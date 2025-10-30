Πώς η έκθεση της ΣΤΑΣΥ διαψεύδει τον υπουργό

Να υποβαθμίσει τις έγγραφες σοβαρές διαπιστώσεις των μηχανικών της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) για τον σταθμό Μοναστηράκι, που μιλούν καθαρά για εκτεταμένες φθορές στη µεταλλική κατασκευή τµήµατος της οροφής του, αλλά και μερική αποσύνθεση των αρμών της τοιχοποιίας του, επιχείρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης!

Μάλιστα, στην προσπάθειά του αυτή, δεν δίστασε να επιτεθεί στα «ΝΕΑ» που αποκάλυψαν τα συγκεκριμένα ευρήματα των μηχανικών της ΣΤΑΣΥ, από τα οποία ανακύπτουν σοβαρά προβλήματα στατικότητας για τον σταθμό Μοναστηράκι. Συγκεκριμένα, μιλώντας τη Δευτέρα σε ραδιοφωνική εκπομπή, ο Κ. Κυρανάκης έφτασε στο σημείο να κάνει λόγο για «ρεπορτάζ το οποίο τρομοκρατεί τους πολίτες και για το οποίο δεν ρωτήθηκε το αρμόδιο υπουργείο»(!).

Στη Διαύγεια

Εγκάλεσε, δηλαδή, «ΤΑ ΝΕΑ» γιατί δεν απευθύνθηκαν στον ίδιο (στη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Μεταφορών δεν έχει δει τους διαπιστευμένους συντάκτες ούτε μία φορά!), προτού δημοσιεύσουν τις σοβαρές επισημάνσεις των τεχνικών της ΣΤΑΣΥ, οι οποίες όμως είχαν ήδη δημοσιευθεί στη Διαύγεια(!) και επί λέξει ανέφεραν τα εξής: «Σύµφωνα λοιπόν µε τα ευρήµατα, τίθεται εν αµφιβόλω η δοµική ακεραιότητα του φορέα (σ.σ.: του σταθµού Μοναστηράκι), αν όχι στο σύνολό του, τουλάχιστον τοπικά, χωρίς όµως να μπορεί να καθοριστεί ποια ή ποιες περιοχές της υποβαθµισµένης µεταλλικής κατασκευής ή της οπτοπλινθοδοµής θα αστοχήσουν, µε κίνδυνο πρόκλησης βλαβών στις λειτουργίες του σταθµού και την ασφάλεια των χρηστών του. Εποµένως, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα, ώστε τόσο για τον µεταλλικό φορέα όσο και για τις πληρώσεις (αρμούς) της οπτοπλινθοδοµής (των τούβλων) να αποκατασταθεί η δοµική ακεραιότητά τους…». Σημειώνεται ότι «ΤΑ ΝΕΑ», στο πρωτοσέλιδό τους σχετικά με τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στον σταθμό Μοναστηράκι, κατέγραψαν με ακρίβεια το περιεχόμενο της Τεχνικής Τεκμηρίωσης που συνοδεύει τη δημοσιευμένη στη Διαύγεια προκήρυξη της ΣΤΑΣΥ για την εκπόνηση στατικής µελέτης – αποτίµησης της φέρουσας ικανότητας της µεταλλικής κατασκευής τµήµατος της οροφής του σταθµού.

Παρ’ όλα αυτά, ο Κ. Κυρανάκης, φανερά εκνευρισμένος και απευθυνόμενος προφανώς σε εκείνους που «αξιολογούν» τον ίδιο και το έργο του, συνέχισε την αήθη πρωτοφανή επίθεσή του στα «ΝΕΑ», υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Εγώ βλέπω από το συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης μια συστηματική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα πλήρους απαξίωσης των συγκοινωνιών. Δεν ξέρω τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτή τη στρατηγική (…). Ισως κάποιος να έχει στο μυαλό του ότι θέλει να φύγει από τον δημόσιο χαρακτήρα η συγκοινωνία και δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζονται…».

Προφανώς, ο Κ. Κυρανάκης ενοχλείται από τις συνεχείς τεκμηριωμένες αποκαλύψεις της εφημερίδας, οι οποίες αφορούν την καθημερινή διαχείριση επί των ημερών του σε μια σειρά τομέων που σχετίζονται άμεσα:

• Με την καθημερινή ταλαιπωρία των πολιτών στις αστικές συγκοινωνίες (τρένα χωρίς κλιματισμό, χαμένα δρομολόγια στα αστικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ελλείψεις προσωπικού αιχμής, όπως οδηγών, τεχνιτών κ.λπ.).

• Με τις δημόσιες συμβάσεις των ιδιωτών, οι οποίες παίρνουν συνεχείς παρατάσεις. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των ιδιωτικών ΚΤΕΛ που δεν διαθέτουν ακόμα πλήρως αδειοδοτημένα αμαξοστάσια, αλλά και της αναβάθμισης των 14 συρμών των ΗΣΑΠ, οι οποίοι έπρεπε να έχουν παραδοθεί από το 2024 και η παράδοσή τους μετατίθεται πλέον για το 2026, με αυξημένο τίμημα.

• Με τις εφαρμογές που δημιουργούνται στον ΟΑΣΑ από ιδιώτες μέσα σε ένα βράδυ, με απευθείας αναθέσεις, και των οποίων η νομιμότητα της λειτουργίας τους αμφισβητείται.

• Με τα κρίσιμα έργα στον σιδηρόδρομο που καθυστερούν και κινδυνεύουν να χάσουν… το τρένο των κοινοτικών κονδυλίων, όπως και την προώθηση σε διευθυντικές θέσεις του ΟΣΕ ημετέρων που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (πρόσφατο παράδειγμα, ο σταθμάρχης του ΣΚΑ που έγινε διευθυντής Λειτουργίας χωρίς να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα θέματα που έχουν αναδείξει «ΤΑ ΝΕΑ», τα οποία βέβαια ουδόλως σχετίζονται με οποιαδήποτε προσπάθεια «να φύγει από τον δημόσιο χαρακτήρα η συγκοινωνία», όπως παραπλανητικά ισχυρίζεται δημοσίως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

