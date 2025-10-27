Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα - Αλλαγές και στις γραμμές του Τραμ
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 13:14
Στη φυλακή ενδέκατος κατηγορούμενος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, η μεγάλη μπασκετική γιορτή 3×3 για όλες και για όλους, ρίχνει αυλαία για το 2025 με ένα μοναδικό Special Edition διήμερο στο Πεδίον του Άρεως, στην καρδιά της Αθήνας, το Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου 2025. Το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας θα μετατραπεί για δύο ημέρες σε ένα […]

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, η μεγάλη μπασκετική γιορτή 3×3 για όλες και για όλους, ρίχνει αυλαία για το 2025 με ένα μοναδικό Special Edition διήμερο στο Πεδίον του Άρεως, στην καρδιά της Αθήνας, το Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου 2025. Το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας θα μετατραπεί για δύο ημέρες σε ένα υπαίθριο μπασκετικό πολυχώρο, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε συναρπαστικούς αγώνες 3×3, καθώς και να διασκεδάσουν με παράλληλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από το μπάσκετ που ξεκίνησε στις γειτονιές του κόσμου.

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, ως παίκτες, αλλά και ως θεατές, να γίνουν μέρος ενός μοναδικού διημέρου γεμάτου μπάσκετ, ενέργεια και αυθεντική 3×3 διασκέδαση.

Στο επίκεντρο του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops βρίσκεται το τουρνουά 3×3, που περιλαμβάνει τέσσερις μεικτές ηλικιακές κατηγορίες (10-13, 14-17, 18-34, 35+), με δωρεάν συμμετοχή για όλους και όλες. Παράλληλα, στην κεντρική είσοδο του Πεδίου του Άρεως θα πραγματοποιηθούν δράσεις που κάνουν το μπάσκετ μία ολιστική εμπειρία διασκέδασης, όπως φουσκωτά γήπεδα για παιδιά, Arcade Basketball Games, μπασκέτες για ελεύθερο παιχνίδι, Face Painting Corner, 360° Photo Booth και challenges για συμμετέχοντες και θεατές. Ακόμα, οι θεατές θα απολαύσουν ένα ξεχωριστό Street Basketball Show, ενώ αναμνηστικά δώρα από τη ΔΕΗ και το Eurohoops θα περιμένουν όσους και όσες ζήσουν την εμπειρία από κοντά. Το highlight του διημέρου θα είναι Guest Star 1on1 Game, όπου ένας μεγάλος τυχερός θα αντιμετωπίσει έναν από τους κορυφαίους αθλητές της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ!

3×3: από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 3×3 αποτελεί το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Νικήτρια είναι η ομάδα που προηγείται όταν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού ή όποια φτάσει πρώτη στους 21 πόντους.

Παγκοσμίως, το 3×3 παιζόταν σε γήπεδα και γυμναστήρια όλου του κόσμου. Από τη δεκαετία του 1990 έχουν ξεκινήσει, κυρίως από τις ΗΠΑ, τουρνουά μπάσκετ 3×3 και η τυποποίηση των κανόνων του. Το 2010 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διεθνείς αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη. Σήμερα η FIBA διοργανώνει ένα ετήσιο 3×3 World Tour, Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Κύπελλα. Ολυμπιακό άθλημα έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο 2020, όπου το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησε η Λετονία ενώ στις γυναίκες οι ΗΠΑ.

Η Ελλάδα έχει εθνικές ομάδες 3×3 ανδρών, γυναικών, U23 και U17. Το 3×3 ανεβαίνει συνεχώς, όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των αθλητών, των σωματείων, του ευρύτερου αθλητικού κοινού, όσο και από την άνοδο της χώρας και των εθνικών μας ομάδων στην κατάταξη της FIBΑ. Αυτό πιστοποιείται και από την πρόσφατη πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών U23 στο Παγκόσμιο Κύπελλο 3×3.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες:  dei3x3.eurohoops.net/tournament/pedio-areos-athina/

AGRO
ΚΑΠ: Υπάρχει «εύκολη λύση» για τη γεωργία; – Τα σενάρια

ΚΑΠ: Υπάρχει «εύκολη λύση» για τη γεωργία; – Τα σενάρια

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Τα Νέα της Αγοράς
«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT

Από το 1995, ο Όμιλος Active αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, φέρνοντας σταθερά το αύριο ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα. Με κύκλο εργασιών που φτάνει τα €70 εκατομμύρια, ο Όμιλος παρέχει λύσεις που αγγίζουν κάθε πτυχή του σύγχρονου ICT οικοσυστήματος.

