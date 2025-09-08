Στον… δικό του κόσμο ο Λαμίν Γιαμάλ – Έχασε το διαβατήριο του μετά την 6αρα στην Τουρκία (vid)

Η Ισπανία από το ξεκίνημα των προκριματικών του Μουντιάλ φρόντισε να στείλει το μήνυμα προς τις υπόλοιπες ομάδες για το ποιος είναι το «αφεντικό» του 5ου ομίλου, «σκορπίζοντας» την Τουρκία εκτός έδρας με 6-0, με τον Μερίνο να σκοράρει τρία τέρματα και τον Λαμίν Γιαμάλ να πραγματοποιεί μια ακόμη μυθική εμφάνιση.

Ωστόσο, η αποχώρηση της ισπανικής αποστολής συνοδεύτηκε από ένα απρόοπτο περιστατικό. Συγκεκριμένα, ο Λαμίν Γιαμάλ, ανεβαίνοντας στο πούλμαν, διαπίστωσε ότι το διαβατήριό του είχε χαθεί και φυσικά προκάλεσε έντονη κινητικότητα και ανησυχία στο… στρατόπεδο της «φούρια ρόχα» πριν την αναχώρηση.

Αμέσως ξεκίνησε να ψάχνει πανικόβλητος στα προσωπικά του αντικείμενα και στο χώρο του γηπέδου, με τη βοήθεια των ανθρώπων της ισπανικής αποστολής, χωρίς αποτέλεσμα για αρκετή ώρα. Ωστόσο, ήρθε η λύση του προβλήματος μετά από μερικά λεπτά, αφού βρέθηκε, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η αποστολή για το αεροδρόμιο.

Tο χαρακτηριστικό βίντεο με τον Λαμίν Γιαμάλ:

🚨 Lamine Yamal lost his passport in Turkey. After the match, Lamine Yamal spent a long time looking for his passport, even returning to the locker room to check there as well, but he left the stadium without finding it. @beyazfutbol ‼️

pic.twitter.com/V4Wf5gNsln — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 7, 2025

Το περιστατικό θύμισε πως, όσο εντυπωσιακός είναι στο γήπεδο ο Γιαμάλ τόσο απρόσεκτος μπορεί να είναι σε καθημερινά θέματα εκτός γηπέδου.