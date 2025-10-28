magazin
Microdramas: Το TikTok έχασε τον «θρόνο» του – Και όχι, δεν τον πήρε το Instagram
Social 28 Οκτωβρίου 2025 | 16:30

Microdramas: Το TikTok έχασε τον «θρόνο» του – Και όχι, δεν τον πήρε το Instagram

Σχεδόν ένας στους δύο χρήστες βλέπει πλέον σειρές λίγων λεπτών σε κάθετη οθόνη. Το YouTube γίνεται το νέο «streaming» των microdramas, αφήνοντας το TikTok πίσω στη μάχη του vertical video

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Spotlight

Μια νέα μεγάλη μελέτη της Ampere Analysis ανατρέπει τα στερεότυπα για το ποιος «κυριαρχεί» στα κάθετα βίντεο μικρής διάρκειας (microdramas). Αν και το TikTok θεωρείται το απόλυτο σπίτι του vertical video, το YouTube εμφανίζεται ως ο πραγματικός πρωταγωνιστής: σχεδόν οι μισοί (44%) από όσους παρακολουθούν microdramas τα βλέπουν στο YouTube.

Το TikTok ακολουθεί με 38%, όμως η τεράστια βάση χρηστών του YouTube το καθιστά αξεπέραστο. Τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Nielsen, το YouTube αντιστοιχούσε στο 12,6% της συνολικής θέασης «TV», αφήνοντας πίσω του το Netflix (8,3%) και όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες που δεν ξεπέρασαν ούτε το 5%.

Συνολικά, YouTube και TikTok συγκεντρώνουν το 82% της θέασης microdramas στα social media. Στο υπόλοιπο ποσοστό μοιράζονται Instagram, X (πρώην Twitter), Facebook, Snapchat, Twitch και Threads.

Τι είναι το microdrama

Το microdrama είναι μια νέα μορφή σειριακού βίντεο — μικρά επεισόδια διάρκειας έως 10 λεπτών (συχνά και πολύ λιγότερο), τα οποία παρακολουθούνται κυρίως σε πλατφόρμες social media, όπως το TikTok και το YouTube. Πρόκειται για μίνι ιστορίες με έντονη πλοκή, γρήγορο ρυθμό και cliffhangers, σχεδιασμένες ώστε ο θεατής να «κολλάει» και να θέλει να δει αμέσως το επόμενο επεισόδιο.

Αυτά τα μικρά digital «συνεχόμενα επεισόδια» θυμίζουν τηλεοπτική σειρά, αλλά είναι φτιαγμένα αποκλειστικά για κάθετη προβολή στο κινητό. Συνδυάζουν στοιχεία από τηλεόραση, streaming και social media, δημιουργώντας έναν νέο τρόπο κατανάλωσης ψυχαγωγικού περιεχομένου — γρήγορο, άμεσο και εθιστικό.

YouTube thumbnail

Ποιοι βλέπουν microdramas;

Αν δεν έχεις δει ακόμα κάποιο επεισόδιο των 10 λεπτών ή και λιγότερο… πιθανότατα κάποιος δίπλα σου το έχει κάνει.

12% των χρηστών του διαδικτύου παγκοσμίως έχουν παρακολουθήσει microdrama.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 56.000 χρήστες από 30 χώρες.

Το πιο «φανατικό» κοινό; Οι ηλικίες 18-34, οι οποίοι έχουν 21% περισσότερες πιθανότητες να δουν mini-dramas σε σχέση με τον μέσο χρήστη. Σχεδόν ένας στους δύο (46%) στην ηλικιακή αυτή ομάδα τα παρακολουθεί.

Πού αναπτύσσεται περισσότερο το trend

Πρωταθλήτρια είναι η περιοχή Ασίας – Ειρηνικού (APAC). Αν και πολλές πλατφόρμες microdrama έχουν βάση την Κίνα, οι μεγαλύτερες επιδόσεις στην κατανάλωση έρχονται από:

  • Ταϊλάνδη
  • Μαλαισία
  • Φιλιππίνες

Παράλληλα, εφαρμογές όπως DramaBox και ReelShorts αξιοποιούν πλέον TikTok και YouTube όχι απλώς για προβολή trailers, αλλά ως κανονικά κανάλια διανομής περιεχομένου και «στρατολόγησης» νέων θεατών.

O «βασιλιάς» της οθόνης

Το κάθετο βίντεο είναι το μέλλον — αλλά το YouTube παραμένει ο «βασιλιάς» της οθόνης, όποιο κι αν είναι το format. Και τα microdramas, με το κοινό των νέων να τα απογειώνει, φαίνεται πως ήρθαν για να μείνουν.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter 

Wall Street
Wall Street: Οι «ταύροι» επιστρέφουν – Tι βλέπουν οι διαχειριστές κεφαλαίων έως το 2026

Wall Street: Οι «ταύροι» επιστρέφουν – Tι βλέπουν οι διαχειριστές κεφαλαίων έως το 2026

Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Economy
Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
Σαν σήμερα 28.10.25

Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, αποκαλύπτει την υποκρισία των κέντρων αποτοξίνωσης και τη νέα δομή που φέρει την κληρονομιά του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» – Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν
Τρελή χημεία 28.10.25

«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» - Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν

Η Κέιτ Χάντσον επαινεί γελώντας τον συμπρωταγωνιστή της στο «Song Sung Blue» Χιου Τζάκμαν. Οι δύο τους υποδύονται ένα ζευγάρι μουσικών που παλεύουν για να δημιουργήσουν μια μπάντα-αφιέρωμα στον Νιλ Ντάιαμοντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»
Walk With Me 28.10.25

Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»

Πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο για καρκίνο του μαστού, η Τίνα Νόουλς λέει πως οι κόρες της, Μπιγιονσέ και Σολάνζ, της τραγούδησαν για να της δώσουν δύναμη. «Ένιωσα πως όλα θα πάνε καλά».

Σύνταξη
Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική
Πρώην πρώτη 28.10.25

Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική

Σχεδόν μια δεκαετία μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο, η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει ότι αισθάνεται «πιο σίγουρη από ποτέ» καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της βιβλίο για το στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»
Τι φοβάται; 28.10.25

Στέλαν Σκάρσγκαρντ - Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο 74χρονος ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, λέει ότι ζει «με παράταση» από τότε που έπαθε εγκεφαλικό, πριν από τρία χρόνια, μεταξύ των γυρισμάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
Μεγάλο στοίχημα 27.10.25

Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights

Το Χόλιγουντ έβαλε τα καλά του, η μόδα φόρεσε τα κοστούμια της και η Άννα Γουίντουρ έδειξε τα δόντια της καθώς θέλει να μεταμορφώσει τη Vogue από μπράντα μόδας σε μηχανή παραγωγής περιεχομένου για επιχειρηματικούς κολοσσούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
Αγάπη 27.10.25

Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη θυελλώδη βιομηχανία του Χόλιγουντ με το ζευγάρι να μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής

Σύνταξη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Κατρακύλα 27.10.25

Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της
«Είσαι υπερεκτιμημένη;» 27.10.25

Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της

Η γνωστή ηθοποιός Μέγκαν Φοξ μίλησε για την ξαφνική επιτυχία της στα μέσα των zeros και το πόσο δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη διασημότητα και τα media.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
Σαν σήμερα 28.10.25

Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, αποκαλύπτει την υποκρισία των κέντρων αποτοξίνωσης και τη νέα δομή που φέρει την κληρονομιά του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague 28.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων
Δημοσιονομική κρίση 28.10.25

Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων

Η κυβερνητική συμμαχία, αλλά και η Λεπέν αρνούνται να ψηφίσουν και τη «light» φορολόγηση των υπερπλουσίων. Οι Σοσιαλιστές έχουν απειλήσει με μομφή αν η κυβέρνηση δεν δεχθεί την πρότασή τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
On Field 28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων τρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 28.10.25

Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων τρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες στην Πετρούπολη, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα.

Σύνταξη
«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» – Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν
Τρελή χημεία 28.10.25

«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» - Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν

Η Κέιτ Χάντσον επαινεί γελώντας τον συμπρωταγωνιστή της στο «Song Sung Blue» Χιου Τζάκμαν. Οι δύο τους υποδύονται ένα ζευγάρι μουσικών που παλεύουν για να δημιουργήσουν μια μπάντα-αφιέρωμα στον Νιλ Ντάιαμοντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών σε Γάζα και Ράφα
Με εντολή Νετανιάχου 28.10.25 Upd: 20:58

Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών σε Γάζα και Ράφα

Παράλληλα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον ουρανό της Γάζας, με ισραηλινά drone να αιωρούνται σε αυτόν - Η επίθεση πραγματοποιείται μετά από εντολή του Νετανιάχου για πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους
Ιστορίες κατασκοπίας; 28.10.25

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους

Επιχείρηση δωροδοκίας του πιλότου του Μαδούρο φέρονται να έκαναν οι ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να τον ανατρέψουν από την εξουσία στη Βενεζουέλα. Ωστόσο το σχέδιο όχι μόνο απέτυχε, αλλά και αποκαλύφθηκε.

Σύνταξη
Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)

Εκανε… σεφτέ ο Παναιτωλικός την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς νίκησε άνετα την Ελλάδα Σύρου με 4-1. Οι φιλοξενούμενοι δεν κλείστηκαν. Από ένα δοκάρι οι δυο ομάδες

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea
Ποδόσφαιρο 28.10.25

LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea

LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Athens Kallithea, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Συγκινητικό μήνυμα σημαιοφόρου στην παρέλαση – Τι σημαίνει το καρπούζι που είχε στο μανίκι
Μαθητική παρέλαση 28.10.25

28η Οκτωβρίου: Συγκινητικό μήνυμα από σημαιοφόρο - Τι σημαίνει το καρπούζι που είχε στο μανίκι

Έκανε παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου έχοντας στο μανίκι του πουκαμίσου της ένα καρπούζι - σύμβολο που έχει γίνει διεθνώς συνώνυμο συγκεκριμένης στάσης γύρω από ένα μείζον πρόβλημα που παραμένει άλυτο.

Σύνταξη
Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»
Walk With Me 28.10.25

Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»

Πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο για καρκίνο του μαστού, η Τίνα Νόουλς λέει πως οι κόρες της, Μπιγιονσέ και Σολάνζ, της τραγούδησαν για να της δώσουν δύναμη. «Ένιωσα πως όλα θα πάνε καλά».

Σύνταξη
Χανιά: Από μία σφαίρα στην καρδιά ο θάνατος του 52χρονου στο Έλος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 28.10.25

Χανιά: Από μία σφαίρα στην καρδιά ο θάνατος του 52χρονου στο Έλος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τραύματα από τρεις σφαίρες εντόπισε ο ιατροδικαστής στον 52χρονο ωστόσο ένα ήταν το θανατηφόρο στην καρδιά - Ο δράστης υπέδειξε στην αστυνομία που είχε πετάξει το πιστόλι μετά το φονικό στο Έλος Κισάμου

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα
Κόσμος 28.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

Νέα εντολή Νετανιάχου για σφοδρή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από συνάντηση για την αντίδραση του Ισραήλ στις «επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους της Χαμάς»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;
Αμερικανικές τακτικές 28.10.25

Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;

Καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford πλησιάζει τις ακτές της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «επινοεί έναν νέο αιώνιο πόλεμο» εναντίον του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

