Microdramas: Το TikTok έχασε τον «θρόνο» του – Και όχι, δεν τον πήρε το Instagram

Μια νέα μεγάλη μελέτη της Ampere Analysis ανατρέπει τα στερεότυπα για το ποιος «κυριαρχεί» στα κάθετα βίντεο μικρής διάρκειας (microdramas). Αν και το TikTok θεωρείται το απόλυτο σπίτι του vertical video, το YouTube εμφανίζεται ως ο πραγματικός πρωταγωνιστής: σχεδόν οι μισοί (44%) από όσους παρακολουθούν microdramas τα βλέπουν στο YouTube.

Το TikTok ακολουθεί με 38%, όμως η τεράστια βάση χρηστών του YouTube το καθιστά αξεπέραστο. Τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Nielsen, το YouTube αντιστοιχούσε στο 12,6% της συνολικής θέασης «TV», αφήνοντας πίσω του το Netflix (8,3%) και όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες που δεν ξεπέρασαν ούτε το 5%.

Συνολικά, YouTube και TikTok συγκεντρώνουν το 82% της θέασης microdramas στα social media. Στο υπόλοιπο ποσοστό μοιράζονται Instagram, X (πρώην Twitter), Facebook, Snapchat, Twitch και Threads.

Τι είναι το microdrama

Το microdrama είναι μια νέα μορφή σειριακού βίντεο — μικρά επεισόδια διάρκειας έως 10 λεπτών (συχνά και πολύ λιγότερο), τα οποία παρακολουθούνται κυρίως σε πλατφόρμες social media, όπως το TikTok και το YouTube. Πρόκειται για μίνι ιστορίες με έντονη πλοκή, γρήγορο ρυθμό και cliffhangers, σχεδιασμένες ώστε ο θεατής να «κολλάει» και να θέλει να δει αμέσως το επόμενο επεισόδιο.

Αυτά τα μικρά digital «συνεχόμενα επεισόδια» θυμίζουν τηλεοπτική σειρά, αλλά είναι φτιαγμένα αποκλειστικά για κάθετη προβολή στο κινητό. Συνδυάζουν στοιχεία από τηλεόραση, streaming και social media, δημιουργώντας έναν νέο τρόπο κατανάλωσης ψυχαγωγικού περιεχομένου — γρήγορο, άμεσο και εθιστικό.

Ποιοι βλέπουν microdramas;

Αν δεν έχεις δει ακόμα κάποιο επεισόδιο των 10 λεπτών ή και λιγότερο… πιθανότατα κάποιος δίπλα σου το έχει κάνει.

12% των χρηστών του διαδικτύου παγκοσμίως έχουν παρακολουθήσει microdrama.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 56.000 χρήστες από 30 χώρες.

Το πιο «φανατικό» κοινό; Οι ηλικίες 18-34, οι οποίοι έχουν 21% περισσότερες πιθανότητες να δουν mini-dramas σε σχέση με τον μέσο χρήστη. Σχεδόν ένας στους δύο (46%) στην ηλικιακή αυτή ομάδα τα παρακολουθεί.

Πού αναπτύσσεται περισσότερο το trend

Πρωταθλήτρια είναι η περιοχή Ασίας – Ειρηνικού (APAC). Αν και πολλές πλατφόρμες microdrama έχουν βάση την Κίνα, οι μεγαλύτερες επιδόσεις στην κατανάλωση έρχονται από:

Ταϊλάνδη

Μαλαισία

Φιλιππίνες

Παράλληλα, εφαρμογές όπως DramaBox και ReelShorts αξιοποιούν πλέον TikTok και YouTube όχι απλώς για προβολή trailers, αλλά ως κανονικά κανάλια διανομής περιεχομένου και «στρατολόγησης» νέων θεατών.

O «βασιλιάς» της οθόνης

Το κάθετο βίντεο είναι το μέλλον — αλλά το YouTube παραμένει ο «βασιλιάς» της οθόνης, όποιο κι αν είναι το format. Και τα microdramas, με το κοινό των νέων να τα απογειώνει, φαίνεται πως ήρθαν για να μείνουν.

