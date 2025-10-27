Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, η μεγάλη μπασκετική γιορτή 3×3 για όλες και για όλους, ρίχνει αυλαία για το 2025 με ένα μοναδικό Special Edition διήμερο στο Πεδίον του Άρεως, στην καρδιά της Αθήνας, το Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου 2025. Το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας θα μετατραπεί για δύο ημέρες σε ένα υπαίθριο μπασκετικό πολυχώρο, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε συναρπαστικούς αγώνες 3×3, καθώς και να διασκεδάσουν με παράλληλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από το μπάσκετ που ξεκίνησε στις γειτονιές του κόσμου.

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, ως παίκτες, αλλά και ως θεατές, να γίνουν μέρος ενός μοναδικού διημέρου γεμάτου μπάσκετ, ενέργεια και αυθεντική 3×3 διασκέδαση.

Στο επίκεντρο του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops βρίσκεται το τουρνουά 3×3, που περιλαμβάνει τέσσερις μεικτές ηλικιακές κατηγορίες (10-13, 14-17, 18-34, 35+), με δωρεάν συμμετοχή για όλους και όλες. Παράλληλα, στην κεντρική είσοδο του Πεδίου του Άρεως θα πραγματοποιηθούν δράσεις που κάνουν το μπάσκετ μία ολιστική εμπειρία διασκέδασης, όπως φουσκωτά γήπεδα για παιδιά, Arcade Basketball Games, μπασκέτες για ελεύθερο παιχνίδι, Face Painting Corner, 360° Photo Booth και challenges για συμμετέχοντες και θεατές. Ακόμα, οι θεατές θα απολαύσουν ένα ξεχωριστό Street Basketball Show, ενώ αναμνηστικά δώρα από τη ΔΕΗ και το Eurohoops θα περιμένουν όσους και όσες ζήσουν την εμπειρία από κοντά. Το highlight του διημέρου θα είναι Guest Star 1on1 Game, όπου ένας μεγάλος τυχερός θα αντιμετωπίσει έναν από τους κορυφαίους αθλητές της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ!

3×3: από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 3×3 αποτελεί το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Νικήτρια είναι η ομάδα που προηγείται όταν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού ή όποια φτάσει πρώτη στους 21 πόντους.

Παγκοσμίως, το 3×3 παιζόταν σε γήπεδα και γυμναστήρια όλου του κόσμου. Από τη δεκαετία του 1990 έχουν ξεκινήσει, κυρίως από τις ΗΠΑ, τουρνουά μπάσκετ 3×3 και η τυποποίηση των κανόνων του. Το 2010 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διεθνείς αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη. Σήμερα η FIBA διοργανώνει ένα ετήσιο 3×3 World Tour, Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Κύπελλα. Ολυμπιακό άθλημα έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο 2020, όπου το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησε η Λετονία ενώ στις γυναίκες οι ΗΠΑ.

Η Ελλάδα έχει εθνικές ομάδες 3×3 ανδρών, γυναικών, U23 και U17. Το 3×3 ανεβαίνει συνεχώς, όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των αθλητών, των σωματείων, του ευρύτερου αθλητικού κοινού, όσο και από την άνοδο της χώρας και των εθνικών μας ομάδων στην κατάταξη της FIBΑ. Αυτό πιστοποιείται και από την πρόσφατη πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών U23 στο Παγκόσμιο Κύπελλο 3×3.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες: dei3x3.eurohoops.net/tournament/pedio-areos-athina/