Ο Γιαμάλ παρουσιάζει τα προσωπικά του παπούτσια

Ο Λαμίν Γιαμάλ, το παιδί-θαύμα του ισπανικού ποδοσφαίρου και σταρ της Μπαρτσελόνα, ετοιμάζεται να κάνει ένα ξεχωριστό ντεμπούτο, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και… εμπορικά. Ο 17χρονος διεθνής είναι έτοιμος να φορέσει για πρώτη φορά τα δικά παπούτσια, που φέρουν το επίσημο λογότυπό του, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα εποχή στην εικόνα και το brand του.

Η είδηση ανακοινώθηκε από την Adidas, που αποτελεί τον βασικό χορηγό αθλητικού εξοπλισμού του Γιαμάλ και μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση, διαθέτουν μοναδικό σχεδιασμό, με χρωματικό ντεγκραντέ που συνδυάζει αποχρώσεις του μοβ και του ροζ στο επάνω μέρος, δημιουργώντας μια οπτική ταυτότητα που συνδυάζει νεανική φρεσκάδα, δημιουργικότητα και έντονο προσωπικό στυλ.

Υπάρχουν λεπτομέρειες σε ροζ foil και λιλά, που προσδίδουν βάθος και υφή, ενώ οι τρεις χαρακτηριστικές λωρίδες της εταιρείας μεταβαίνουν ομαλά από το λευκό στο ροζ, συμβολίζοντας τη μετάβαση του Γιαμάλ από το στάδιο του ταλέντου σε αυτό της καταξίωσης. Η φτέρνα διαθέτει σταθερό τελείωμα σε σκούρο μοβ, που αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα, ενώ μικρές λεπτές γραμμές σε χρώμα «λεμονί νέον» προσθέτουν μια αίσθηση ταχύτητας και ενέργειας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του. Τα ίδια χρώματα εμφανίζονται και στο λογότυπο της Adidas, αλλά και στο νέο προσωπικό σήμα του Γιαμάλ.

Αυτή είναι η ιστορία του

Το προσωπικό λογότυπο που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά αποτελεί έναν ιδιαίτερο συνδυασμό στοιχείων που αφηγούνται την ιστορία του. Ενσωματώνει τα αρχικά του ονόματός του, τον αριθμό 304 —τον τηλεφωνικό κωδικό της γενέτειράς του, Ματαρό—, την εικόνα του αριστερού του ποδιού (το «καλό» του πόδι) να ακουμπά την μπάλα, καθώς και αναφορές σε εμβληματικά αρχιτεκτονικά στοιχεία της Βαρκελώνης, που συμβολίζουν τον τόπο όπου μεγάλωσε και αναδείχθηκε. Με αυτό τον τρόπο, οι μπότες δεν αποτελούν απλώς ένα προϊόν, αλλά ένα προσωπικό αφήγημα που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του.

Για τον Γιαμάλ, που σε ηλικία μόλις 16 ετών έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα, η δημιουργία ενός προσωπικού brand αποτελεί φυσική εξέλιξη της ραγδαίας ανόδου του. Η συνεργασία στοχεύει να εδραιώσει την εικόνα του όχι μόνο ως αθλητή, αλλά και ως διεθνούς είδους, ακολουθώντας τα βήματα άλλων μεγάλων σταρ που απέκτησαν δικές τους συλλογές.

Η πρεμιέρα με το προσωπικό του λογότυπο αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για τον νεαρό επιθετικό: μιας εποχής στην οποία το ταλέντο του στο γήπεδο συνδυάζεται με τη δημιουργία μιας ξεχωριστής προσωπικής ταυτότητας που θα τον συνοδεύει σε κάθε του βήμα. Μαζί με τα γκολ…