Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Τέχνη & πολυτέλεια 30 Οκτωβρίου 2025

Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Το Swirling Sea Necklace, ένα κολιέ που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί το το 1954, βγήκε στο «σφυρί» από τον οίκο Sotheby's και η τιμή του ξεπέρασε τα 850.000 δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Spotlight

Δεν ήταν απλά ένας ζωγράφος του 20ου αιώνα. Ήταν ένας άνθρωπος που η φαντασία του δεν γνώριζε όρια, πειραματίστηκε σε διάφορες μορφές τέχνης, έπαιξε με τη λογική και το παράλογο, προκάλεσε με τα έργα, την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του, πήγε την έννοια του υπερρεαλισμού σε άλλο επίπεδο. Το μυαλό του Σαλβαδόρ Νταλί ζούσε στον δικό του σουρεαλιστικό κόσμο.

Και 26 χρόνια μετά τον θάνατο του ισπανού καλλιτέχνη, οι δημιουργίες του συνεχίζουν να ενθουσιάζουν, να προκαλούν τη φαντασία και να πωλούνται για πολλές χιλιάδες δολάρια. Όπως συνέβη και με το Swirling Sea Necklace – ένα κολιέ καθρέφτης του τρόπου σκέψης του.

Το Swirling Sea Necklace. (Φωτογραφία: Sotheby’s)

Το Swirling Sea Necklace πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s πριν από λίγες ημέρες έναντι 858.500 δολαρίων – τιμή σχεδόν διπλάσια από την αρχική εκτίμηση των ειδικών.

Ο Σαλβαδόρ Νταλί σχεδίασε το κολιέ το 1954, αλλά έπρεπε να περάσουν εννέα χρόνια για να πάρει… σάρκα και οστά. Το 1963, η Σάο Σλάμπεργκερ, σύζυγος του δισεκομμυριούχου κληρονόμου πετρελαίων Πιερ Σλάμπεργκερ, ζήτησε από το ατελιέ Alemany & Co. της Νέας Υόρκης να κάνουν πραγματικότητα το σχέδιο του Νταλί.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό κολιέ – ο χρυσός των 18 καρατίων δημιουργεί ένα κυκλικό δαχτυλίδι που θυμίζει κοραλλιογενείς υφάλους, ενώ είναι «ντυμένο» με διαμάντια, ένα μεγάλο μαργαριτάρι, ζαφείρι και σμαραγδένιες χάντρες.

Η Σάο Σλάμπεργκερ με το κολιέ που σχεδίασε ο Σαλβαδόρ Νταλί. (Φωτογραφία: Sotheby’s)

«Όπως και ο Νταλί, έτσι και η Σάο Σλάμπεργκερ είχε μια ξεχωριστή προτίμηση για το πολυτελές και πρωτοποριακό. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι λίγο μετά τον γάμο της με τον Πιερ Σλάμπεργκερ, ανέθεσε στον Νταλί να ζωγραφίσει το πορτρέτο της, και πόζαρε για εκείνον πολλές φορές μεταξύ του 1963 και του 1965» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος Sotheby’s.

Η Άννα Σλάμπεργκερ, ένα από τα πέντε παιδιά του Πιερ από τον πρώτο του γάμο, αγόρασε από τον Sotheby’s το κολιέ το 2014. έναντι 665.000 δολαρίων. Τον περασμένο Απρίλιο μετά τον θάνατό της και το κολιέ επέστρεψε στον οίκο.

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Σαλβαδόρ Νταλί το 1964. (EPA)

Τράπεζες
UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

Vita.gr
Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Stream magazin
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι
Le Violon d’Ingres 23.10.25

Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα, το Le Violon d’Ingres του Μαν Ρέι, μετατρέπει το σώμα της Κίκι του Μονπαρνάς σε βιολί – ένα σύμβολο πόθου, εξουσίας και αινιγματικής σιωπής

Σύνταξη
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;
Κάτω Χώρες 13.10.25

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;

Κάποτε η Γιοχάννα Κούρτεν πουλούσε ακριβότερα κι από τον Ρέμπραντ· σήμερα το όνομά της μετά βίας ακούγεται. Μια νέα έκθεση στην Ουάσινγκτον επαναφέρει στο κάδρο τις γυναίκες που όρισαν την εικόνα των Κάτω Χωρών

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων
Συνάντηση με τον Σεραφίν 30.10.25

Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επίτροπο Πιοτρ Σεραφίν - Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο
ΣΥΡΙΖΑ 30.10.25

Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο

«Είναι προφανές ότι έχουμε διαφορετική οπτική για το πως θα γίνει αυτό, αλλά δεν δέχομαι τον όρο “διάσπαση” για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πυρά Λαζόπουλου κατά Μητσοτάκη: Φαίνεται πως δεν συμπαθεί τους ανθρώπους των Τεμπών
Ελλάδα 30.10.25

