Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει ξεχωρίσει γρήγορα στον κόσμο του ποδοσφαίρου, χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και τις εμφανίσεις του με τη Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, η ζωή δεν υπήρξε πάντα εύκολη.

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Γιαμάλ γιόρτασε την ενηλικίωσή του με ένα οικογενειακό γεύμα σε εστιατόριο και αργότερα με ένα ιδιωτικό πάρτι σε πολυτελές διαμέρισμα, κρατώντας στο επίκεντρο την οικογένειά του.

Η εξομολόγηση του Γιαμάλ

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο podcast «Resonancia de Corazón», ο Ισπανός εξτρέμ μίλησε για άγνωστες πτυχές της ζωής του, ξεκινώντας από το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα.

«Κατά τη διάρκεια της προπόνησης με την ομάδα νέων, ο προπονητής μού είπε ότι έπρεπε να ανέβω και να προπονηθώ με την πρώτη ομάδα. Παίξαμε ένα μικρό παιχνίδι μαζί τους και σκόραρα δύο γκολ. Ο Όσκαρ, ο αδερφός του Τσάβι, με ρώτησε πώς ήταν δυνατόν να μην αγωνίζομαι αλλά να είμαι ήρεμος. Και λίγο αργότερα, με πήραν τηλέφωνο. Αρχικά, κλήθηκα για ένα παιχνίδι και δεν έπαιξα. Τον επόμενο, έκανα το ντεμπούτο μου εναντίον της Μπέτις», ανέφερε σχετικά ο νεαρός σταρ των «μπλαουγκράνα».

Η σχέση του με τη μητέρα του είναι ιδιαίτερη και ο Γιαμάλ αποδίδει σε εκείνη μεγάλο μέρος της ευτυχίας και της επιτυχίας του: «Όταν επρόκειτο να της αγοράσω το σπίτι, τη ρώτησα για την περιοχή και της είπα ότι ήταν ό,τι ήθελε. Τώρα βλέπω το χαμόγελο της μητέρας μου. Προερχόμασταν από ένα διαμέρισμα όπου η κουζίνα και το υπνοδωμάτιο ήταν στο ίδιο μέρος. Βλέπω τη μητέρα μου χαρούμενη τώρα».

Για εκείνον, η ευτυχία της οικογένειας και των αδερφών του είναι πρωταρχική: «Το γεγονός ότι ο αδερφός μου μπορεί να έχει την παιδική ηλικία που θα ήθελα είναι αυτό που με κάνει πιο ευτυχισμένη. Ο πατέρας μου είναι στο σπίτι, η μητέρα μου μπορεί να έχει ό,τι θέλει. Είναι η βασίλισσά μου, αυτό που αγαπώ περισσότερο. Είναι όλα όσα θα μπορούσε να ζητήσει ένα παιδί».

Το τραυματικό γεγονός που σημάδεψε την παιδική του ηλικία

«Ήμουν στο αυτοκίνητο, επιστρέφοντας από το να αγοράσω ρούχα. Με οδηγούσε ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε. Άρχισα να λαμβάνω περισσότερα τηλεφωνήματα. Ήμουν παιδί και το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω ήταν να βγω από το αυτοκίνητο και να πάω στο σταθμό για να φτάσω στο Ματαρό και να δω την κατάσταση. Δεν με άφησαν να φύγω. Με πήραν σπίτι και με κλείδωσαν μέσα. Δεν με άφησαν να βγω. Την επόμενη μέρα πήγα στην προπόνηση και μίλησα με τον πατέρα μου, ο οποίος μου είπε ότι όλα ήταν καλά. Πήγα να τον δω στο νοσοκομείο και όλα ηρέμησαν».

Όσο για τα προσωπικά του όνειρα, ο Γιαμάλ δεν κρύβει την φιλοδοξία του: «Δεν ονειρεύομαι να κερδίσω μία Χρυσή Μπάλα, ονειρεύομαι να κερδίσω πολλές. Αυτό λέω στους φίλους μου. Έχω την ικανότητα να το κάνω, και αν δεν την πάρω, είναι επειδή δεν έχω κάνει τα πράγματα σωστά. Και αν έρθει, θα είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά πρέπει να συνεχίσω να κερδίζω με την ομάδα μου».

