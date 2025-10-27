Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Πρόβλημα στατικότητας
Στον σταθμό ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι • Σοβαρά ζητήματα προέκυψαν από τις επιθεωρήσεις των ειδικών της ΣΤΑΣΥ
- Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο “εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»
- Αυτά είναι τα μυστικά της μακροζωίας – Ο τρόπος ζωής και οι σημαντικές συνήθειες
- Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
- Διάρρηξη στο Λούβρο: Κάμερες ασφαλείας και DNA ξετύλιξαν το νήμα της υπόθεσης – Πώς εντοπίστηκαν οι ύποπτοι
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Στον σταθμό ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι
Πρόβλημα στατικότητας
• Σοβαρά ζητήματα προέκυψαν από τις επιθεωρήσεις των ειδικών της ΣΤΑΣΥ
• Πού εντοπίζονται
• Ξεκινά μελέτη σε βάθος για την πλήρη αποτύπωση
===========
Κηδεία Νιόνιου με ηχηρές απουσίες
Από τη Νάπολι ως την Μπολόνια
• Η ηγεσία της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς απείχε από τον πάνδημο αποχαιρετισμό στον μεγάλο τραγουδοποιό
• Πού βρίσκονταν εκείνη την ώρα οι πολιτικοί αρχηγοί
===========
Πολυκατοικίες
13 γρίφοι για πάρκινγκ στην πιλοτή
• Σε ποιον ανήκει τι
• Τι μεταβιβάζεται και τι όχι
• Τι ισχύει όταν είναι κλειστή ή ανοιχτή η θέση
• Πότε μπορεί να νοικιαστεί
===========
ΠΑΣΟΚ
Ο διευθυντής που έφυγε σε… 24 ώρες
• Οι αμαρτίες από το παρελθόν στο Διαδίκτυο που πλήρωσε ο Γ. Παπαβασιλείου
===========
Επίθεση σε Βορίδη
Εικόνες του 2011 ζωντάνεψαν στην Κρήτη
===========
Περιοδείες
Ο Τραμπ στην Ασία θα δει και τον Σι
===========
Και συνεχίζουμε
Κι άλλες προφυλακίσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
===========
Λούβρο
Ποιοι είναι οι δύο ύποπτοι για τη ληστεία
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0
Την Ιστορία τη γράφουν οι… σέντερ φορ
Ο ΠΑΟΚ 3-0 τον Βόλο
ΠΑΟ – Αστέρας ΑΚΤΟR 2-0
Νίκη στο ντεμπούτο Μπενίτεθ και με πέναλτι από υπόδειξη του VAR
Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1
Πήρε αέρα πέντε βαθμών
Αγγλία
H κατάρρευση της Λίβερπουλ και το ρεκόρ Κωστούλα
- Σουδάν: Οι παραστρατιωτικοί ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την Ελ Φάσερ
- Αργεντινή: Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές
- Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο ως «πρόκληση» για το «ξέσπασμα πολέμου»
- Ρωσία: Εκλεισαν 2 αεροδρόμια στη Μόσχα εξαιτίας ουκρανικών drones
- Αργεντινή: Τουλάχιστον 9 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο που έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι
- Ουκρανία: 1 νεκρός και 13 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στη Σούμι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις