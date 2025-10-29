Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29 Οκτωβρίου 2025 | 09:02

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Spotlight

Η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να τιθασεύσει την ακρίβεια, ιδίως στα αγαθά και τις υπηρεσίες που αφορούν τα λαϊκά στρώματα. Δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που να στηρίζεται σε κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία και όχι μόνο στον τουρισμό και το real estate. Δεν έχει λύσει σοβαρά προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση και στη δημόσια υγεία. Αντιθέτως έχει προσθέσει και νέα προβλήματα σε αυτά που ήδη υπήρχαν. Δεν έχει μπορέσει να αναβαθμίσει τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, την ώρα που η Τουρκία έχει καταφέρει να αναγορευτεί σε αναπόφευκτο συνομιλητή.

Αυτό όμως που έχει καταφέρει -πρέπει να το παραδεχτούμε εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι- είναι να ελέγχει την ατζέντα του δημόσιου διαλόγου σε καθοριστικό βαθμό, κίνηση σωτήρια για την ίδια.

Δείτε για παράδειγμα πώς χειρίστηκε δύο πρόσφατα ζητήματα:

Το ένα ήταν αυτό που αφορούσε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κατάφερε να διαμορφώσει ένα κλίμα και να δημιουργήσει ένα επί της ουσίας ανύπαρκτο θέμα, την υποτιθέμενη έλλειψη σεβασμού στο μνημείο εξαιτίας των κινητοποιήσεων εκεί, να υποχρεώσει τους πάντες να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό και να περάσει νομοθετική ρύθμιση, που παρότι βαθιά αυταρχική στον πυρήνα της κατορθώνει να συσπειρώνει το δικό της ακροατήριο και κυρίως ενεργοποιώντας συντηρητικά αντανακλαστικά να το κάνει εχθρικό απέναντι στις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης. Πάνω από όλα κατάφερε να καθόμαστε να συζητάμε για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αντί για την πολιτική ουσία που είναι η συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης να αποσείσει κάθε δική της ευθύνη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Το άλλο ήταν αυτό που αφορούσε την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, όπου κατάφερε να συζητάνε τα Μέσα εάν έπρεπε να πάνε υψηλόβαθμα στελέχη της αντιπολίτευσης στη κηδεία ενός τραγουδοποιού το έργο του οποίου αγαπήθηκε από όλη τη χώρα (και θα συνεχίσει να αγαπιέται), αλλά τα τελευταία χρόνια είχε κατά βάση ταυτιστεί πολιτικά με την κυβερνητική παράταξη. Δηλαδή, αντί απλώς να τιμάμε τη μνήμη του – με όποιο τρόπο επιλέγει ο καθένας – ή να συζητάμε για την αξία που είχε η ποιοτική τέχνη καταλήξαμε να συζητάμε ποιος είναι ευπρεπής ή απρεπής. Και βεβαίως αυτή η αντιπαράθεση – που η κυβέρνηση τη μεθόδευσε γιατί θεώρησε ότι έτσι φαινόταν πιο ανοιχτόκαρδη και σεβαστική απέναντι σε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη – είχε και πάλι ως αποτέλεσμα να παραγκωνιστούν άλλα σοβαρά θέματα από την επικαιρότητα. Και πρωτίστως όλα αυτά που αφορούν την πραγματική αποτυχία της κυβέρνησης σε κρίσιμες διαστάσεις του κυβερνητικού έργου που αφορούν τη ζωή και το μέλλον της πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Βεβαίως, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί το κάνει η κυβέρνηση και γιατί αξιοποιεί και τη δυνατότητα να συντονίζει τα «φίλια» ΜΜΕ σε αυτή την κατεύθυνση. Το ερώτημα είναι γιατί όλοι οι άλλοι την ακολουθούν.

Και εδώ οι απαντήσεις μας φέρνουν αντιμέτωπους με τον πυρήνα του ερωτήματος: την αδυναμία διαμόρφωσης πειστικής εναλλακτικής στη χώρα μας.

