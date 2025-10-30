Σαντιάγο Χιμένες, ο χειρότερος φορ της Ευρώπης

Ο Σαντιάγο Χιμένες βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι στην καριέρα του με τη Μίλαν, καθώς συμπληρώνει 627 λεπτά χωρίς γκολ στη Serie A της σεζόν 2025-26, παρά τις πολλαπλές ευκαιρίες που του έχουν δοθεί. Η πίεση πλέον μεγαλώνει τόσο από τα μέσα όσο και από τον κόσμο, ενώ ο προπονητής Μασιμιλιάνο Αλέγκρι συνεχίζει να δείχνει εμπιστοσύνη, καλώντας τον να παραμείνει ήρεμος και να συνεχίσει να δουλεύει.

Η ανάλυση συγκρίνει τον Χιμένες με άλλους βασικούς φορ των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που επίσης μετρούν μηδέν γκολ αλλά παίζουν λιγότερα λεπτά. Ο Μεξικανός επιθετικός της Μίλαν υπερέχει σε χρόνο συμμετοχής (627 λεπτά) και τελικές προσπάθειες (12), ενώ ο δείκτης αναμενόμενων γκολ (XG) του είναι 3,08, πολύ υψηλότερος από τους υπόλοιπους (π.χ. Φέργκιουσον της Ρόμα με 258 λεπτά και 0,56 XG). Οι υπόλοιποι φορ – Σατριάνο (Λυών), Μάσα (Λεβερκούζεν) και Ντάλινγκα (Μπολόνια) – παίζουν σημαντικά λιγότερο και έχουν λιγότερες τελικές.

Αυτό που δείχνουν τα στατιστικά είναι ότι το πρόβλημα του Χιμένες δεν είναι η απουσία ευκαιριών αλλά η αδυναμία να εκμεταλλευτεί αυτές τις φάσεις, κάτι που σε συνδυασμό με το άγχος και την κριτική δημιουργεί ένα αρνητικό φαύλο κύκλο. Ο ίδιος έχει χάσει την πολεμική του διάθεση και την επιθετικότητα που είχε όταν ήταν πιο άνετος στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που ανησυχεί καθώς στην επίθεση η Μίλαν δεν έχει άλλες αξιόπιστες λύσεις.

Η κατάσταση αυτή αποτελεί πρόκληση τόσο για τον παίκτη όσο και για τον προπονητή, που καλείται να βρει λύσεις διατηρώντας την ηρεμία στην ομάδα αλλά και να λάβει αποφάσεις για το αγωνιστικό μέλλον της επίθεσης. Αν ο Σαντιάγο καταφέρει να σπάσει το ψυχολογικό φράγμα και να αρχίσει να σκοράρει, το πρόβλημα θα ξεπεραστεί. Αν όχι, η πίεση θα μεγαλώσει και η θέση του στην ομάδα θα γίνει επισφαλής.

Η περίπτωση του Χιμένες είναι χαρακτηριστική για το πόσο σημαντική είναι η ψυχολογία και η εμπιστοσύνη σε έναν φορ, πέραν των καθαρών τεχνικών αρετών. Το μέλλον του στην Μίλαν και η ικανότητά του να ανακάμψει θα κριθούν μέσα στους επόμενους κρίσιμους αγώνες, που θα δείξουν αν αυτή η περίοδος είναι μια απλή αγωνιστική δυσκολία ή η αρχή μιας βαθύτερης κρίσης.

Παρά τα άσχημα νούμερα, το κοινό του Μιλάνου εξακολουθεί να δείχνει ανοχή. Ο Χιμένες δεν έχει χάσει την εκτίμηση του κόσμου, καθώς όλοι αναγνωρίζουν την προσπάθεια, τη διάθεση για μάχη και το ήθος του στο χορτάρι. Όμως ο μήνας του μέλιτος δείχνει να τελειώνει. Τα τελευταία παιχνίδια αποκάλυψαν έναν επιθετικό ψυχολογικά μπλοκαρισμένο, χωρίς αυτοπεποίθηση, που δεν προσπαθεί πλέον όσο άλλοτε. Αν παλαιότερα ο «9» της Μίλαν έσπαζε τα δοκάρια, τώρα μοιάζει να κοιτάζει απλώς τις φάσεις να περνούν.

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έχει επιλέξει να τον υπερασπιστεί δημόσια. «Πρέπει να μείνει ήρεμος, τα γκολ θα έρθουν. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από τη δουλειά του», επανέλαβε μετά την ισοπαλία στο Μπέργκαμο. Για τον έμπειρο τεχνικό, η ψυχολογική ασπίδα γύρω από τον παίκτη δεν είναι απλώς θέμα προστασίας αλλά και ανάγκη: η ομάδα διαθέτει μόνο 19 ετοιμόπολεμος παίκτες και ο Χιμένες είναι ο μοναδικός γνήσιος σέντερ φορ που έχει στη διάθεσή του.