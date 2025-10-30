Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Το Swirling Sea Necklace, ένα κολιέ που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί το το 1954, βγήκε στο «σφυρί» από τον οίκο Sotheby's και η τιμή του ξεπέρασε τα 850.000 δολάρια.
Δεν ήταν απλά ένας ζωγράφος του 20ου αιώνα. Ήταν ένας άνθρωπος που η φαντασία του δεν γνώριζε όρια, πειραματίστηκε σε διάφορες μορφές τέχνης, έπαιξε με τη λογική και το παράλογο, προκάλεσε με τα έργα, την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του, πήγε την έννοια του υπερρεαλισμού σε άλλο επίπεδο. Το μυαλό του Σαλβαδόρ Νταλί ζούσε στον δικό του σουρεαλιστικό κόσμο.
Και 26 χρόνια μετά τον θάνατο του ισπανού καλλιτέχνη, οι δημιουργίες του συνεχίζουν να ενθουσιάζουν, να προκαλούν τη φαντασία και να πωλούνται για πολλές χιλιάδες δολάρια. Όπως συνέβη και με το Swirling Sea Necklace – ένα κολιέ καθρέφτης του τρόπου σκέψης του.
Το Swirling Sea Necklace πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s πριν από λίγες ημέρες έναντι 858.500 δολαρίων – τιμή σχεδόν διπλάσια από την αρχική εκτίμηση των ειδικών.
Ο Σαλβαδόρ Νταλί σχεδίασε το κολιέ το 1954, αλλά έπρεπε να περάσουν εννέα χρόνια για να πάρει… σάρκα και οστά. Το 1963, η Σάο Σλάμπεργκερ, σύζυγος του δισεκομμυριούχου κληρονόμου πετρελαίων Πιερ Σλάμπεργκερ, ζήτησε από το ατελιέ Alemany & Co. της Νέας Υόρκης να κάνουν πραγματικότητα το σχέδιο του Νταλί.
Το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό κολιέ – ο χρυσός των 18 καρατίων δημιουργεί ένα κυκλικό δαχτυλίδι που θυμίζει κοραλλιογενείς υφάλους, ενώ είναι «ντυμένο» με διαμάντια, ένα μεγάλο μαργαριτάρι, ζαφείρι και σμαραγδένιες χάντρες.
«Όπως και ο Νταλί, έτσι και η Σάο Σλάμπεργκερ είχε μια ξεχωριστή προτίμηση για το πολυτελές και πρωτοποριακό. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι λίγο μετά τον γάμο της με τον Πιερ Σλάμπεργκερ, ανέθεσε στον Νταλί να ζωγραφίσει το πορτρέτο της, και πόζαρε για εκείνον πολλές φορές μεταξύ του 1963 και του 1965» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος Sotheby’s.
Η Άννα Σλάμπεργκερ, ένα από τα πέντε παιδιά του Πιερ από τον πρώτο του γάμο, αγόρασε από τον Sotheby’s το κολιέ το 2014. έναντι 665.000 δολαρίων. Τον περασμένο Απρίλιο μετά τον θάνατό της και το κολιέ επέστρεψε στον οίκο.
// Κεντρική φωτογραφία: Ο Σαλβαδόρ Νταλί το 1964. (EPA)