Γιατί η αντιπολίτευση σε μεγάλο βαθμό «εθίστηκε» σε μια αντίληψη της δημοσιότητας που επικεντρώνοντας στο ένα ή το άλλο επιφαινόμενο νομίζει ότι «σφυροκοπά» την κυβέρνηση ή τους υπουργούς της (αναλογιστείτε πόσο χρόνο αφιερώνουμε στις διάφορες άστοχες αναρτήσεις υπουργών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), ενώ στην πραγματικότητα απλώς χαρίζει πολιτικό χρόνο στην κυβέρνηση γιατί πολύ απλά δεν εστιάζει στην αποδόμηση των κρίσιμων κυβερνητικών επιλογών και πρωτίστως στην κατάθεση εναλλακτικών λύσεων.

Γιατί και η αντιπολίτευση σήμερα βολεύεται σε μια δημοσιότητα που σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από την αισθητική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις έντονες αλλά αβαθείς «μάχες» που ξεσπούν εκεί.

Γιατί πέραν συνθημάτων ή αναπαραγωγής αιτημάτων κοινωνικών κλάδων, σοβαρή δουλειά για την επεξεργασία διαφορετικών πολιτικών δεν γίνεται. Πόσες επεξεργασμένες προτάσεις μεγάλων μεταρρυθμίσεων, επεξεργασμένων μέχρι του επιπέδου των προσχεδίων νόμων, έχετε ακούσει από την προοδευτική αντιπολίτευση το τελευταίο διάστημα;

Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια κυβέρνηση αντικειμενικά από τις πιο «στριμωγμένες» των τελευταίων ετών – με δημοσκοπικές χαμηλές πτήσεις, κοινωνικά προβλήματα που παροξύνονται, γεωπολιτικές προκλήσεις που προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν, κρίση των θεσμών και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς – να κατορθώνει να διατηρεί την πρωτοβουλία και να ορίζει την «ατζέντα».

Προφανώς είναι μια στρατηγική κοντόθωρη, αλλά όσο η αντιπολίτευση δεν στρέφει τη συζήτηση στη «μεγάλη εικόνα» και τα σοβαρά προβλήματα, θα συνεχίσει να αποδίδει. Και θα εξακολουθήσει – κάτι που συμφέρει την κυβέρνηση – να κάνει τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν με δυσπιστία συνολικά την πολιτική.

Και το κυρίαρχο πλέον αίτημα πολιτικής αλλαγής θα μένει μετέωρο, να υπονομεύεται από την επίσης βολική για το σύστημα και την κυβέρνηση άποψη ότι δεν υπάρχει εφικτή και αξιόπιστη εναλλακτική. Ο δρόμος λοιπόν για όποιον θέλει να δώσει σάρκα και οστά στο αίτημα αλλαγής και διέξοδο σε μια κοινωνία που ασφυκτιά είναι δύσκολος αλλά καθαρός. Αυτοί που ενδιαφέρονται για να υπάρξει μια άλλη πορεία του τόπου πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους στις σειρήνες αυτού του είδους πολιτικής αντιπαράθεσης. Να απέχουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους προβληματικούς τρόπους που διεξάγεται η πολιτική συζήτηση εκεί. Να μην «τσιμπάνε» στον τρόπο που η κυβέρνηση «σηκώνει» το ένα ή το άλλο «θέμα», στην προσπάθεια να μετατοπίσει την ατζέντα από τα πραγματικά ζητήματα. Να ανοίξουν με δική τους πρωτοβουλία και με επεξεργασμένες θέσεις τα κρίσιμα θέματα, αυτά που όντως αφορούν τους πολίτες και να υποχρεώσουν την κυβέρνηση να απολογηθεί.

Κοντολογίς να θυμηθούν ξανά τι σημαίνει πολιτική, να αφήσουν την ευκολία του «αντανακλαστικού» και να κάνουν τον κόπο της σκέψης που απαιτούν οι καιροί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα «τρέξει» η ΑΑΔΕ τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα «τρέξει» η ΑΑΔΕ τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Φυσικό αέριο
LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Editorial
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από τη συζήτηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ενδημική διαφθορά
Editorial 20.10.25

Ενδημική διαφθορά

Υπάρχει λόγος που οι πολίτες πιστεύουν ότι η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς και αυτό είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη
Editorial 13.10.25

Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη

Στην ιστορική συγκυρία που διανύουμε χρειαζόμαστε ηγέτες που να μπορούν να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ουσία και η αμηχανία
Editorial 08.10.25

