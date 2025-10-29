«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία
«Έχουμε 6 κλειστά σχολεία και 6 σχολεία που λειτουργούν μόνο μια φορά τη μέρα, προτείνουν διαδικτυακά μαθήματα»
- Πάτρα: Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και έβγαλε πιστόλι
- Πούλαγαν δήθεν λουλούδια και έκλεβαν τουρίστες στου Ψυρρή – Συνελήφθησαν 5 νεαροί
- Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
- «Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Το τελευταίο μέρος του πρώτου -για φέτος- «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» περιελάμβανε δυο Έλληνες της ομογένειας και συγκεκριμένα την εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού.
Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε διαδικτυακά τον Κωνσταντίνο Καχριμανίδη, πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας της Βάδης Βερτεμβέργης και την Θωμαή Αντωνίου, μέλος της συνομοσπονδίας, οι οποίοι μίλησαν για την έλλειψη Ελλήνων καθηγητών στη Γερμανία.
«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας και ειδικά τα παιδιά μας» είπε η κ Αντωνίου συγκεκριμένα και συμπλήρωσε πως «πριν την κρίση είχαμε 500 εκπαιδευτικούς και σήμερα μετράμε μόλις 15, είχαμε 150 τμήματα ελληνικής γλώσσας και σήμερα μετράμε 29».
«Έχουμε 6 κλειστά σχολεία και 6 σχολεία που λειτουργούν μόνο μια φορά τη μέρα, προτείνουν διαδικτυακά μαθήματα» είπε με τη σειρά του ο κ. Καχριμανίδης.
Δείτε το απόσπασμα:
- Ιταλία: Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επικύρωσε την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία
- Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μείωση φορολογίας
- Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
- Serie A: Επιβλητική Ίντερ» επί της Φιορεντίνα (3-0), εκτός έδρας νίκη η Κρεμονέζε στη Γένοβα (2-0)
- Η Ουκρανία αγωνίζεται να διατηρήσει τον έλεγχο του Ποκρόβσκ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις