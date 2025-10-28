Στο +9,1% οι πωλήσεις για Hoka, Ugg – Θολό το τοπίο για το 2026

Αύξηση των καθαρών πωλήσεων 9,1% στο δεύτερο τρίμηνο ανακοίνωσε ο όμιλος Deckers Brands, με τις μάρκες Hoka και Ugg να σημειώνουν διψήφια ανάπτυξη. Ωστόσο, οι μετοχές υποχώρησαν καθώς οι προβλέψεις της για το πλήρες δημοσιονομικό της πλάνο για το 2026 ήταν χαμηλότερες από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 1973, είναι γνωστή για τα εξειδικευμένα εμπορικά της σήματα -Hoka, Ugg, Teva- και την ανάπτυξή τους σε παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα του lifestyle και της απόδοσης μέσω του σχεδιασμού και του μάρκετινγκ. Ο όμιλος πωλεί τα προϊόντα του μέσω διαφόρων λιανοπωλητών και των δικών της ιστότοπων σε περισσότερες από 50 χώρες.

Η Hoka ξεπέρασε τις συνολικές επιδόσεις της Deckers Brands όπως και της αδελφής μάρκας Ugg

Πάνω κάτω οι Hoka και Ugg

Οι καθαρές πωλήσεις της Hoka αυξήθηκαν κατά 11,1% στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα 634,1 εκατομμύρια δολάρια (σε σύγκριση με 570,9 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος) και οι καθαρές πωλήσεις της Ugg αυξήθηκαν κατά 10,1% στα 759,6 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 689,9 εκατομμύρια δολάρια.

Την ανοδική αυτή πορεία, ωστόσο, δεν ακολούθησαν τα υπόλοιπα σήματα του ομίλου, καθώς οι καθαρές πωλήσεις τους μειώθηκαν κατά 26,5% στα 37,2 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 50,6 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025.

Από την άλλη πλευρά, οι καθαρές πωλήσεις χονδρικής της Deckers Brands αυξήθηκαν κατά 13,4% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αλλά οι καθαρές πωλήσεις απευθείας σε πελάτες μειώθηκαν κατά 0,8%, με τις συγκρίσιμες καθαρές πωλήσεις DTC να μειώνονται κατά 2,9%. Οι διεθνείς καθαρές πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 29,3% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενώ οι εγχώριες (ΗΠΑ) καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,7% και το μικτό περιθώριο κέρδους της επιχείρησης αυξήθηκε ελαφρώς στο 56,2%.

Η πορεία της Deckers Group

Το 1973, ο Karl Lopker ξεκίνησε την καριέρα του κατασκευάζοντας και πουλώντας σαγιονάρες σε εκθέσεις χειροτεχνίας κατά μήκος της δυτικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1975, ο Doug Otto επισκέφθηκε τη Χαβάη για επαγγελματικούς λόγους και διαπίστωσε ότι οι ντόπιοι αποκαλούσαν τα σανδάλια του «deckas», μια αργκό λέξη που βασιζόταν στην ριγέ, πολυεπίπεδη κατασκευή τους που έμοιαζε με «κατάστρωμα» από στοιβαγμένο ξύλο. Μου άρεσε το όνομα, ο Lopker και ο Otto ονόμασαν την μάρκα τους Deckers.

Το 1985, η Deckers επέκτεινε τη γκάμα των σανδαλιών της όταν σύναψε συμφωνία αδειοδότησης για την παραγωγή και διανομή σανδαλιών Teva. Η Deckers αγόρασε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία της Teva το 2002.

Το 1995, αγόρασε την UGG Holdings. Οι μπότες UGG έγιναν γνωστές αφότου συμπεριλήφθηκαν στην ενότητα «Τα αγαπημένα μας» της εκπομπής της Oprah Winfrey το 2003, ενώ το 2013 την Hoka One One.

«Η Hoka και η Ugg κατέγραψαν για άλλη μια φορά διψήφια ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο, αντανακλώντας την ισχυρή απόδοση και τη διεθνή δυναμική αυτών των ισχυρών εμπορικών σημάτων», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Deckers Brands, Stefano Caroti.

«Η ικανότητα των εμπορικών σημάτων μας να συνδέονται με τους καταναλωτές μέσω κορυφαίων καινοτόμων προϊόντων διαφοροποιεί την Deckers στη σημερινή δυναμική και ανταγωνιστική αγορά. Σε συνδυασμό με το καλύτερο λειτουργικό μας μοντέλο και το οικονομικό μας προφίλ, είμαι βέβαιος για την ικανότητά μας να επιτύχουμε τις προοπτικές μας για το οικονομικό έτος 2026 και να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις σημαντικές ευκαιρίες που ανοίγονται για την Deckers».

H Hoka θα αναπτυχθεί σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό

Η Deckers Brands αναμένει ότι η Hoka θα αναπτυχθεί κατά «χαμηλό ποσοστό διψήφιων ποσοστών» σε ετήσια βάση κατά το οικονομικό έτος 2026 και η Ugg προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά «χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό» την ίδια περίοδο.

Η επιχείρηση αναμένει ότι το μικτό περιθώριο κέρδους της θα είναι περίπου 56% και το λειτουργικό της περιθώριο προβλέπεται να είναι περίπου 21,5% για το τρέχον οικονομικό έτος.

Οι μετοχές της επιχείρησης υποχώρησαν σε διψήφιο ποσοστό μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, καθώς η πρόβλεψη καθαρών πωλήσεων ύψους 5,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πλήρες οικονομικό έτος 2026 ήταν χαμηλότερη από τις προηγούμενες εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίες ήταν 5,45 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

«Το έλλειμμα αντανακλά την επιφυλακτική άποψη της διοίκησης για τις καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ εν μέσω αυξήσεων τιμών που οφείλονται στους δασμούς», συμπλήρωσε η αναλύτρια του Bloomberg Intelligence, Abigail Gilmartin.

Πηγή: ot.gr