Η ουσία και η αμηχανία

Οι περισσότερες αντιδράσεις στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνουν αμηχανία. Ακριβώς, επειδή επέλεξε να τοποθετηθεί επί της ουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
Κλίμα πόλωσης 29.10.25

Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά

Η πολιτική κρίση στην Ολλανδία συνεχίζεται καθώς οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα - Μικρές πιθανότητες για τον ακροδεξιό Βίλντερς να γίνει πρωθυπουργός

Σύνταξη
Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια

Τέσσερα χρόνια μετά την απαγόρευση κάθε γυναικείου αθλητισμού στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, η ομάδα Afghan Women United –αποτελούμενη από πρόσφυγες– αγωνίστηκε για πρώτη φορά ξανά σε διεθνές επίπεδο στο Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση – Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»
Πολιτική αντιπαράθεση 29.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα της τροπολογίας του Αγνώστου Στρατιώτη

Σύνταξη
To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς
Μπάσκετ 29.10.25

To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς

Το NBA αναθεωρεί τις πολιτικές του για τους τραυματίες, την εκπαίδευση του προσωπικού και την εποπτεία των στοιχημάτων, καθώς οι υποθέσεις των δύο αστέρων προκαλούν νέο σοκ στο αμερικανικό μπάσκετ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)
Άλλα Αθλήματα 29.10.25

Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ και αποδοκιμάστηκε – Ποιος είναι ο λόγος που συνέβη αυτό και ποιοι βρέθηκαν δίπλα του

Σύνταξη
Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ
Ωραίος 29.10.25

Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ

Ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ, ο ηθοποιός που έμελλε να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος στο αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones, γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ προκειμένου να ασχοληθεί με την νευροεπιστήμη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χανιά: «Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στη Γιορτή Κάστανου
Αλλάζει στάση 29.10.25

«Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στα Χανιά

Υιοθετώντας τη γραμμή της απουσίας προμελέτης για το φονικό στα Χανιά, ο 23χρονος λέει ότι σκοπός του ήταν να ρίξει μπαλωθιές - «Σε ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα» λέει ο Λύτρας

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ
Euroleague 29.10.25

Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός έχασε τον Ρισόν Χολμς για πάνω από ένα μήνα, ο Ματίας Λεσόρ είναι σε φάση επιστροφής και γενικά έχει ξεμείνει στο «5» μόνο με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν – Οι σκέψεις για μεταγραφή και η ατάκα του Αταμάν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)
Language 29.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)

Η έντονη έλξη που ένιωθαν για την Αθήνα οι απλοί πολίτες άλλων ελληνικών πόλεων ήταν απόρροια του γεγονότος ότι το δημοκρατικό της πολίτευμα ήταν συνυφασμένο με την έννοια της ελευθερίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γάζα: Το λουτρό αίματος δεν ανησυχεί τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά
Δεν ανησυχούν οι ΗΠΑ 29.10.25 Upd: 10:54

Λουτρό αίματος: Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και... επανήλθε στην εκεχειρία

Εικόνα από το παρελθόν - αλλά και από το μέλλον - στη Γάζα με το Ισραήλ να προχωρά σε μαζικούς βομβαρδισμούς εν μέσω εκεχειρίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους
Κόσμος 29.10.25

Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους

Νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διαφορές στις ταξιδιωτικές συνήθειες που έχουν οι Ευρωπαίοι, από το πόσα ξοδεύουν μέχρι το πόσο πρόθυμοι είναι να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις
«Με κούρασα» 29.10.25

«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ότι αποφεύγει πλέον τον Τύπο, καθώς η υπερπροβολή και τα online σχόλια γύρω από την περσόνα της την οδήγησαν σε διετή παύση από το Χόλιγουντ

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός
Ανασφάλεια 29.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός

Αυξημένες είναι οι απολύσεις σε θέσεις γραφείου, με την τεχνητή νοημοσύνη να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο, κτίζοντας ένα αβέβαιο αύριο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γλυφάδα: Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στην 70χρονη – Ο δράστης την χτυπούσε ενώ ήταν λιπόθυμη
Χαροπαλεύει 29.10.25

Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στη Γλυφάδα - Ο δράστης χτυπούσε την 70χρονη ενώ ήταν λιπόθυμη

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ - Δέχτηκε επίθεση από 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα - Ο άνδρας έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο