα. Η Ντίτριχ «εξέδωσε τη σεξουαλική κακοποίηση μου» έγραψε η Ρίβα, με την ελπίδα ότι θα έχανε το ενδιαφέρον της για τους άνδρες, θα παρέμενε «απαλλαγμένη» από οικογενειακές υποχρεώσεις και, έτσι, θα ήταν διαθέσιμη να εξυπηρετεί τις ανάγκες της μητέρας της σε μόνιμη βάση.

Η Ρίβα είπε ότι η σεξουαλική κακοποίηση συνεχίστηκε για 18 μήνες, τροφοδότησε τον αλκοολισμό της κατά τη διάρκεια της εφηβείας της και την ώθησε σε έναν καταστροφικό πρώτο γάμο για να ξεφύγει από την επιρροή της μητέρας της.

Η βιογραφία, είπε, ήταν μια προσπάθεια να αποκαλυφθούν όχι μόνο οι συμπεριφορικές πολυπλοκότητες της μητέρας της, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους άτομα με εξαιρετική ομορφιά ή πλούτο συχνά χρησιμοποιούν αυτά τα πλεονεκτήματα για να βλάψουν άλλους.

«Δεν πρέπει να επιτρέπεται στην εξουσία να θριαμβεύει πάντα», δήλωσε σε συνέντευξη για το Ίδρυμα της Ακαδημίας Τηλεόρασης το 2009. «Δεν πρέπει να συγχωρείται ό,τι κι αν κάνει επειδή είναι όμορφη, επειδή είναι διάσημη, επειδή είναι ισχυρή».

Οικογένεια με ρόδες

Η Ρίβα γεννήθηκε ως Μαρία Ελίζαμπεθ Σίμπερ, στο Βερολίνο στις 13 Δεκεμβρίου 1924. Ο πατέρας της, Ρούντολφ Ζίμπερ, ήταν βοηθός σκηνοθέτη, με τον οποίο η Ντίτριχ, που τότε προσπαθούσε να κάνει το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο ως κομπάρσα, είχε ερωτευτεί για λίγο.

Η Ρίβα παρατήρησε ότι η μητέρα της λαχταρούσε τη ρομαντική λατρεία, αλλά απεχθανόταν την ολοκλήρωση του έρωτα — λέγοντας επανειλημμένα στην κόρη της ότι ήταν ένα «αναπόφευκτο βάρος» της γυναικείας φύσης. Η Ντίτριχ προτιμούσε να την ερωτεύονται ανίκανοι άνδρες, εξηγώντας στην κόρη της: «Είναι καλοί. Μπορείς να κοιμηθείς πιο άνετα!».

Ο γάμος της Ντίτριχ με τον Ζίμπερ, ο οποίος διήρκεσε μέχρι το θάνατό του το 1976, ήταν σαφώς αντισυμβατικός. Η Ντίτριχ του έστελνε τα γράμματα που λάμβανε από τους εραστές της. Την οικογενειακή κατάσταση περιπλέκονταν η συμβία του Ζίμπερ, μια λευκορωσίδα πρόσφυγας ονόματι Ταμάρα «Τάμι» Ματούλ. Ήταν επίσης η μαγείρισσα και η υπηρέτρια της Ντίτριχ και, κατά καιρούς, η αναπληρωματική μητέρα της Ρίβα.

Μια γεμάτη ζωή

Η Ρίβα έγραψε ότι ο Ζίμπερ και η Ντίτριχ ανάγκασαν τη Ματούλ να υποβληθεί σε 15 αμβλώσεις — «για να διασφαλίσουν ότι κανένα σκάνδαλο δεν θα αμαύρωνε την αγνότητα του γάμου της μητέρας μου». Η Ματούλ υπέστη πνευματική κατάπτωση και τελικά πέθανε σε άσυλο. Ο Ζίμπερ πέρασε τα τελευταία του χρόνια ως εκτροφέας κοτόπουλων στο Σαν Φερνάντο Βάλεϊ της Καλιφόρνια.

Μετά τον πρόωρο και βραχύβιο γάμο της, το 1943, με τον ηθοποιό Ντιν Γκούντμαν, η Ρίβα έφυγε από την Καλιφόρνια για να αναλάβει ρόλους στο θέατρο της Νέας Υόρκης και να συμμετάσχει σε μια μακρά περιοδεία για την ψυχαγωγία των Αμερικανών στρατιωτικών στην Ευρώπη.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε μια κομψή νεαρή γυναίκα, είχε μια πολλά υποσχόμενη αλλά σύντομη καριέρα ως ηθοποιός στη δεκαετία του 1950 σε σειρές του CBS, όπως το «Studio One» και το «Suspense».

Το 1947, παντρεύτηκε τον Γουίλιαμ Ρίβα, σκηνογράφο για το θέατρο και την τηλεόραση. Ο γάμος τους διήρκεσε μέχρι το θάνατό του το 1999. Ο μεγαλύτερος γιος τους, ο Τζ. Μάικλ Ρίβα, υποψήφιος για Όσκαρ σκηνογράφος, πέθανε το 2012. Η Ρίβα αφήνει πίσω της τρεις γιους, τον Πίτερ Ρίβα, τον Πολ Ρίβα και τον Ντέιβιντ Ρίβα, επτά εγγόνια και μια δισέγγονη.

Η «ειρηνοποιός»

Όταν γεννήθηκε ο πρώτος γιος της Ρίβα το 1948, ένα άρθρο στο εξώφυλλο του περιοδικού Life ανακήρυξε τη Ντίντριχ ως την πιο γοητευτική γιαγιά του κόσμου. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια η Ντίντριχ την κατηγορούσε ιδιωτικά ότι της «περιέπλεκε τη ζωή», κάνοντάς την να φαίνεται γριά. Αντισταθμίζοντας αυτό, βυθίστηκε σε περισσότερες ερωτικές περιπέτειες, μεταξύ άλλων με τους Γιουλ Μπρίνερ, Έντουαρντ Ρ. Μάροου, Φρανκ Σινάτρα και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, σύμφωνα με την κόρη της.

Η Ρίβα εγκατέλειψε την υποκριτική επειδή οι απαιτήσεις της δεν ήταν συμβατές με την οικογενειακή ζωή που επιθυμούσε διακαώς. Εντούτοις, έγραψε ότι σταδιακά επέστρεψε στην τροχιά της μητέρας της ως φροντιστής, λειτουργώντας ως «ειρηνοποιός μεταξύ της εξωφρενικά δύσκολης σταρ και των υπηρετών της» σε σκηνικά που λάμβαναν χώρα από το Λας Βέγκας έως το Λονδίνο.

Η ψευδαίσθηση του σελιλόιντ

Η κατανάλωση αλκοόλ και χαπιών της Ντίτριχ επιδεινώθηκε, παρά τις προσπάθειες της Ρίβα να αραιώνει τα ποτά της και να κρύβει τα φάρμακά της. Τελικά, τα πόδια της σταρ επιδεινώθηκαν σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει. Η Ντίτριχ πέρασε τα τελευταία της χρόνια κλινήρης στο Παρίσι, ισχυριζόμενη πικρά στο ημερολόγιό της ότι η οικογένειά της την είχε εγκαταλείψει, ενώ εκείνη τους είχε απομακρύνει πολλές φορές.

Το 1993, μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της, η Ρίβα αναγνώρισε ότι πολλοί θαυμαστές της Ντίτριχ θα έβρισκαν τρόπους να συμφιλιώσουν την γραφική περιγραφή της με τις αναμνήσεις τους από τη μητέρα τους, όπως ήταν κάποτε στην οθόνη. Δεν είχε καμία αμφιβολία ότι η ψευδαίσθηση του σελιλόιντ θα διατηρηθεί.