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση

Η Klinex συνεχίζει να καινοτομεί, αποδεικνύοντας πως η δύναμή της δεν μένει ποτέ στάσιμη: καθαριότητα, απολύμανση, έμπνευση και δημιουργία συνυπάρχουν σε ένα brand.

Σύνταξη
Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χασιομάνογλου, περισσότερο από 300 διαιτητές στη χώρα έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα
«Αλυσίδα αποτυχιών» 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία
Ελλάδα 27.10.25

Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το έγκλημα στη Μεσσηνία με τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να αναλύουν όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα

Σύνταξη
Χιούστον: Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του – Τι αφήνουν στους απογόνους τους
Χιούστον 27.10.25

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του - Τι αφήνουν στους απογόνους τους

Είναι από τους πλουσιότερους κατοίκους του Χιούστον και από τους πρώτους που υπέγραψαν την Υπόσχεση Δωρεάς, μια φιλανθρωπική εκστρατεία που ξεκίνησε το 2010 από τους Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ.

Σύνταξη
Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα
Πίσω στα 80s 27.10.25

Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον - Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα

Το «Saving All My Love for You» χάρισε στη Γουίτνεϊ Χιούστον διεθνή φήμη το 1985, αλλά πίσω από αυτή την τρυφερή μπαλάντα κρυβόταν μια μυστική ιστορία που θα διαμόρφωνε την καριέρα και τη μοίρα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»
«Έτσι είναι» 27.10.25

Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»

Η Νορβηγία επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε τον πυρηνοκίνητο πύραυλο Burevestnik. Ο Αμερικανός σχολίασε το γεγονός με μια έμμεση απειλή, αλλά το Κρεμλίνο δεν φοβάται «πλήγμα στις διμερείς σχέσεις».

Σύνταξη
Πούτιν: Οι σχέσεις Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»
Βαθαίνει η συνεργασία 27.10.25

Οι σχέσεις Μόσχας - Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν», λέει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, ενώ θυμήθηκε την πρόσφατη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά
Επικαιρότητα 27.10.25

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά

Άλλη μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί υπερ όλων των πολτών αλλά ως κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός βλέπει το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Καϊμακάμη. Τον διόρισαν γιατί ήταν δικός τους, τον έβαλαν να παραιτηθεί στα κρυφά και όλα «τακτοποιήθηκαν»

Σύνταξη
Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;
«Είναι δυνατόν;» 27.10.25

Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;

Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε καν συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας, τόσο στο πρόγραμμα rearmEU και SAFE όσο και στη νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης, τονίζει ο Γιάννης Μανιάτης.

Σύνταξη
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»
«Πρώτα η ΕΕ;» 27.10.25

Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»

Μαζικές περικοπές στη βοήθεια που προσφέρει η ΕΕ σε διεθνή υγειονομικά προγράμματα, κρίσιμα για τις φτωχές χώρες, εξετάζει η ΕΕ. Στόχος, να αυξήσει την επιρροή αλλού και να ενισχύσει την άμυνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Διπλός στόχος 27.10.25

Μπορούν οι κυρώσεις Τραμπ να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;
Η αντζέντα 27.10.25

Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;

Μια «μίνι» σύνοδος Κιμ-Τραμπ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων. Αλλά η αντζέντα της Πιονγκγιάνγκ ίσως να είναι διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα
Στα συντρίμμια 27.10.25

Η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα

Τι ζήτησε η Χαμάς - Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχασε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, οι μεσολαβητές επιτρέπουν την αντιμετώπιση άμεσων απειλών

Σύνταξη
Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Μελέτη Ισπανών ερευνητών καταδεικνύει ότι η αποδοτικότητα και η επίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν σημαντικότερες για τους «μερένγκες» από εκείνες του Λιονέλ Μέσι στους «μπλαουγράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei's Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
