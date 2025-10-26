LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.