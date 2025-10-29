Τρία μετάλλια και ρεκόρ Ευρώπης για την 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών
Δύο ασημένια κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Στρατουδάκη με τρία ρεκόρ Ευρώπης Νεανίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών.
- Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
- «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος από το Αγρίνιο
- Πώς οι ενέσεις αδυνατίσματος θα κατακτήσουν τον πλανήτη
- Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)
Νέα τρομερή εμφάνιση από την Μαρία Στρατουδάκη που κατέκτησε δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων και U23 της Αλβανίας.
Στην κατηγορία των 53 στις Νεάνιδες, η Μαρία Στρατουδάκη σήκωσε 82 κιλά στο αρασέ και πήρε το χάλκινο μετάλλιο ενώ συγκλονιστική ήταν στο επολέ ζετέ με 101 κιλά, φτάνοντας στα 183 κιλά στο σύνολο και κατακτώντας δύο ασημένια.
Η πρωταθλήτρια του Κρατερού Χανίων πέτυχε και νέα ρεκόρ Ευρώπης στο αρασέ με 82, ζετέ με 101 κιλά και στο σύνολο με 183. Τα προηγούμενα ήταν δικά της από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κορασίδων τον περασμένο Ιούλιο στη Μαδρίτη.
Και οι τρεις επιδόσεις της είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ σε όλες τις κατηγορίες για την υπέροχη Μαρία που ξεπέρασε και πάλι τον εαυτό της.
H 17χρονη Στρατουδάκη ξεκίνησε στο αρασέ με 78 κιλά, έχασε τα 81 και σήκωσε τα 82. Στο επολέ ζετέ είχε επιτυχημένες προσπάθειες στα 98 και 101 κιλά και έχασε τα 105.
Η Μαρία Στρατουδάκη προσθέτει αυτά τα μετάλλια σε μία σειρά μεταλλίων που έχει σε όλες τις μικρές κατηγορίες στα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αποδεικνύοντας ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού αθλητισμού.
«Η τρομερή εμφάνιση της Μαρίας μας γέμισε χαρά και ελπίδα για το μέλλον ανήμερα της Εθνικής μας Εορτής. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την αθλήτρια μας και της αξίζουν θερμά συγχαρητήρια όπως και στους προπονητές της για τα τρία μετάλλια, που αποδεικνύουν ότι το μέλλον της ελληνικής άρσης βαρών είναι λαμπρό», δήλωσε η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών Θεανώ Ζαγκλιβέρη.
- ΛεΜπρόν, Κάρι, Μέσι και Ρονάλντο: H λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025 (pics, vids)
- LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ
- LIVE: Αιγάλεω – Άρης
- Επίσημο: O Χρήστος Κόντης ανέλαβε τον ΟΦΗ
- Super League: Γερμανός Elite διαιτητής στο Ολυμπιακός – Άρης
- Στην Παρτίζαν και επίσημα ο Καλάθης (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις