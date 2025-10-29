magazin
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Έφτασε η ώρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Οι πιο συγκινητικές στιγμές της περσινής σεζόν
29 Οκτωβρίου 2025 | 18:45

Έφτασε η ώρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Οι πιο συγκινητικές στιγμές της περσινής σεζόν

Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει. Απόψε, στις 21.00, το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ο Λάκης Λαζόπουλος και η σάτιρα επιστρέφουν στο MEGA.

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Το ραντεβού έχει δοθεί! Απόψε στις 21:00 το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει στους δέκτες μας μέσα από τη συχνότητα του MEGA, έτοιμο να σχολιάσει, να σατιρίσει, αλλά και να συγκινήσει. Η εκπομπή Buongiorno,  ετοίμασε με αφορμή την πρεμιέρα ένα αφιέρωμα στις πιο δυνατές και ανθρώπινες στιγμές της περασμένης σεζόν, υπενθυμίζοντας πως το «Τσαντίρι» είναι κάτι παραπάνω από σάτιρα.

Ο δημιουργός άλλωστε έχει χαρακτηρίσει κάποιους ανθρώπους «κοινωνικές σημαδούρες», σημεία αναφοράς σε μια δύσκολη εποχή που η αλληλεγγύη πολλές φορές αμφισβητείται. Αυτούς τους ανθρώπους επιλέγει να φιλοξενήσει διαχρονικά στο «Τσαντίρι».

Οι καλεσμένοι του Λάκη την περασμένη σεζόν

Από την πρώτη κιόλας εκπομπή της σεζόν, ο Λάκης Λαζόπουλος άνοιξε την αγκαλιά του σε εκείνους που έχουν ανάγκη να ακουστεί η φωνή τους. Στην περσινή πρεμιέρα, φιλοξένησε τους εποχικούς πυροσβέστες που δέχθηκαν βίαιη επίθεση κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας, με τον Πρόεδρο του Σωματείου, Θάνο Ψαρόπουλο, να δηλώνει συγκινημένος: «Οι ήρωες δε φοράνε μπέρτες. Οι ήρωες φοράνε μπλε και μπεζ στολές».

Λίγο αργότερα, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου και η κόρη του Άρια, η οποία έχει διαγνωστεί με αυτισμό, μοιράστηκαν την ιστορία τους. Η Άρια, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, συγκλόνισε: «Θα ήθελα να ξέρετε ότι έχουμε συναισθήματα όπως κι εσείς, κι είμαστε πολύ ευαίσθητοι εμείς με αυτισμό. Σας παρακαλώ να μας συμπεριφέρεστε με καλοσύνη».

Ιδιαίτερα ηχηρό ήταν και το μήνυμα κατά της έμφυλης βίας που έστειλαν μαθητές με τη χορωδία AlBaTroS και το ροκ σύνολο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τακούνια για καρφιά», αποσπώντας το πιο ζεστό χειροκρότημα.

Αναμφίβολα, οι πιο συγκλονιστικές στιγμές ήταν εκείνες όπου το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» έδωσε βήμα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, όπως ο Νίκος Πλακιάς, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Δημήτρης Παπαγγελής και ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, μίλησαν για τον αβάσταχτο πόνο, την απώλεια και τη σιωπή, με τον κόσμο να τους χειροκροτεί όρθιος.

Τέλος, την περασμένη σεζόν έκλεισε με τον Ιάσονα Αποστολόπουλο, τον διασώστη προσφύγων, ο οποίος μίλησε για τις αποστολές στη Μεσόγειο και τη Γάζα, ζητώντας δικαίωση για τις χαμένες ψυχές στο ναυάγιο της Πύλου.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και οι μουσικοί που τραγούδησαν μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο

Το συγκινητικό αφιέρωμα στα περσινά highlight που ετοίμασε το Buongiorno είχε όμως και αποσπάσματα από τους μοναδικούς καλλιτέχνες που πλημμύρισαν με μουσική τη σκηνή. Πάνος Βλάχος, Μανώλης Μητσιάς, Πυξ Λαξ, Ματούλα Ζαμάνη, Μίλτος Πασχαλίδης, Μελίνα Ασλανίδου και πολλοί άλλοι ταξίδεψαν μουσικά θεατές και τηλεθεατές του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Απόψε, λοιπόν, στις 21:00 το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κάνει πρεμιέρα στο MEGA κρατώντας το ίδιο τέμπο σε ό, τι αφορά στη μουσική της βραδιάς. Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχεται δύο ξεχωριστές τραγουδίστριες: Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Δείτε το trailer της πρεμιέρας του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» εδώ:

YouTube thumbnail

World
Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. – Τέλος στην ποσοτική σύσφιγξη

Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. – Τέλος στην ποσοτική σύσφιγξη

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια
Fizz 29.10.25

Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια

Το «σοκαριστικό ζευγάρι της χρονιάς» Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι είναι το τελευταίο σε μια σειρά σχέσεων πολιτικών και σταρ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ρωτήστε και τον μπαμπά του....

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ
Ξεκατίνιασμα 29.10.25

«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ

Με την κόντρα μέσα στην οικογένεια να αγγίζει το κόκκινο τους τελευταίους μήνες, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες. Και ήταν ξεκάθαρη, έστω κι αν δεν είπε ποτέ το όνομα της νύφη της Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του
X-Files 29.10.25

Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του

Με το Χάλογουιν να πλησιάζει, μια νέα έρευνα έδειξε ότι ένας στους τρεις ανθρώπους πιστεύει στα φαντάσματα. Το Τέρας του Λοχ Νες δεν είχε την ίδια τύχη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ
Ωραίος 29.10.25

Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ

Ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ, ο ηθοποιός που έμελλε να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος στο αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones, γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ προκειμένου να ασχοληθεί με την νευροεπιστήμη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις
«Με κούρασα» 29.10.25

«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ότι αποφεύγει πλέον τον Τύπο, καθώς η υπερπροβολή και τα online σχόλια γύρω από την περσόνα της την οδήγησαν σε διετή παύση από το Χόλιγουντ

Σύνταξη
Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge
Χαμός 28.10.25

Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge

Ο Γουίλιαμ φέρεται να προειδοποίησε τις Βεατρίκη και Ευγενία πως οι τίτλοι τους μπορεί να επανεξεταστούν, αν ο πατέρας τους, Άντριου, δεν αποχωρήσει από το Royal Lodge, ανοίγοντας νέο μέτωπο στο παλάτι

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
Σαν σήμερα 28.10.25

Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, αποκαλύπτει την υποκρισία των κέντρων αποτοξίνωσης και τη νέα δομή που φέρει την κληρονομιά του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» – Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν
Τρελή χημεία 28.10.25

«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» - Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν

Η Κέιτ Χάντσον επαινεί γελώντας τον συμπρωταγωνιστή της στο «Song Sung Blue» Χιου Τζάκμαν. Οι δύο τους υποδύονται ένα ζευγάρι μουσικών που παλεύουν για να δημιουργήσουν μια μπάντα-αφιέρωμα στον Νιλ Ντάιαμοντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»
Walk With Me 28.10.25

Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»

Πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο για καρκίνο του μαστού, η Τίνα Νόουλς λέει πως οι κόρες της, Μπιγιονσέ και Σολάνζ, της τραγούδησαν για να της δώσουν δύναμη. «Ένιωσα πως όλα θα πάνε καλά».

Σύνταξη
Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρασκήνιο 29.10.25

Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μητσοτάκης, Δούκας, Δένδιας: τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν στην εκδήλωση

Σύνταξη
«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου
600 κλήσεις για βοήθεια 29.10.25

«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου

Η πρώτη μεγάλη καταιγίδα του φθινοπώρου προκαλεί σημαντικές πλημμύρες και τουλάχιστον 600 περιστατικά στην Ουέλβα και τη Σεβίλλη, στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια
Fizz 29.10.25

Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια

Το «σοκαριστικό ζευγάρι της χρονιάς» Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι είναι το τελευταίο σε μια σειρά σχέσεων πολιτικών και σταρ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ρωτήστε και τον μπαμπά του....

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μονακό για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις
Μπλόκο σε συσκευές 29.10.25

Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις

Η Λετονία έχει θέσει το ζήτημα των ΜΜΕ στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Eκφράζονται φόβοι ότι η απαγόρευση θα δημιουργήσει προηγούμενο για απαγόρευση ιστοσελίδων «για λόγους άλλους από την ασφάλεια»

Σύνταξη
Σλοβακία: Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς
Κόσμος 29.10.25

Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και χρήστες σκούτερ και ηλεκτρικών ποδηλάτων — οι οποίοι επιτρέπεται να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια — και έχει ως στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύνταξη
Κράτος δικαίου: Σταθερά χαμηλά η Ελλάδα – Στις τρεις τελευταίες της Ευρώπης
World Justice Project 29.10.25

Σταθερά χαμηλά η Ελλάδα στον δείκτη κράτους δικαίου - Στις τρεις τελευταίες της Ευρώπης

Κάτι σάπιο υπάρχει στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η κατάσταση στη χώρα μας συνεχίζει να είναι προβληματική κάτι που πιστοποιούν όλες οι τελευταίες εκθέσεις που έχουν δημοσιευτεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέες ταυτότητες: Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία στο gov.gr – Κατέρρευσε μέσα σε λίγη ώρα όταν άνοιξαν νέα ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία στο gov.gr για τη νέα ταυτότητα - Κατέρρευσε μέσα σε λίγη ώρα όταν άνοιξαν νέα ραντεβού

Το πρόβλημα οφείλεται πιθανότατα λόγω της υπερβολική ζήτησης και της μαζικής εισόδου χρηστών στην εφαρμογή για να κλείσουν ραντεβού για τη νέα ταυτότητα

Σύνταξη
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζορίζεται το Κίεβο – Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;
Άνευ προηγουμένου 29.10.25

Ζορίζεται το Κίεβο - Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;

Ειδικοί παρατηρούν ότι η ουκρανική αεράμυνα υποφέρει σε τέτοιο βαθμό από τις ρωσικές επιθέσεις που το Κίεβο προσπαθεί να κρατήσει όρθιες τις ενεργειακές υποδομές του με νύχια και δόντια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]
Κόσμος 29.10.25

Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]

Τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και σπίτια στην Τζαμάικα από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα. Βαρύς ο «φόρος αίματος» στην Αϊτή με 20 νεκρούς και 10 αγνοούμενους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ (vids)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και αποτελεσματικός και με πρωταγωνιστές τους Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν, συνέτριψε 5-0 τον Βόλο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας
Ελλάδα 29.10.25

Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας

Διαγωνισμό «για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς» ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ
Ελλάδα 29.10.25

Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ

Όπως αναφέρει Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, από τις 14 Μαρτίου είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση στο Δρομοκαΐτειο για νοσηλεία του 38χρονου

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Η κυβέρνηση μάλλον αρμενίζει στραβά καθώς οι επιλογές της προκαλούν συνεχώς παρεμβάσεις σημαντικών στελεχών που προέρχονται από τους κόλπους της. Γιατί η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το στραβό αρμένισμα ταιριάζει στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

