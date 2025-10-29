Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Απόψε η μεγάλη πρεμιέρα με Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου
Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει απόψε στις μικρές οθόνες και φέρνει μαζί του τη σάτιρα. Στις 21.00, στο MEGA.
- «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος από το Αγρίνιο
- Κραυγή αγωνίας: Οι μισές από τις φυλές των αυτόχθονων ιθαγενών απειλούνται - Ο ρόλος των influencer
- Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά
- Τα εργαστήρια θα δώσουν απαντήσεις για το πιστόλι στον Κορυδαλλό
Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο έχει ξεκινήσει. Η αυλαία ανοίγει απόψε στις 21:00, στο MEGA.
Το «Τσαντίρι» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν με στόχο να προσφέρει το καθιερωμένο δίωρο γέλιου, αλλά και προβληματισμού στους τηλεθεατές. Στην πρώτη «καλησπέρα» της σεζόν, ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει μαζί του στη σκηνή τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οι δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες αναλαμβάνουν να δώσουν ρυθμό και μελωδία στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».
Ο δημιουργός θα έχει φυσικά στο πλευρό του, όπως πάντα, αγαπημένους καλλιτέχνες, στους οποίους εμπιστεύεται τα κείμενά του όλα αυτά τα χρόνια και μαζί προσθέτουν μια πινελιά Επιθεώρησης στην εκπομπή του MEGA.
Με όχημα τη σάτιρα και εργαλεία τη διεισδυτική του ματιά –αλλά και τις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης– ο Λάκης Λαζόπουλος αναλαμβάνει να καθρεφτίσει την κοινωνία και να ενσαρκώσει τα 1.000 πρόσωπα της επικαιρότητας.
Η σάτιρα βρίσκει και φέτος τηλεοπτική στέγη. Πρεμιέρα για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» απόψε στις 21:00, μόνο στο MEGA.
#tsantiri
- Μια νύχτα μόνο: Νέες backstage φωτογραφίες πριν την πρεμιέρα
- Νεπάλ: Ελικόπτερο κατέπεσε κατά τη διάρκεια διάσωσης πεζοπόρων στο Έβερεστ
- Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
- Βασίλισσα της ΑΙ, η Nvidia πλησιάζει ιστορική αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων
- Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν και… εξαφανίζονται τα εισιτήρια για το σπουδαίο ματς με την Αϊντχόφεν
- Τι στοιχειώνει τα ελληνικά νοικοκυριά – Οι φόβοι που αποκαλύπτονται με την έλευση του Halloween
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις