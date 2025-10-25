Super League 2: «Αέρας» η Καλλιθέα από το Άργος, πρώτη νίκη για Χανιά
Μονότερμα έπαιξε η Athens Kallithea τον Παναργειακό, ενώ τα Χανιά πήραν το διπλό στην Ηλιούπολη με 2-0. Μεγάλη νίκη η Αναγέννηση Καρδίτσας στην Καβάλα
Η Αναγέννηση Καρδίτσας έβαλε «φωτιά» στη μάχη της κορυφής του Βορείου Ομίλου, επικρατώντας με 3-2 της Καβάλας και μείωσε στον πόντο τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Ηρακλή. Η Athens Kallithea πέρασε με το ευρύ 4-0 από την έδρα του Παναργειακού, ενώ τα Χανιά πήραν το διπλό στην Ηλιούπολη, επικρατώντας με 2-0.
Στο ματς της Καβάλας, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 12′ με τον Πολέτο. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το ματς μέσα σε 10 λεπτά. Αρχικά στο 49′ ο Πολέτο έκανε το 0-2 και ένα δεκάλεπτο πιο μετά ο Καρίμ έκανε τρία τα γκολ της Αναγέννησης. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν σε 1-3 με τον Ερνάντεζ στο 64′ με το σκορ να παραμένει ως το τέλος.
Εύκολο πέρασμα από το Άργος για την Athens Kallithea, επικρατώντας με το εμφατικό 0-4 του Παναργειακού. Ο Γκολφίνος στο 11′ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, με τον Χατζηδημητρίου λίγο αργότερα να βρίσκει δίχτυα για τον Παναργειακό, αλλά να σηκώνεται το σημαιάκι του βοηθού για οφσάιντ. Στο 49′ ο Φοκάμ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για τους γηπεδούχους, με την Athens Kallithea στη συνέχεια να σκοράρει τρία γκολ μέσα σε έξι λεπτά. Ο Γκαντίγιο στο 69′ έγραψες το 0-2, με τον Μαυριά στο 73′ και τον Πασαλίδη στο 75′ να διαμορφώνουν το τελικό 0-4.
Την πρώτη νίκη για τη φετινή σεζόν πανηγύρισαν τα Χανιά που επικράτησαν με 0-2 μέσα στην έδρα της Ηλιούπολης. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα νωρίς καθώς μόλις στο 3′ ο Λάμτσε με κεφαλιά έκανε το 0-1. Οι Κρητικοί διπλασίασαν τα τέρματα στο 33′ με τον Άοσμαν, με το 0-2 να μένει ως το σφύριγμα της λήξης.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Super League 2
Βόρειος Όμιλος
Σάββατο 25/10
Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0
Αστέρας Τρίπολης Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-3
Κυριακή 26/10
Μακεδονικός – Καμπανιακός 15:00
ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης 15:00
Νότιος Όμιλος
Σάββατο 25/10
Ηλιούπολη – Χανιά 0-2
Παναργειακός – Athens Kallithea 0-4
Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 0-0
Κυριακή 26/10
Πανιώνιος – Καλαμάτα 14.00
Μαρκό – Ολυμπιακός Β 15.00
Η βαθμολογία
