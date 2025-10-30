newspaper
29.10.2025 | 23:40
Σεισμός στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ρεθύμνου
ΗΠΑ: Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

ΗΠΑ: Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια

Τα σχολεία στις ΗΠΑ επινοούν δημιουργικούς τρόπους για να αποτρέψουν τους μαζικούς πυροβολισμούς. Ωστόσο, το λάθος ενός συστήματος AI προκάλεσε σοβαρό ψυχικό τραύμα σε έναν μαθητή στην Βαλτιμόρη

Spotlight

Ένοπλοι αστυνομικοί έβαλαν χειροπέδες σε έναν μαύρο μαθητή σε ένα γυμνάσιο στην κομητεία της Βαλτιμόρης του Μέριλαντ στις ΗΠΑ, αφού ένα σύστημα ασφαλείας τεχνητής νοημοσύνης εντόπισε την άδεια σακούλα με πατατάκια του εφήβου ως πιθανό πυροβόλο όπλο.

Οι αρχές της κομητείας της Βαλτιμόρης ζητούν τώρα να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο το γυμνάσιο Κενγουντ χρησιμοποιεί το σύστημα ανίχνευσης όπλων με τεχνητή νοημοσύνη και ο λόγος για τον οποίο ο έφηβος κατέληξε με χειροπέδες, παρά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι ασφαλείας του σχολείου διαπίστωσαν γρήγορα ότι δεν υπήρχε όπλο.

Το πρώτο πράγμα που αναρωτήθηκα ήταν αν επρόκειτο να πεθάνω

«Με ανάγκασαν να γονατίσω, έβαλαν τα χέρια μου πίσω από την πλάτη και μου έβαλαν χειροπέδες», είπε ο μαθητής του Κένγουντ, Τάκι Άλεν, στο WBAL, συνεργάτη του CNN, περιγράφοντας τι συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, όταν η αστυνομία έφτασε στο σχολείο ενώ περίμενε με τους φίλους του να τον πάρουν για να τον πάνε σπίτι μετά την προπόνηση ποδοσφαίρου.

«Με έψαξαν και κατάλαβαν ότι δεν είχα τίποτα. Στη συνέχεια, πήγαν εκεί που στεκόμουν και βρήκαν μια τσάντα με πατατάκια στο πάτωμα», είπε ο Άλεν.

Περιέγραψε μια οδυνηρή σκηνή με έντονη αντίδραση της αστυνομίας.

YouTube thumbnail

«Το πρώτο πράγμα που αναρωτήθηκα ήταν αν επρόκειτο να πεθάνω. Επειδή με σημάδευαν με όπλο», είπε ο Άλεν στο WBAL, αναφέροντας ότι «οκτώ περιπολικά» σταμάτησαν στο σχολείο.

«Κρατούσα απλώς μια σακούλα Doritos – με τα δύο χέρια και ένα δάχτυλο έξω, και είπαν ότι έμοιαζε με όπλο», είπε ο Άλεν στο WBAL.

Νέα τεχνολογία στην ασφάλεια

Το σύστημα ασφαλείας με τεχνητή νοημοσύνη στο σχολείο είναι μόνο ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα σχολεία αντιμετωπίζουν την ασφάλεια στην εποχή της μαζικής βίας με όπλα.

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν γνωρίσει τεράστια αύξηση της δημοτικότητάς τους τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που βοηθούν στην παρακολούθηση των βίντεο επιτήρησης.

«Κατανοούμε πόσο ενοχλητικό ήταν αυτό για το άτομο που υποβλήθηκε σε έρευνα, καθώς και για τους άλλους μαθητές που ήταν μάρτυρες του συμβάντος», δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου.

«Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι η ασφάλεια των μαθητών και της σχολικής κοινότητας είναι μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές μας».

Η Omnilert, η εταιρεία που διαχειρίζεται το σύστημα ανίχνευσης όπλων με τεχνητή νοημοσύνη, εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό και τόνισε ότι το σύστημά της έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει πιθανές απειλές και να τις υποβάλλει σε ανθρώπινη αξιολόγηση.

«Λυπούμαστε για το περιστατικό αυτό και επιθυμούμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας στον μαθητή και στην ευρύτερη κοινότητα που επηρεάστηκε από τα γεγονότα που ακολούθησαν», δήλωσε η εταιρεία στο CNN.

«Αν και το αντικείμενο αργότερα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν όπλο, η διαδικασία λειτούργησε όπως έπρεπε: να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευαισθητοποίηση μέσω της ταχείας ανθρώπινης επαλήθευσης», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η σκληρή αντίδραση στον ψευδή συναγερμό προκάλεσε την οργή της κοινότητας, με τον παππού του Άλεν να απαιτεί λογοδοσία.

«Κάτι πρέπει να γίνει», δήλωσε στο WBAL. «Πρέπει να γίνουν αλλαγές και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν».

Η αστυνομική βία στην Αμμερική

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναρωτηθούμε γιατί ένα περιστατικό όπως αυτό στο γυμνάσιο Κενγουντ συνέβη και πώς η φυλή του μαθητή επηρεάζει την αντίδραση των αρχών.

Το γεγονός ότι ο Τάκι Άλεν είναι ένας έγχρωμος μαθητής δεν είναι ασήμαντο.