Πυρά Λαζόπουλου κατά Μητσοτάκη: Φαίνεται πως δεν συμπαθεί τους ανθρώπους των Τεμπών

Ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, κάνοντας λόγο για «πάρα πολύ έντονη συγκάλυψη» και αδικία κατά των ανθρώπων των Τεμπών

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων
A1 πόλο Γυναικών 30.10.25

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων για την 5η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται κατά της UEFA για την European Super League – Διεκδικεί αποζημίωση 4,5 δις ευρώ (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται κατά της UEFA για την European Super League – Διεκδικεί αποζημίωση 4,5 δις ευρώ (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται νομικά κατά της UEFA, διεκδικώντας αποζημίωση για οικονομικές ζημίες, απώλεια εσόδων και πλήγμα στη φήμη της λόγω της αποτυχίας της European Super League.

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις
Μετά από 29 χρόνια 30.10.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο επέστρεψε στο πλατό μιας ταινίας, μόνο που αυτή έκατσε μπροστά από την κάμερα, στον πρώτο του μεγάλο ρόλο μετά το 1996 και το From Dusk Till Dawn.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Viva la Rafa-lucion!
Παναθηναϊκός 30.10.25

Viva la Rafa-lucion!

Ο Ράφα Μπενίτεθ τα δοκίμασε όλα στο Περιστέρι και δούλεψαν καλά για τον Παναθηναϊκό! Μόνο που για τον Ισπανό τα συμπεράσματα θα τον βοηθήσουν στη συνέχεια...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ζάκυνθος: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες; Απαράδεκτος. Αίσχος!» – Μητροπολίτης τα βάζει με διευθυντή σχολείου
Στη Ζάκυνθο 30.10.25

«Με τα πουκάμισα έξω ήρθες; Απαράδεκτος. Αίσχος!» - Μητροπολίτης τα βάζει με διευθυντή σχολείου

Ο μητροπολίτης διέκοψε την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου - Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν με το παράδειγμα και όχι με το ένδυμα, απαντά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα
Media 30.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει απόψε στις μικρές οθόνες, με ένα επεισόδιο γεμάτο μυστήριο. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευρύνει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία;
AI 30.10.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευρύνει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία;

Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει άμεσα τον εργασιακό τομέα του τελευταίους μήνες, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναίκων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρόδος: Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια
Στη Ρόδο 30.10.25

Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια

Ο 54χρονος Γάλλος συνελήφθη από την Αστυνομία - Όταν κατάφερε να σπάσει την πόρτα του δωματίου ακινητοποίησε την τρομοκρατημένη τουρίστρια και προσπάθησε να την εξαναγκάσει σε γενετήσια πράξη

Σύνταξη
Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι
Fizz 30.10.25

Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι

Μετά από τέσσερις μήνες γεμάτους φήμες, ο Τζάστιν Τριντό και η pop star Κέιτι Πέρι είναι επίσημα ζευγάρι. Και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είναι τρελός για εκείνη, σύμφωνα με τον στενό του κύκλο.

Σύνταξη
Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης
Πολιτική 30.10.25

Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης

Οι προωθούμενες αλλαγές επιχειρούν να περιορίσουν τους χρόνους των ημερήσιων συνεδριάσεων και κυρίως τις περιπτώσεις όπου η συζήτηση ξεφεύγει και ο κατάλογος των ομιλητών ουσιαστικά χάνεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σαντιάγο Χιμένες, ο χειρότερος φορ της Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Σαντιάγο Χιμένες, ο χειρότερος φορ της Ευρώπης

Ο Μεξικανός επιθετικός, Σαντιάγο Χιμένες περνά την πιο δύσκολη φάση της καριέρας του, χωρίς γκολ και με πίεση που αυξάνεται καθώς ο Αλέγκρι συνεχίζει να τον στηρίζει

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Γουεμπανιάμα σε «flight mode»
NBA 30.10.25

Ο Γουεμπανιάμα σε «flight mode»

Ο γίγαντας των Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα επιστρέφει εντυπωσιακά μετά τη θρόμβωση που απείλησε την καριέρα του και γράφει ιστορία με ρεκόρ σε πόντους και κοψίματα

Γεώργιος Μαζιάς
Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Οι επτά δράσεις για τη θωράκιση Αττικής και Θεσσαλονίκης
Οι παρεμβάσεις 30.10.25

Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Οι επτά δράσεις για τη θωράκιση Αττικής και Θεσσαλονίκης

Διανύουμε, το δεύτερο μετά το 1990, επεισόδιο έμμονης ξηρασίας, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως τα μέτρα θα θωρακίσουν την ύδρευση για πάνω από το 50% της χώρας.

Σύνταξη
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

