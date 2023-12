Πήγε για skydiving και ξέχασε να φορέσει αλεξίπτωτο – «Ω Θεέ μου, όχι!»

Ο 35χρονος Ivan McGuire βιντεοσκόπησε τον θάνατό του, καθώς έκανε skydiving στα 10.000 πόδια ύψος. Ο λόγος της τραγικής κατάληξής του ήταν πως είχε ξεχάσει να φορέσει το αλεξίπτωτό του.

Το θλιβερό συμβάν έγινε τον Απρίλιο του 1988 όταν ο McGuire πραγματοποιούσε το τρίτο άλμα της ημέρας και ένιωθε ενθουσιασμένος για την κινηματογράφηση ενός μαθήματος skydiving. Άρπαξε την κάμερά του για να βιντεοσκοπήσει τον μαθητή με τον εκπαιδευτή και πήδηξε μαζί τους, λίγα δευτερόλεπτα μετά, χωρίς ωστόσο να έχει αντιληφθεί το μοιραίο του λάθος.

Σύμφωνα με την Daily Star ο McGuire πριν το θανατηφόρο ατύχημά του είχε πραγματοποιήσει συνολικά 800 επιτυχημένες πτώσεις.

Τα τρομακτικά πλάνα τον δείχνουν να πλησιάζει στο έδαφος, με τον ίδιο να ετοιμάζεται να ανοίξει το αλεξίπτωτο, ώσπου συνειδητοποιεί έντρομος την τεράστια παράλειψή του.

Τα τελευταία λόγια του McGuire ήταν: «Ω Θεέ μου, όχι!».

Skydiver Ivan McGuire was filming a parachuting lesson at 10,000 ft in the air. Excited to film, he grabbed his camera and jumped from the plane. Unfortunately though, he forgot his parachute. McGuire had made more than 800 successful jumps to his name before this fatal accident. pic.twitter.com/uXLGe33kZ5

