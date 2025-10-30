Οι γιαγιάδες του βυθού: Η ομάδα ηλικιωμένων γυναικών που καθαρίζει υποθαλάσσια σκουπίδια

Στην ήσυχη περιοχή της Cape Cod στη Μασαχουσέτη, μια ομάδα γυναικών αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν αποτελεί όριο, αλλά αφορμή για νέα ξεκινήματα.

Οι Old Ladies Against Underwater Garbage (OLAUG), μια πρωτοβουλία γεμάτη πάθος και ενέργεια, ιδρύθηκε από τη 84χρονη Susan Baur και έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: τον καθαρισμό των βυθών των λιμνών από τα απορρίμματα.

Η ομάδα αυτή δείχνει πως η περιβαλλοντική δράση και η ενεργή ζωή δεν έχουν ηλικιακά σύνορα. Κάθε αποστολή τους είναι μια μικρή περιπέτεια, μια δήλωση ότι η προσφορά και η οικολογική ευαισθησία δεν σβήνουν με τα χρόνια.

Από ένα πρωινό κολύμπι σε ένα οικολογικό κίνημα

Η ιδέα για τη δημιουργία της OLAUG γεννήθηκε μέσα από τις καθημερινές βουτιές της Baur στις λίμνες κοντά στο σπίτι της.

Ως πρώην ψυχολόγος, συνήθιζε να παρατηρεί τον κόσμο γύρω της — και δεν μπορούσε πια να αγνοήσει τα σκουπίδια που συγκεντρώνονταν στους βυθούς. Έτσι, αποφάσισε να καλέσει φίλες της και να δράσουν μαζί.

Η πρώτη δοκιμαστική αποστολή, το 2023, συγκέντρωσε 21 γυναίκες, με τη νεότερη να είναι 64 ετών. Η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη, που μέσα σε λίγες εβδομάδες δημιουργήθηκε λίστα αναμονής.

Την επόμενη χρονιά, η ομάδα επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο, αποδεικνύοντας πως πολλές γυναίκες επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος — και να απολαύσουν παράλληλα τη χαρά της ομαδικής δράσης.

Καθαρίζοντας τον βυθό, ενισχύοντας το πνεύμα

Οι αποστολές της OLAUG διεξάγονται με ζεύγη κολυμβητριών, συνοδευόμενα από καγιάκ ή κανό που συλλέγουν τα απορρίμματα που ανασύρονται από τον βυθό.

Οι συμμετέχουσες εντοπίζουν αντικείμενα κάθε είδους — από παλιές γυάλινες φιάλες αιώνων μέχρι σύγχρονα πλαστικά και εργαλεία για vaping.

Πέρα από το πρακτικό αποτέλεσμα, η ομάδα καταγράφει και πληροφορίες για την περιβαλλοντική διαχείριση των λιμνών, βοηθώντας τις τοπικές κοινότητες να βελτιώσουν τις πρακτικές τους.

«Ανακαλύπτουμε δυνάμεις που δεν ξέραμε ότι είχαμε»

Η 70χρονη Diane Hammer αφηγείται πως η συμμετοχή της στην OLAUG της χάρισε νέα αυτοπεποίθηση.

«Όταν μεταφέρω βαριά αντικείμενα στο καγιάκ, δεν πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω», λέει. «Χρησιμοποιώ δυνάμεις που δεν ήξερα ότι είχα».

Για τη Susan Baur, το νερό είναι και ψυχολογικό καταφύγιο.

«Στο νερό, οι γυναίκες φτάνουν σε μια κατάσταση ροής — εκεί όπου νιώθεις απόλυτα συντονισμένος με ό,τι κάνεις. Είναι κάτι που οι επιστήμονες συνδέουν με την ευτυχία», εξηγεί. «Λίγο κρύο, λίγα σκουπίδια και μια δόση πρόκλησης — αυτό αρκεί για να σε κάνει να νιώσεις ζωντανός».

Η 74χρονη Mary Grauerholz, μέλος της ομάδας, υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες πάντα είχαν δύναμη — απλώς συχνά δεν αναγνωριζόταν. «Ο κόσμος βλέπει τη δύναμη των γυναικών μόνο στη μητρότητα», λέει.

«Όμως υπάρχει πολύ περισσότερη δύναμη στη συνεργασία, στην αντοχή και στη φροντίδα. Η OLAUG είναι απόδειξη ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες μπορούν να εμπνέουν και να ηγούνται».

Η φράση της συνοψίζει το πνεύμα της ομάδας: «Είμαστε ηλικιωμένες και το καυχιόμαστε!».

Όταν η δράση γίνεται θεραπεία

Για πολλές, η συμμετοχή στην OLAUG έχει και βαθιά προσωπική σημασία.

Η Marci Johnson, μέλος της ομάδας, αποκάλυψε ότι οι υποβρύχιες αποστολές τη βοήθησαν στην ανάρρωση μετά τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού.

Οι στιγμές ηρεμίας κάτω από το νερό λειτουργούν θεραπευτικά, ενώ το χιούμορ και ο φιλικός ανταγωνισμός κρατούν το ηθικό ψηλά.

Σήμερα, η OLAUG αριθμεί 30 μέλη ηλικίας 64 έως 85 ετών και η λίστα αναμονής μεγαλώνει.

Για να ενταχθεί μια νέα συμμετέχουσα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 64 ετών και να περάσει τεστ κολύμβησης — να διανύσει ένα μίλι μέσα σε μισή ώρα.

Όπως δηλώνουν οι ίδιες, «η αγάπη για τις λίμνες, τα ψάρια και τις χελώνες» είναι το κίνητρό τους — μαζί φυσικά με τα παραδοσιακά μπισκότα που συνοδεύουν κάθε αποστολή.