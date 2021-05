Στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, η οικογένειά του συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, και ζήτησε να προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας ώστε να προστατευθούν οι μειονότητες στις ΗΠΑ από την αστυνομική βία.

“Αν μπορείτε να υιοθετήσετε ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία ενός πουλιού, του λευκοκέφαλου θαλασσαετού, τότε μπορείτε να υιοθετήσετε και έναν ομοσπονδιακό νόμο για να προστατεύσετε τους έγχρωμους”, δήλωσε ο Φιλονάις Φλόιντ, ένας από τους αδελφούς του Τζορτζ Φλόιντ, αναφερόμενος στο εθνικό πτηνό των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν ανέφερε ότι “επιθυμεί το νομοσχέδιο να είναι δίκαιο, να έχει νόημα και να διατηρεί άθικτη η κληρονομία του Τζορτζ”, δήλωσε ο ανιψιός του Μπράντον Ουίλιαμς.

Όμως το νομοσχέδιο, το οποίο στηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος και που έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει κολλήσει στη Γερουσία.

Ολοκληρώνοντας αυτή την ιστορική επίσκεψη στο Κογκρέσο τα μέλη της οικογένειας του Φλόιντ ύψωσαν τη γροθιά τους και φώναξαν το όνομα του Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος έχει αναχθεί σε σύμβολο των θυμάτων αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ αλλά και σε παγκόσμιο αντιρατσιστικό σύμβολο μετά τον θάνατό του στις 25 Μαΐου 2020 στη Μινεάπολις κατά τη σύλληψή του από τέσσερις αστυνομικούς.

Το βίντεο με τον 46χρονο Αφροαμερικανό να αγωνιά κάτω το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν πυροδότησε πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις, ενώ η φράση του “Δεν μπορώ να αναπνεύσω” μετατράπηκε σε σύνθημα κατά των καταχρήσεων των δυνάμεων της τάξης.

Earlier today in the Oval Office, I met with George Floyd’s family. They’ve shown extraordinary courage over the last year, especially his young daughter Gianna, who I met again today. The day before her father’s funeral, she told me, “Daddy changed the world.”

He has. pic.twitter.com/gGIKqVIEFk

— President Biden (@POTUS) May 25, 2021