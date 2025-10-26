Ένα τσακάλι από το Νταγκεστάν ανέβηκε σε ένα βουνό, πήγε στην άκρη του γκρεμού με την μηχανή του, πήρε φόρα σε ράμπα και βούτηξε στο κενό, καταγράφοντας μια απίστευτη εμπειρία αδρεναλίνης.

<br />

O ακροβάτης από το Νταγκεστάν πραγματοποίησε ένα επικό άλμα με μοτοσικλέτα σε ένα φαράγγι, έχοντας στερεώσει αλεξίπτωτα τόσο πάνω του όσο και στη μοτοσικλέτα του.

Πήρε φόρα, πήδηξε και έκανε ένα πολύ θεαματικό άλμα, όπου μόλις άνοιξε εντελώς το αλεξίπτωτό του και εκτινάχθηκε στον αέρα, υπήρχε η πρόβλεψη να ανοίξει και το αλεξίπτωτο της μηχανής.

Το ζήτημα που τίθεται για το μετά του απίστευτου αυτού άλματος είναι το που προσγειώθηκε η μοτοσυκλέτα και πως κατάφεραν να την βγάλουν από το φαράγγι.

To άλμα έγινε σε μια από τις ομορφότερες περιοχές του Νταγκεστάν

Στα βουνά του χωριού Νταγκεστάν Κούλι, έξω από το χωριό Γιούλεκ ή Γιάλακ ο μοτοσικλετιστής Νικολάι Τσιμπούλκο έτρεξε πάνω από μια ράμπα και πέταξε στην άβυσσο.

To μόνο που είχε να πει ο ατρόμητος Νταγκεστανός ήταν πως «Χρειάζομαι μερικά χρόνια για να φτάσω σε παγκόσμιο επίπεδο, σύντομα θα το καταφέρω».

Βέβαια τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα για την μηχανή. Για να επιχειρήσει άλματα με μοτοσικλέτα, ο Τσιμπούλκο χρειάζεται δύο σετ αλεξίπτωτα. Το ένα προφανώς για τον ίδιο και το άλλο για τη μοτοσικλέτα. Αφού έπεσε από τον γκρεμό, το αλεξίπτωτό του άνοιξε με επιτυχία και τον βλέπουμε να κατεβαίνει με χάρη τον γκρεμό.

Όσο για τη μοτοσικλέτα, φαίνεται ότι το αλεξίπτωτο δεν ήταν σωστά δεμένο, καθώς βλέπουμε αμέσως το σχοινί να σπάει και τη μοτοσικλέτα να πέφτει εκατοντάδες μέτρα προς βέβαιο τέλος. RIP.