Στις ΗΠΑ, οι μαύροι άντρες συχνά αντιμετωπίζουν υπερβολική αστυνομική βία και μεγαλύτερη καχυποψία ακόμα και για μικρές παραβάσεις, σε σύγκριση με λευκούς.

Η υπόθεση του Τζορτζ Φλόιντ και η διεθνής κατακραυγή για τη δολοφονία του από την αστυνομία το 2020 υπογραμμίζουν πόσο βαθιά ριζωμένο είναι αυτό το πρόβλημα και πώς οι φυλετικές ανισότητες μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες.

Αυτή η πραγματικότητα εντείνει την ανάγκη για κριτική αξιολόγηση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια στα σχολεία, καθώς και για διασφάλιση δίκαιης και ίσης μεταχείρισης όλων των μαθητών.

World
Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Wall Street
Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές
«Ψηφίστε μας, αλλιώς…» 30.10.25

Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές

Η Αργεντινή φαίνεται ότι υπέκυψε στον σαφή εκβιασμό του Τραμπ, που ήθελε να στηρίξει τον ιδεολογικό σύμμαχό του. Ο φόβος είναι ότι η επιτυχία του Αμερικανού προέδρου θα τον κάνει να προσπαθήσει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαβιέρ Μιλέι: Ο «αναρχοκαπιταλιστής» μαρσάρει το αλυσοπρίονό του
Κόσμος 30.10.25

Χαβιέρ Μιλέι: Ο «αναρχοκαπιταλιστής» μαρσάρει το αλυσοπρίονό του

Ο ιδεολογικός σύμμαχος του Τραμπ και πρότυπο για ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης θριάμβευσε στις ενδιάμεσες εκλογές της Κυριακής έναντι της περονικής κεντροαριστερής αντιπολίτευσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Νότια Κορέα: Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ – Σι σε εγκάρδιο κλίμα
Νότια Κορέα 30.10.25

Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση Τραμπ - Σι

Ξεκίνησε η σύνοδος κορυφής Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, με τον αμερικανό πρόεδρο να προσβλέπει σε μια «πολύ επιτυχημένη συνάντηση» και τον κινέζο ομόλογό του να κάνει λόγο για συναίνεση...

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων
«Αμέσως» 30.10.25

Ο Τραμπ πατάει... το κουμπί των πυρηνικών

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων» ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στις παγιδευμένες δυνάμεις του Κιέβου θέλει να δώσει ο Πούτιν
Κόσμος 30.10.25

Πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στις παγιδευμένες δυνάμεις του Κιέβου θέλει να δώσει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε έτοιμος να μεταφέρει δημοσιογράφους σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να τους παραλάβουν οι ουκρανικές περικυκλωμένες δυνάμεις, όπως ανέφερε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ειρηνικός: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους
Ειρηνικός 30.10.25

Νέα πολύνεκρη δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους

Νέα δολοφονική επίθεση εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους που οι ίδιες εντελώς αυθαίρετα βαφτίζουν ναρκωτρομοκράτες και τους εκτελούν.

Σύνταξη
Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Εξηγήσεις ζητούν οι συγγενείς των 2 ανδρών που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν οι ΗΠΑ
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 30.10.25

Εξηγήσεις ζητούν οι συγγενείς των 2 ανδρών που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν οι ΗΠΑ

Εκτιμάται ότι οι αρχές του Τρινιντάντ και Τομπάγκο δεν θέλουν να παραδεχτούν τη δολοφονία από τις ΗΠΑ των δύο πολιτών του για να μην χρειαστεί να πάρουν θέση για τα πλήγματα του συμμάχου τους.

Σύνταξη
Ιταλία: Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επικύρωσε την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία
Ιταλία 30.10.25

Το Ελεγκτικό Συνέδριο γκρέμισε... τη γέφυρα της Μελόνι στη Σικελία

«Εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης», χαρακτήρισε η Μελόνι την άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επικυρώσει την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
Αδεια από ΗΠΑ 30.10.25

Η Νότια Κορέα ναυπηγεί πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου» δήλωσε ο Τραμπ για τη Νότια Κορέα, όπου βρίσκεται προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»
Κόσμος 29.10.25

Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»

Η Βενεζουέλα μέσω του στρατηγού Ντομίνγκο Ερνάντες Λάρες, ανακοίνωσε πως κατέστρεψε δύο στρατόπεδα υποστήριξης Κολομβιανών εμπόρων ναρκωτικών στο έδαφός της

Σύνταξη
Ολλανδία: Προηγείται το φιλοευρωπαϊκό D66 υπό τον Ρομπ Γέτεν – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς
Βουλευτικές εκλογές 29.10.25 Upd: 23:43

Ολλανδία: Προηγείται το φιλοευρωπαϊκό D66 υπό τον Ρομπ Γέτεν – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

Σύμφωνα με το exit poll, το D66 θα λάβει 27 έδρες - από μόλις εννέα το 2023. Το PVV του Βίλντερς προβλέπεται να λάβει με 25 έδρες, 12 λιγότερες από το 2023.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»
Κόσμος 29.10.25

Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»

Ο υποστηριζόμενος από τα ΗΑΕ ηγέτης της RSF στο Σουδάν, Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε στον απόηχο της σφαγής αμάχων στην πόλη Ελ φάσερ, πως θέλει «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο».

Σύνταξη
