Έφτασε η ώρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Οι πιο συγκινητικές στιγμές της περσινής σεζόν

Το ραντεβού έχει δοθεί! Απόψε στις 21:00 το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει στους δέκτες μας μέσα από τη συχνότητα του MEGA, έτοιμο να σχολιάσει, να σατιρίσει, αλλά και να συγκινήσει. Η εκπομπή Buongiorno, ετοίμασε με αφορμή την πρεμιέρα ένα αφιέρωμα στις πιο δυνατές και ανθρώπινες στιγμές της περασμένης σεζόν, υπενθυμίζοντας πως το «Τσαντίρι» είναι κάτι παραπάνω από σάτιρα.

Ο δημιουργός άλλωστε έχει χαρακτηρίσει κάποιους ανθρώπους «κοινωνικές σημαδούρες», σημεία αναφοράς σε μια δύσκολη εποχή που η αλληλεγγύη πολλές φορές αμφισβητείται. Αυτούς τους ανθρώπους επιλέγει να φιλοξενήσει διαχρονικά στο «Τσαντίρι».

Οι καλεσμένοι του Λάκη την περασμένη σεζόν

Από την πρώτη κιόλας εκπομπή της σεζόν, ο Λάκης Λαζόπουλος άνοιξε την αγκαλιά του σε εκείνους που έχουν ανάγκη να ακουστεί η φωνή τους. Στην περσινή πρεμιέρα, φιλοξένησε τους εποχικούς πυροσβέστες που δέχθηκαν βίαιη επίθεση κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας, με τον Πρόεδρο του Σωματείου, Θάνο Ψαρόπουλο, να δηλώνει συγκινημένος: «Οι ήρωες δε φοράνε μπέρτες. Οι ήρωες φοράνε μπλε και μπεζ στολές».

Λίγο αργότερα, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου και η κόρη του Άρια, η οποία έχει διαγνωστεί με αυτισμό, μοιράστηκαν την ιστορία τους. Η Άρια, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, συγκλόνισε: «Θα ήθελα να ξέρετε ότι έχουμε συναισθήματα όπως κι εσείς, κι είμαστε πολύ ευαίσθητοι εμείς με αυτισμό. Σας παρακαλώ να μας συμπεριφέρεστε με καλοσύνη».

Ιδιαίτερα ηχηρό ήταν και το μήνυμα κατά της έμφυλης βίας που έστειλαν μαθητές με τη χορωδία AlBaTroS και το ροκ σύνολο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τακούνια για καρφιά», αποσπώντας το πιο ζεστό χειροκρότημα.

Αναμφίβολα, οι πιο συγκλονιστικές στιγμές ήταν εκείνες όπου το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» έδωσε βήμα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, όπως ο Νίκος Πλακιάς, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Δημήτρης Παπαγγελής και ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, μίλησαν για τον αβάσταχτο πόνο, την απώλεια και τη σιωπή, με τον κόσμο να τους χειροκροτεί όρθιος.

Τέλος, την περασμένη σεζόν έκλεισε με τον Ιάσονα Αποστολόπουλο, τον διασώστη προσφύγων, ο οποίος μίλησε για τις αποστολές στη Μεσόγειο και τη Γάζα, ζητώντας δικαίωση για τις χαμένες ψυχές στο ναυάγιο της Πύλου.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και οι μουσικοί που τραγούδησαν μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο

Το συγκινητικό αφιέρωμα στα περσινά highlight που ετοίμασε το Buongiorno είχε όμως και αποσπάσματα από τους μοναδικούς καλλιτέχνες που πλημμύρισαν με μουσική τη σκηνή. Πάνος Βλάχος, Μανώλης Μητσιάς, Πυξ Λαξ, Ματούλα Ζαμάνη, Μίλτος Πασχαλίδης, Μελίνα Ασλανίδου και πολλοί άλλοι ταξίδεψαν μουσικά θεατές και τηλεθεατές του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Απόψε, λοιπόν, στις 21:00 το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κάνει πρεμιέρα στο MEGA κρατώντας το ίδιο τέμπο σε ό, τι αφορά στη μουσική της βραδιάς. Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχεται δύο ξεχωριστές τραγουδίστριες: Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Δείτε το trailer της πρεμιέρας του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» εδώ: